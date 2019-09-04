Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо прокомментировал сегодняшние митинги в Казахстане, фактически подтвердив информацию о 55 китайских производствах, на которую ссылались протестующие. Кроме того, он указал на то, что за митингами стоят «некие силы».

«Я хочу обратить внимание на общий фон этих митингов. Они произошли прямо накануне важнейшего визита, который в настоящее время готовится полным ходом обеими странами. Поэтому без труда могу утверждать, что подобные действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях. Предполагается, что за этими митингующими ораторами стоят некие силы, которые поспособствовали, подтолкнули, стараясь разжечь, мягко говоря, отрицательное негативное настроение населения против Китая и против развития наших двусторонних отношений», - заявил посол Сяо в ходе мероприятия, посвященного передаче Казахстану учебников по изучение китайского языка.

При этом он заметил, что «их попытки обречены на провал, так как они исходят исключительно из корыстных геополитических интересов».

«Хочу обратить ваше внимание на один момент: по официальной информации Китай даже не вошел в первую тройку стран, вложивших инвестиции в казахстанскую экономику. Информация уже есть. И где их обоснование утверждать, что Китай якобы хочет захватить территорию, переселить сюда население и так далее, и тому подобное? Это какая-та чепуха. На самом деле на казахстанском рынке работает мировой нефтегазовый гигант, который сюда пришел раньше всех, который за это время урвал больше всех, который и по сей день пользуется всякими преференциями, которых нет у других. Странно закрывать глаза на все это. Разве это не заставляет нас задуматься?», - сказал Сяо.

Также он фактически подтвердил информацию о 55 китайско-казахстанских проектах, на которые ссылались протестовавшие.

«Я знаком с ситуацией, но, думаю, комментировать ее сегодня не буду, потому что сразу после митингов в МИД прошел брифинг, на котором мои коллеги прокомментировали и дали подробные разъяснения, откуда 55 проектов, как они проходили, проходят государственную экспертизу, как совместная комиссия проводит отбор каждого конкретного проекта. У меня к этому дополнений нет. Это с одной стороны, а другой стороны, те высказывания и мысли, которые были озвучены на этих митингах, они такие наивные, смешные, что ставят под сомнение компетентность и профессионализм правительственных органов Казахстана. Я лишь хочу задаться вопросом: «Вы в своем уме?», - отметил посол.

Он привел пример одного из этих 55-ти проектов - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

«Завод был старый, построен в советское время. До реконструкции и модернизации он не соответствовал современным технологическим нормам. Он устарел и по качеству выпускаемой продукции, и по выбросам в атмосферу. Завод практически был основным источником загрязнения воздуха в этой местности. Благодаря нашему совместному сотрудничеству, усилиям завод полностью обновился, приобрел новый облик. Он заработал в полную мощность», - утверждает посол Китая в Казахстане.

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