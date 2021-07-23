Никому не доверяй. За казахстанскими олигархами и чиновниками могли следить с помощью Pegasus

Среди потенциальных целей шпионского софта Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group, были самые влиятельные люди в Казахстане - от десятков лояльных власти чиновников до врагов режима.
Двадцать лет назад на встрече с представителями крупного бизнеса тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Я создал вам возможности и условия. А вы не платите налоги. Заработанные деньги выводите за границу, покупаете недвижимость и предметы роскоши. Я могу любого из вас за руку взять и отвести в суд!»
Эта угроза не была голословной. Судебная система страны давно известна отсутствием независимости.
Назарбаев после того комментария оставался у власти еще 18 лет, пока не сложил свои полномочия в 2019 году. В системе, которую он выстроил и за которой надзирал, принципы лояльности во многом определяли то, как будут распределяться политические и экономические ресурсы. Некоторые обрели колоссальные богатства, а нелояльных первому президенту почти не осталось.
Неудивительно, что во время президентства Назарбаева его режим, по всей видимости, организовал слежку за наиболее влиятельными олигархами. В список вошли не менее пяти крупных бизнесменов.
Номера их телефонов были среди 92 идентифицированных из почти 2000 казахстанских номеров, выбранных для вероятной слежки с помощью Pegasus – сложной шпионской технологии, разработанной израильской компанией NSO Group.
Эти 2000 номеров – часть более обширного списка из 50 000 номеров, полученного французской журналистской некоммерческой организацией Forbidden Stories, которая координировала международное расследование The Pegasus Project. О внушительном наборе свидетельств, включая криминалистический анализ десятков телефонов, которые привели репортеров к выводу, что список состоит из целей программного обеспечения Pegasus, можно прочесть в этом материале.
Среди наиболее известных имен, вероятно, выбранных в качестве цели, есть имя Булата Утемуратова, одного из богатейших людей Казахстана, бывшего советника и человека из ближайшего окружения Назарбаева. Его номер появился в списке наряду с номерами его супруги, двух сыновей, близких родственников и многих подчиненных. В списке также фигурирует Алибек Кулибаев, племянник зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, а также его личный помощник и бывший советник.
Рука режима, похоже, вышла далеко за границы Казахстана. Под наблюдением также находился беглый олигарх Мухтар Аблязов – бывший глава БТА Банка, обвиненный в хищении миллиардов долларов из его казны. Известный противник режима уже девять лет проживает во Франции.
Без криминалистической экспертизы невозможно сказать, действительно ли взлом устройств этих людей увенчался успехом. Но данные свидетельствуют о том, что службы безопасности были очень заинтересованы в проведении операции.
«Это самые влиятельные люди в Казахстане», − говорит Нейт Шенкхан, директор по стратегическим исследованиям правозащитной организации Freedom House. «Поэтому меня не удивляет, что службы безопасности пытаются мониторить их и следить за ними. <…> Вот от кого всегда исходили самые сильные политические угрозы».
Ранее OCCRP сообщала, что в утекшем списке присутствуют имена высокопоставленных чиновников Казахстана. Среди них: бывший премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, нынешний президент Касым-Жомарт Токаев и действующий премьер Аскар Мамин.
Но в списке также есть номера телефонов, принадлежащих ряду других высокопоставленных чиновников, включая акимов областей, бывших и действующих министров и глав национальных компаний.
Спецслужбы Казахстана отказались что-либо комментировать журналистам.
Накануне первый комментарий о расследовании Pegasus дал первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев.
«Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и предлагают нам поверить в это. По-хорошему в этот список можно включить кого угодно, и таким образом посеять зерна сомнений в стране, среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется, тут нужно придерживаться принципа разумного скептицизма», — сказал Абаев в эфире госканала «Хабар».
NSO Group заявила, что ее программное обеспечение продается только правительствам и только с целью выслеживания преступников. Компания не стала подтверждать или опровергать, было ли правительство Казахстана ее клиентом, заявив вместо этого, что она не имеет доступа к записям своих клиентов, за исключением случаев злоупотребления их разработкой.
Враг номер один
Уже более десяти лет Мухтар Аблязов – заклятый враг казахстанского правительства. 58-летний бизнесмен до этого уже становился целью шпионского программного обеспечения, когда за его женой и дочерью предположительно следили в Италии, а затем, по его словам, они были похищены казахстанскими властями.
В прошлом высокопоставленный чиновник, в 90-е Аблязов занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли. Впервые он разгневал президента Назарбаева в 2001, став со-основателем оппозиционного движения, позднее запрещенного как «экстремистское». Вскоре после этого он оказался в заключении по обвинению в коррупции, затем был помилован и освобожден.
Но в 2009 году он вновь попал в передрягу и был вынужден бежать из страны в Лондон, так власти обвинили его в хищении более $10 млрд из своего собственного финансового учреждения – БТА Банка. Аблязов назвал политически мотивированными обвинения, по которым его судили и в Казахстане, и в России. В 2013 году он был арестован во Франции как объявленный в розыск Интерполом, однако был освобожден после того, как суд постановил, что запрос на его экстрадицию политически мотивирован.
Два из французских номеров Аблязова присутствуют в списке Pegasus, полученном в результате утечки. Репортерам не удалось провести криминалистический анализ, чтобы подтвердить, что телефоны были взломаны.
Аблязов уже обратился с заявлением во французскую полицию по поводу предыдущих попыток слежки за ним. Он заявил Le Monde, партнеру Проекта Pegasus, что надеется, что новая информация о том, что он, возможно, стал целью Pegasus, побудит полицию начать расследование.
«Казахстанский режим уже двадцать лет пытается заставить меня замолчать, чтобы я прекратил изобличать клептократию, разъедающую страну», – сказал он, добавив, что ожидает, что раскрытие потенциальной масштабной слежки нарушит спокойствие правящей элиты Казахстана.
Олигарх номер один
В списке потенциальных целей Pegasus также находится Булат Утемуратов, один из богатейших людей Казахстана. Два его номера были выбраны для слежки между 2017 и 2019 годами.
Кроме наличия доли в банковском секторе, недвижимости, гостиничном бизнесе и природных ресурсах, Утемуратов также известен тем, что когда-то возглавлял управление делами президента и был его помощником. Его называли «серым кардиналом» Казахстана, а американский дипломат описал его как «личного финансового менеджера» президента Казахстана, согласно опубликованным Wikileaks утекшим дипломатическим телеграммам.
В 2015 году Forbes назвал Утемуратова самым богатым человеком в Казахстане с состоянием в $2,6 млрд, которое он скопил, в том числе, приобретая государственные компании и перепродавая их западным корпорациям.
Конкретные причины слежки за Утемуратовым неизвестны. Но бизнесмен был замешан в том же деле БТА Банка, вынудившем Аблязова покинуть Казахстан.
После национализации банк подал в суд на бизнесмена, обвинив его в том, что он помог Аблязову спрятать украденные у банка средства.
Еще один казахстанский миллионер, связанный с делом Аблязова, находится в списке Pegasus
Кенес Ракишев приобрел у государства долю в БТА Банке после того, как банк был отнят у Аблязова.
В последующие несколько лет Ракишев увеличил свою долю до контрольного пакета акций и трансформировал учреждение, отказавшись от его банковского направления. В сущности, он превратил БТА в инвестиционную компанию, чьи основные активы – претензии в отношении Аблязова, объем которых оценивается в $6 млрд.
Значительная часть собственности Аблязова, на которую претендует БТА, находится в России, включая земельные участки, строительные объекты и порт. Как ранее сообщали OCCRP и российский сайт Проект, когда Ракишев попытался взыскать ее, он ввязался в яростную борьбу, в которой участвовали люди Рамзана Кадырова, авторитарного лидера Чечни.
Зять номер два
Находясь в мире политики и бизнеса, Тимур Кулибаев стал одним из самых богатых и влиятельных людей Казахстана. Более тридцати лет назад он стал членом семьи Назарбаевых после того, как женился на дочери Нурсултана Назарбаева — Динаре.
Несмотря на то, что номер Кулибаева, вероятнее всего, не был выбран для слежки, три человека из его ближайшего окружения — его племянник и два помощника — были в списке потенциальных целей шпионского программного обеспечения Pegasus.
«На протяжении многих лет он то располагал к себе, то нет», — говорит Шенккан из Freedom House о возможных причинах интереса к Кулибаеву. «Складывалось ощущение, что его нужно постоянно держать под контролем и следить за тем, чтобы он не начал работать «на стороне».
С начала нулевых и до 2011 года Кулибаев возглавлял ряд государственных структур, под контролем которых находились огромные запасы нефти, газа и минеральных ресурсов страны.
Сегодня Кулибаев и его жена с уверенностью входят в число богатейших людей страны с состоянием более $5 млрд и обширной бизнес-империей, включающей в себя банк, торговлю, нефть и недвижимость.
В отличие от многих других стран, данные которых стали доступны из-за Pegasus, в Казахстане лишь малая часть идентифицированных репортерами людей — это журналисты и правозащитники. Казахстанский список полон десятками высокопоставленных чиновников, бизнесменов и даже сотрудников спецслужб. Подавляющее большинство людей, находящихся в списке потенциальных целей шпионского ПО, известны своей лояльностью режиму. Трудно представить, что потребовало ее дополнительной проверки.
Илья Лозовский из OCCRP и Мартин Унтерсингер из Le Monde участвовали в подготовке материала.