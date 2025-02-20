Об этом заявил Макрон по итогам второго саммита в Париже
20 стран Европы заявили, что продолжат поддерживать Украину
Фото AP

На фоне изменившейся политики США 20 государств Европы и Канада продолжат помогать Украине отражать российскую военную агрессию, сообщает DW.

«Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе», - заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита в Париже.

Макрон подчеркнул, что Украина должна участвовать в усилиях по достижению мира и что ее права следует уважать. Также необходимо учитывать обеспокоенность европейских стран в сфере безопасности, добавил он.

В саммите в режиме видеосвязи участвовали главы государств и правительств Литвы, Финляндии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Латвии, Норвегии, Португалии, Швеции, Словении и Чехии. Лично присутствовали, помимо Макрона, врио президента Румынии и премьер-министр Люксембурга.

Это уже второй за неделю саммит в Париже по Украине и европейской безопасности. Первый экстренный саммит прошел по инициативе Макрона 17 февраля. Участники парижской встречи обсуждали потенциальные гарантии безопасности для Украины, расходы Европы на оборону и усилия, прилагаемые новой администрацией США для прекращения войны в Украине.

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