Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT

Издание Financial Times сообщило о том, что в ее распоряжении оказались документы, которые свидетельствуют о получении Тимуром Кулибаевым более $50 млн. прибыли в рамках контрактов, связанных со строительством дорогостоящего газопровода между Центральной Азией и Китаем. Его юристы назвали информацию ложной.

В августе 2007 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его китайский коллега Ху Цзиньтао объявили в Астане о строительстве новых трубопроводов, по которым газ из Центральной Азии, долгое время продававшийся в основном в Европу, начал поставляться в Китай. Эти трубопроводы были построены совместными усилиями Казахстана и Китая, но за счет китайский государственных займов. Согласно плану проекта, протяженность трубопровода составляла более 3000 км, а суммарная стоимость первых трех очередей – порядка $10,5 млрд. Контракты на его строительство получил россиянин по имени Александр Карманов, который в середине 1990-х владел стрип-клубом, популярным среди богачей посткоммунистических стран. Информация о его карьере не дает представлений о том, как он смог получить статус одного из «королевских подрядчиков» России в списке Forbes.

Электронные письма, отправленные в период с 2008 по 2014 год, которые FT получило от информатора, содержат подробное описание схемы, которая, предположительно, позволяла Кулибаеву получать долю прибыли от контрактов на трубопроводы, изначально полученных компанией ETK (Eurasian Pipeline Consortium LLC), принадлежащей Карманову. По схеме ЕТК должна была закупать трубы у заводов в Украине и России. Но сначала она продавала тем же заводам сталь для производства труб с огромной наценкой.

Контракты, рассмотренные FT, показывают, что компания ETK согласилась купить в Сингапуре сталь, произведенную китайской группой Jiangsu Shagang, по цене $935 за тонну, а после перепродавать ее российскому производителю трубопроводов TMK по $1500 за тонну. Контракт ТМК предусматривает общие затраты «примерно $200 млн.», что соотносится с валовой прибылью ETK в размере $75 млн. Однако документы, полученные FT, предполагают, что большая часть этих денег предназначалась не компании Карманова, а непосредственно Кулибаеву. В них раскрываются детали корпоративного механизма, через который прибыль от наценки на сталь проходила через компании в Сингапуре и Объединенных Арабиских Эмиратах, после чего оказывалась у Кулибаева. Электронные письма и презентация в PowerPoint, имеющиеся у FT, указывают на то, что Кулибаев должен был получить $53 млн. (70% всей контрактной прибыли).

В ответ на запрос FT юристы Кулибаева заявили, что он «никогда не участвовал ни в одной из описанных операций». Они заявили, что предположение о том, что «70% различной прибыли возвращалось обратно в организацию нашего клиента, зарегистрированную в Сингапуре, − ложно». В переписке с FT адвокаты Кулибаева также утверждали, что он стал мишенью целой кампании дезинформации. Однако электронные письма, предоставленные изданию информатором, содержат множество документов, каждый из которых подтверждает корректность другого, и достоверность каждого факта подкрепляется корпоративными записями из России, Сингапура и Великобритании.