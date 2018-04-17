​Как в Казахстане «обезвреживали» СМИ?

Статья 20 Конституции Республики Казахстан, не перетерпевшая изменений после четырёх правок документа за период независимости страны, продолжает гарантировать гражданам свободу слова и творчества. Она запрещает цензуру и дает населению право получать и распространять информацию любым законным способом. СМИ на основании этой статьи имеют право собирать и распространять любую информацию, которая не является государственной тайной и не призывает к насильственному изменению конституционного строя или социальной розни во всех её проявлениях. На практике регуляторные практики государства с каждым годом отдаляет законодательство о СМИ от международных стандартов, делая его одним из самых ограничительных на постсоветском пространстве.

С 2002 года Казахстан опустился на 51 позицию до 157 места из 180 в рейтинге международной организации «Репортеры без границ». Проблема регулирования особенно обострилась в последние 10 лет. Давление на СМИ оказывается через уголовное и административное преследование, различные проверки, в том числе и финансовые, а также судебные тяжбы, которые оборачиваются для них если не обвинительными приговорами, то большими финансовыми издержками.

Хронология и масштабы ухудшений

Стремлений регулировать СМИ отчетливо не проявлялось в стране до 1997 года. Они начались после вторых президентских выборов, когда в октябре 1998 года потребовалось внести поправки в конституцию для последующего переизбрания Нурсултана Назарбаева.

Первым шагом к этому стал отход от рыночной продажи радио- и телечастот к их распределению через государственные тендеры в 1997 году. В 1999 году в закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» были введены поправки, снимающие монопольные ограничения на владение СМИ. А из уголовного кодекса были исключены сроки исковой давности по статье о защите чести и достоинства. За этим в 2001 году последовало введение разрешительной системы регистрации СМИ и требования по их постановке на учет, которые регламентированы 2 главой закона «О СМИ».

В период 2000-х годов парламент пять раз инициировал поправки в один только закон «О СМИ». После выборов 2005 года правительство приняло ряд законов, которые позволили местным исполнительным органам проводить плановые и неплановые проверки СМИ. Последними поправками в 2017 году регулятор обязал журналистов проверять достоверность информации через получение согласия на её публикацию от упоминаемых лиц. В частности, такой «проверке» подлежит распространение личной, семейной и банковской информации.

Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит пять статей, предусматривающих повышенные меры защиты личных неимущественных прав должностных лиц, включая президента страны, депутатов парламента и других представителей власти. Оскорбление чести, деловой репутации, личного достоинства и клевета не декриминализованы и предусматривают в качестве наказания штраф до 2000 МРП (4,81 млн. тенге на 1 января 2018 года), либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. Эти статьи до сих пор не имеют сроков исковой давности.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, в период 2010 – 2015 было рассмотрено 1814 дел по обвинению в клевете с вынесением 670 обвинительных приговоров. Согласно ежегодным статистическим докладам Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз», ежегодно общие размеры исков составляли от 750 млн. до 4,3 млрд тенге.

Обвинительные приговоры в подавляющем большинстве случаев не соответствовали критериям клеветы: в них не была доказана заведомая ложность сведений, которая является основным признаком этого вида преступлений. В качестве доказательств судьи опирались на предположения о существовании личных конфликтов, наличии предполагаемых «заказчиков» преступления, стремлении журналиста оклеветать кого-либо и по другим причины. При этом Верховный суд Казахстана до сих пор не разработал нормативные документы, регламентирующие уголовные судебные процессы о защите чести и достоинства. Они есть только по гражданским неимущественным спорам.

Административный кодекс Республики Казахстан включает более 40 видов административных правонарушений в сфере СМИ. Чаще всего санкции по ним предусматривают приостановление и прекращение физического выпуска СМИ или его выход онлайн, а также конфискацию тиражей или блокировку интернет-сайтов. По сведениям фонда «Адил Соз», в период 2010-2015 годов ежегодно приостанавливалась работа или прекращался выпуск от 5 до 9 изданий. При этом в 2012 году было зафиксировано пиковое количество таких фактов – 44, подавляющее число которых были оппозиционными СМИ.