Депутат Смайлов покинул ряды НПК из-за разногласий с новым руководством партии

Депутат мажилиса VII созыва Ерлан Смайлов официально сообщил о выходе из Народной партии Казахстана. На своей странице в Facebook он заявил о том, что не может работать с новым руководством партии, так как не считает эту команду – командой единомышленников. Также, по его информации, из партии вышел еще один депутат мажилиса – Газиз Кулахметов.

«Сегодня я принял решение о выходе из рядов Народной партии Казахстана. Решение не простое для меня. Я также остаюсь на позициях идеологии социальной справедливости и социального государства. Но не считаю для себя возможным работать с новым руководством партии», - написал Смайлов.

Он подчеркнул, что когда пришел в НПК и шел на выборы, то работал с командой единомышленников, разделяющих «ценности порядочности, честности, профессионализма и идеологию социального государства для всех казахстанцев».

«К сожалению, не могу этого же сказать о нынешнем руководящем составе… Как один из самых эффективных депутатов фракции НПК в мажилисе парламента, не считаю приемлемым, чтобы казахстанцы, с которыми мы работали над решением многих актуальных проблем, те, кто мне доверяют, завтра, голосуя за меня, косвенно поддерживали конъюнктурщиков и случайных людей, не имеющих отношения к идеям социальной справедливости и к партии», - высказал мнение депутат.

При этом он заверил, что большая часть рядовых партийцев и некоторые новые члены – это «искренние и честные люди», которым он благодарен за годы работы.

Смайлов также сообщил, что вместе с ним заявление о выходе из партии написал член фракции НПК в мажилисе Газиз Кулахметов.

«Заявления нами написаны и сданы, согласно регламенту, на имя руководителя первичной партийной организации в мажилисе парламента РК седьмого созыва Жамбыла Ахметбекова. Прошу считать эту публикацию также моим официальным заявлением о выходе из Қазақстан Халық партиясы», - резюмировал депутат.

Отвечая на вопрос Власти, будет ли он участвовать в предстоящих выборах по одномандатным округам, Смайлов сообщил, что пока думает.

Напомним, Ерлан Смайлов являлся депутатом мажилиса парламента VII созыва с января 2021 года. Был членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Депутат Газиз Кулахметов также был депутатом с 2021 года.

28 марта 2022 года в НПК произошла реорганизация, и партию возглавил политик Ермухамет Ертысбаев.