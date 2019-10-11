«Ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Китая»

Из Twitter посольства можно узнать, что дипломаты Китая провели в начале октября встречу с бывшими гражданами - этническими казахами из Синцзяня, которые эмигрировали в Казахстан.

"Я всегда твердо настаиваю на том, что бывшие жители СУАР, нынешние граждане Казахстана – уникальный связующий мост между двумя странами. Они могут сыграть незаменимую роль в укреплении дружбы наших народов", - указывается в сообщении по этому поводу, которое, судя по всему, написано послом Китая Чжаном Сяо.



Сам дипломат в сентябре жестко высказывался о протестах в Казахстане.

«Я хочу обратить внимание на общий фон этих митингов. Они произошли прямо накануне важнейшего визита, который в настоящее время готовится полным ходом обеими странами. Поэтому без труда могу утверждать, что подобные действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях. Предполагается, что за этими митингующими ораторами стоят некие силы, которые поспособствовали, подтолкнули, стараясь разжечь, мягко говоря, отрицательное негативное настроение населения против Китая и против развития наших двусторонних отношений», - заявил посол в ходе мероприятия, посвященного передаче Казахстану учебников по изучение китайского языка.



Последняя акция против присутствия Китая в экономике Казахстана прошла в Алматы около двух недель назад, на нее собралось несколько десятков человек.