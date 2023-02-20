Блок независимых кандидатов в депутаты мажилиса призвал голосовать за независимых самовыдвиженцев

В понедельник в Казахстанском пресс-клубе независимые кандидаты в депутаты мажилиса парламента, сформировав блок, выступили с манифестом, в котором призвали голосовать и поддержать независимых кандидатов по одномандатным округам. В его состав вошли гражданские активисты, правозащитники, предприниматели и общественники, среди которых политики Мухтар Тайжан, Санжар Бокаев, руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова, экономист Айман Турсынкан, журналисты Ермурат Бапи, Думан Мухаметкарим, правозащитник Ерлан Калиев и другие.

«Как депутаты мажилиса парламента в первую очередь мы вернем законодательную и бюджетную роль мажилиса и реальное местное самоуправление маслихатов. Мы обеспечим систему сдержек и противовесов не только трех ветвей власти через верховенство права, сильный парламент и подотчетное правительство, но и подымем независимый статус четвертой власти – средств массовой информации»,- указано в их заявлении.

По словам лидера незарегистрированной партии «Жер қорғаны» Мухтара Тайжана, независимые кандидаты объединились вокруг общих целей.

«Мы все считаем, что поистине новый, справедливый Казахстан могут построит только новые люди, которые не строили старый Казахстан вместе с Назарбаевым. Мы до этого были со своим народом, никогда не обманывали свой народ и не бросали и точно так же мы будем отстаивать интерес народа, если народ проголосует за нас», - заявил политик.

Лидер незарегистрированной партии Namys Санжар Бокаев уточнил, что они не создают какую-то общую организацию или институализацию, а объединяются как независимые кандидаты только на время выборов.

«Партии, и без того имея 70 % в мажилисе, все они провластные, власть будет их контролировать. Право на самовыдвижение впервые за 18 лет увидели в этом году, на самом деле это возможность для общества, и мы, с одной стороны, объединившись, хотим сказать власти: если сказали, что будем создавать новый Казахстан, то выборы должны быть новыми, честными, и здесь же второй посыл мы хотим направить обществу - что это шанс для общества. Пожалуйста, придите и поддержите независимых кандидатов. Будет хотя бы какая-то сила вне партийной системы, которая не будет подконтрольна власти и будет отстаивать интересы общества», - сказал Бокаев.

Экономист Айман Турсынкан призвала голосовать исключительно за самовыдвиженцев, вне зависимости, совпадают взгляды или нет, по ее словам, сейчас важно показать всем обществом, что общество против закрытых партийных списков, а за мажоритарную систему.

«Даже по одномандатным округам очень много членов партии, как и зарегистрированных, так и еще не зарегистрированных. Когда голосуете по партийному списку, проблема в том, что вы не видите фамилии людей, у вас нет возможности видеть, за кого вы голосуете, вы голосуете за партийную коррупцию. Потом только, после подсчета голосов, проводятся штабы внутри этих партии, они сами внутри начинают беспринципно циничный торг: кто, как купить свой мандат, чтобы попасть в список», - отметила Турсынкан.

Журналист Ермурат Бапи добавил, что до этого не было оппозиции, которая могла бы объединить всех и пойти на эти выборы с единой стратегией.

«Это сообщество кандидатов в преддверии выборов… Как видите, здесь есть два кандидата от одного округа, я считаю, что это отличный признак единства. С какой целью два человека-конкурента могут попасть в один и тот же блок? То есть сложилась ситуация, когда мы вынуждены это делать из-за отсутствия единой организации в стране. Никакого популизма за этим нет», - сказал Бапи.

Многие из пришедших на пресс-конференцию журналистов и участников задавались вопросом: в одном округе в Алматы баллотируется несколько независимых кандидатов, не приведет ли это к разделению голосов избирателей.

«Вы знаете, что у нас в Алматы всего три округа в мажилис, а Алматы — большой протестный центр. Здесь много оппозиционных деятелей и организаций. Многие инициативные люди заявили, что будут участвовать в выборах и пойдут в парламент. Как мы можем разделить их всех на три округа?» - ответил Бапи.

По словам Турсынкан, это одна из стратегий, потому что, возможно, не всех кандидатов пропустят до конца.

«Я баллотируюсь по 11 округу - это восточная часть Алматинской области, кроме меня, баллотируются девять человек, среди которых есть Рысбек Сарсенбай, я его уважаю, хорошо знаю. У нас изначально была открытая поддержка. Кроме того, там есть Кайрат Нуркадилов. Но есть стратегия: первая - это когда, не смотря на то что мы получили удостоверение кандидатов, в любой момент до 19 марта каждого из нас могут снять с гонки. Выпускать всего лишь одну лошадь в забег - это проиграть скачки. Поэтому мы будем идти вместе до конца, и когда будет понятно, что есть серьезный риск разделения голосов и кто-то идет нога в ногу, один из нас уступит другому дорогу», - констатировала Айман Турсынкан.

«Мы можем назвать это показухой, потому что 30% - это очень мало. И все-таки не стоит сидеть сложа руки, думая, что их мало. Надо участвовать, надо войти в парламент, надо постараться донести голос народа. За последние три года мы видели все, что было несправедливо. Почему в Алматы так много кандидатов? Одна из причин - возможность проведения честных выборов, потому что в Алматы много независимых наблюдателей. Есть надежда, что в этом году независимых наблюдателей будет еще больше», - сказала в свою очередь Арайлым Назар.