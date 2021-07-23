Никому не доверяй. За казахстанскими олигархами и чиновниками могли следить с помощью Pegasus

Двадцать лет назад на встрече с представителями крупного бизнеса тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Я создал вам возможности и условия. А вы не платите налоги. Заработанные деньги выводите за границу, покупаете недвижимость и предметы роскоши. Я могу любого из вас за руку взять и отвести в суд!»

Эта угроза не была голословной. Судебная система страны давно известна отсутствием независимости.

Назарбаев после того комментария оставался у власти еще 18 лет, пока не сложил свои полномочия в 2019 году. В системе, которую он выстроил и за которой надзирал, принципы лояльности во многом определяли то, как будут распределяться политические и экономические ресурсы. Некоторые обрели колоссальные богатства, а нелояльных первому президенту почти не осталось.

Неудивительно, что во время президентства Назарбаева его режим, по всей видимости, организовал слежку за наиболее влиятельными олигархами. В список вошли не менее пяти крупных бизнесменов.

Номера их телефонов были среди 92 идентифицированных из почти 2000 казахстанских номеров, выбранных для вероятной слежки с помощью Pegasus – сложной шпионской технологии, разработанной израильской компанией NSO Group.

Эти 2000 номеров – часть более обширного списка из 50 000 номеров, полученного французской журналистской некоммерческой организацией Forbidden Stories, которая координировала международное расследование The Pegasus Project. О внушительном наборе свидетельств, включая криминалистический анализ десятков телефонов, которые привели репортеров к выводу, что список состоит из целей программного обеспечения Pegasus, можно прочесть в этом материале.

Среди наиболее известных имен, вероятно, выбранных в качестве цели, есть имя Булата Утемуратова, одного из богатейших людей Казахстана, бывшего советника и человека из ближайшего окружения Назарбаева. Его номер появился в списке наряду с номерами его супруги, двух сыновей, близких родственников и многих подчиненных. В списке также фигурирует Алибек Кулибаев, племянник зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, а также его личный помощник и бывший советник.