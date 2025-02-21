Спикер Палаты представителей заявил, что нужно это прекратить
Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине
Майк Джонсон, фото АР

Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Newsmax спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он считает, что нужно прекратить выделять Украине деньги, так как «все это тянется слишком долго», сообщает издание DW.

Джонсон отметил, что сначала нужно закончить войну.

«Наши европейские союзники тоже осознают эту необходимость», - добавил он.

Вопросы бюджета в США решает Палата представителей, где республиканцы, поддерживающие политику президента Дональда Трампа, имеют большинство.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что новые поставки вооружения Киеву не помогут Украине победить Россию, поскольку та имеет большое численное преимущество, а европейские запасы оружия истощены.

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