Интригующая информация без каких-либо доказательств — Абаев о Pegasus

Первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев высказался о расследовании 16-ти мировых медиа о шпионском программном обеспечении Pegasus, назвав его «интригующей информацией без каких-либо доказательств».

«Сложно комментировать то, о чем точно ничего неизвестно. Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и предлагают нам поверить в это. По-хорошему в этот список можно включить кого угодно, и таким образом посеять зерна сомнений в стране, среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется, тут нужно придерживаться принципа разумного скептицизма», — сказал Абаев в программе «Открытый диалог 2.0» на госканале «Хабар».

Этот комментарий стал первой реакцией властей на масштабное расследование мировых медиа.

Между тем правительство Франции 22 июня заявило, что в стране началось расследование утверждений о том, что мобильный телефон президента Эммануэля Макрона был взломан с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus. «Президент республики очень внимательно следит за этим делом», — заявила представитель правительства Габриэль Атталь в интервью France Inter.

Накануне владелец Telegram Павел Дуров заявил, что ему было известно, что его телефон был целью Pegasus с 2018 года.

Проект Pegasus – это коллаборация 80 журналистов из 17 медиа организаций, которая координируется французской неправительственной организацией Forbidden Stories. Номера телефонов глав государства и правительств были идентифицированы и проверены репортерами из списка в более чем 50 000 телефонных номеров в 50 странах. Этот список, как предполагается, представляет из себя номера телефонов, которые были выбраны для шпионских атак клиентами NSO Group. Во время пребывания в должности телефоны полутора десятков мировых лидеров из Европы, Африки и Ближнего Востока были выбраны в качестве целей шпионского программного обеспечения Pegasus. Среди них – и высшее руководство Казахстана.