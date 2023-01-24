Заявление он написал сегодня
Жамбыл Ахметбеков заявил о выходе из Народной партии Казахстана
фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса V, VI, VII созывов Жамбыл Ахметбеков написал заявление о выходе из Народной партии Казахстана. Об этом он сообщил Власти во вторник.

«Настоящим заявляю о своем выходе из партии НПК по собственному желанию», - говорится в тексте заявления Ахметбекова на имя председателя столичного филиала партии Нурдаулета Оразханова.

Заявление, которое предоставил редакции Ахметбеков, датировано сегодняшним числом – 24 января 2023 года.

Напомним, накануне о выходе из партии заявили два депутата мажилиса Ерлан Смайлов и Газиз Кулахметов.

Жамбыл Ахметбеков с 2005 по 2011 годы руководил аппаратом и был секретарем центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. Кресло депутата мажилиса занимал с 20 января 2012 года. Также в 2011 году он был выдвинут кандидатом в президенты от КНПК. На выборах он набрал 1,36% голосов избирателей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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