«Ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Китая»

Посольство Китая в Казахстане в конце сентября завело аккаунт в Twitter, в котором комментирует внешнюю политику США в отношении Китая и возмущается действиями отдельных американских политиков.
Накануне посольство прокомментировало решение США о введении санкций в отношении китайских компаний.
«До безумия! Решением Минкоммерции США ряд китайских организаций внесен в «черный список» объектов из-за т.н. нарушений прав человека в СУАР. Данный провокационный шаг приведет к ухудшению и без того пребывающих в ужасном положении двухсторонних отношений», - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Дипломаты уверены, что против Китая Соединенными Штатами развернута необоснованная информационная кампания.
Посольство не комментировало напрямую антикитайские протесты в городах Казахстана, однако некоторые из твитов содержат намеки на то, что протестующие были введены в заблуждение некими третьими силами.
Даже если отдельные лица по тем или иным причинам обмануты или введены в заблуждение некими злонамеренными силами, рано или поздно они осознают и встанут на путь укрепления многовековой дружбы двух народов. pic.twitter.com/mYIthhl8RX— Посольство КНР в Казахстане (@ChinaEmbKazakh) October 2, 2019
Из Twitter посольства можно узнать, что дипломаты Китая провели в начале октября встречу с бывшими гражданами - этническими казахами из Синцзяня, которые эмигрировали в Казахстан.
"Я всегда твердо настаиваю на том, что бывшие жители СУАР, нынешние граждане Казахстана – уникальный связующий мост между двумя странами. Они могут сыграть незаменимую роль в укреплении дружбы наших народов", - указывается в сообщении по этому поводу, которое, судя по всему, написано послом Китая Чжаном Сяо.
Сам дипломат в сентябре жестко высказывался о протестах в Казахстане.
«Я хочу обратить внимание на общий фон этих митингов. Они произошли прямо накануне важнейшего визита, который в настоящее время готовится полным ходом обеими странами. Поэтому без труда могу утверждать, что подобные действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях. Предполагается, что за этими митингующими ораторами стоят некие силы, которые поспособствовали, подтолкнули, стараясь разжечь, мягко говоря, отрицательное негативное настроение населения против Китая и против развития наших двусторонних отношений», - заявил посол в ходе мероприятия, посвященного передаче Казахстану учебников по изучение китайского языка.
Последняя акция против присутствия Китая в экономике Казахстана прошла в Алматы около двух недель назад, на нее собралось несколько десятков человек.
До этого акции проходили и в других городах Казахстана. Протестующие требовали "остановить китайскую экспансию". На последней акции в Алматы многие из собравшихся говорили о лагерях перевоспитания для мусульман в Синцзяне, в которых содержатся казахи, уйгуры и другие тюркские народы.
О лагерях в Синцзяне стало известно около двух лет назад. Human Rights Watch и другие правозащитные группы указывали, что в них может содержаться не менее миллиона челове, преимущественно мусульман, к которым китайские власти относятся с недоверием. Многие истории об исчезновении этнических казахов и уйгуров в таких этнических лагерях документально подтверждены, как, например, история Миясар Мухамедаму, чей супруг - казахстанец Сядирдин Аюпов безуспешно пытается добиться освобождения жены из лагеря.
Китай традиционно отрицает нарушения прав этнических меньшинств в Синцзяне, а любые попытки международного сообщества комментировать происходящее называет вмешательством в свои дела. Посольство Китая в Казахстане выбрало ту же тактику.