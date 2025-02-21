Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине

Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Newsmax спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он считает, что нужно прекратить выделять Украине деньги, так как «все это тянется слишком долго», сообщает издание DW.