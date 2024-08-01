МВД, Минпросвещения и Минздрав поддержали петицию о запрете пропаганды ЛГБТ

В Астане на публичном обсуждении петиции о запрете пропаганды ЛГБТ, за выступили министерство внутренних дел, министерство просвещения и министерство здравоохранения. А автор петиции – председательница «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева рассказала, как она лично ездила по регионам и пропагандировала голосовать за ее петицию.

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров заявил, что основными причинами роста преступлений является распространение в интернете информации «о свободе сексуальных отношений».

«Почти треть (совершивших преступления – В.) – это с лица, не достигшие 16-летнего возраста, это говорит о снижении уровня воспитания», - констатировал он.

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева, говоря о том, что особенно агрессивная реклама влияет на образ жизни молодежи, привела пример рекламы энергетиков и вейпов. На это из зала раздались крики: «Причем здесь вейпы?»

«Я хотела этим примером показать, что влияние рекламы на подрастающее поколение очень негативно оказывается на их образе жизни и в целом на жизнедеятельности. Тем самым пропаганда ЛГБТ может оказать негативное влияние на демографическую ситуацию в стране», - ответила она на это.

Петицию также поддержал комитет по правам ребенка, ссылаясь на «культурные ценности и надлежащее воспитание» детей. Глава комитета Насыпжан Оспанова заявила, что социологическое исследование «Цифровая жизнь детей в Казахстане» показало: 11 %детей когда либо отправляли свое личное фото или видео незнакомым, 19 детям предлагали подарки за голые фото, 86 детей из 1 200 за последний год получали сообщения сексуального характера.

«Результаты таковы, что дети подвергаются влиянию в силу возрастных особенностей. Неокрепшая психика ребенка часто не способна вынести, давая им новые установки и модели поведения. Тем самым нанося вред здоровью, психологическому и эмоциональному», - сказала она.

В свою очередь известный правозащитник Евгений Жовтис подчеркнул, что сексуальную ориентацию невозможно пропагандировать и что гомосексуальность – это не патология. Он напомнил, что правительство заявляло, что нет дискриминации ЛГБТ и эта группа людей защищена 14-ой статьей Конституции словами «и иные группы». По его мнению, принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ будет способствовать созданию насильственной среды. Его речь своими криками прервали сторонники петиции.

По итогам обсуждения было принять решение удовлетворить петицию частично. В частности, министерству науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних. Министерствам науки и высшего образования, здравоохранения в течение 2024-2025 годов поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, а министерству культуры и информации, после проведения всех необходимых исследований, организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.

Напомним, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!», собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. для официального рассмотрения. После этого была создана рабочая группа, сегодня в Астане начались общественные слушания. Автор петиции – председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.

Неправительственная организация Human Rights Watch призвала казахстанские власти отклонить петицию, направленную против ЛГБТ. Организация считает, что международные партнеры должны публично осудить эти попытки гомофобной и трансфобной риторики.