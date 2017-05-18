Трамп – новая надежда Палестины?

РАМАЛЛА – В ходе своего недавнего визита в Вашингтон, округ Колумбия, палестинский лидер Махмуд Аббас удивил многих, рассыпаясь похвалами в адрес президента США Дональда Трампа. Общаясь через переводчика, Аббас назвал Трампа , который обещал «добиться» мирного соглашения между Израилем и Палестиной, «храбрым» и мудрым, а также похвалил его за «превосходные способности к ведению переговоров».

Дауд Куттаб, бывший профессор Принстонского университета, основатель и экс-директор Института современных медиа в Университете Аль-Кудс в Рамалле, ведущий активист в борьбе за свободу СМИ на Ближнем Востоке.

«Благодаря вам, господин Президент, – подытожил Аббас на английском, – у нас теперь есть надежда».

Конечно, вопрос заключается в том, оправдана ли эта надежда. В конце концов, в своем собственном публичном заявлении Трамп не ссылался на двугосударственное решение, а его неопределенные заявления о мире (упомянутом 11 раз) не включали в себя ничего, кроме намеков на необходимость того, чтобы Израиль (также упомянутый 11 раз) прекратил строительство незаконных поселений. И фактически в этих заявлениях Трамп отступил от своей ассиметричной формулировки, которую он так часто использовал в прошлом: Израиль и палестинцы.

Реальность такова, что Трамп уже давно дает палестинцам поводы для беспокойства. В ходе избирательной кампании Трамп говорил о перемещении посольства Соединенных Штатов в Иерусалим и критиковал решение администрации Обамы воздержаться от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильские поселения (вместо того, чтобы наложить на нее вето). Будучи избранным, Трамп назначил послом США в Израиле своего адвоката по вопросам банкротства Дэвида Фридмана, который имеет долгую историю поддержки правых израильских идей (он даже вносил пожертвования на строительство поселений на Западном берегу).

И все же Аббас молчал об этих проблемах. Сам факт того, что Трамп пригласил его в Белый дом на столь раннем этапе работы администрации, по-видимому, может служить поводом для оптимизма. И Трамп уже обратил некоторое внимание на урегулирование израильско-палестинского конфликта, поручив своему зятю и доверенному (хотя и совершенно неопытному) советнику Джареду Кушнеру выступать в качестве посредника в заключении мирного соглашения.

Разумеется, обещания добиться мира не являются чем-то новым для президента США. Однако Трампа не назовешь обычным президентом. Многих палестинцев радует тот факт, что он не связан традиционными лоббистскими идеологиями и обязательствами политических партий США. Согласно их мнению, президент США, который ставит Америку «превыше всего», несомненно увидит абсурдность столь больших затрат политического и финансового капитала на Израиль, который не приносит Соединенным Штатам особой стратегической пользы и при этом служит причиной серьезной нестабильности на Ближнем Востоке.

Присущий Трампу образ эксперта в заключении сделок еще больше укрепляет эту надежду. Хотя его обещания добиться «окончательного соглашения» не подкреплены какими-либо подробностями, они остаются привлекательными для палестинцев, разочаровавшихся в мирном процессе, который не оказал значимого влияния и позволяет Израилю расширять и укреплять оккупацию палестинских земель.

Это не означает, что палестинцы вслепую доверят администрации Трампа определять свою судьбу. Напротив, Аббас упорно трудится над упрочением собственных позиций, и в промежуток между инаугурацией Трампа и своим визитом в Белый дом он успел провести пять встреч с президентом Египта Абделем Фаттах эль-Сиси и королем Иордании Абдаллой II. Когда Сиси и Абдалла посетили Трампа, каждый из них вновь подтвердил позицию, включенную в Арабскую мирную инициативу от 2002 года: Израиль должен полностью покинуть оккупированные территории в обмен на нормализацию отношений со странами Лиги арабских государств. 29 марта на саммите ЛАГ в Иордании они и другие арабские лидеры подчеркнули необходимость создания независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Подобными усилиями Аббас надеялся подчеркнуть реальные цели, к которым необходимо стремиться, противодействуя отвлекающим маневрам Израиля. Например, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призывал палестинские власти прекратить социальные выплаты семьям заключенных, которые убивали израильтян, пытаясь представить эти выплаты как своего рода награду. Похвалы Аббаса в адрес Трампа в Белом доме могут быть еще одной тактикой удержания Трампа на необходимом пути.

Еще слишком рано говорить, окажется ли подход Аббаса к администрации Трампа успешным. Некоторые могут возразить, что решение Трампа выбрать Саудовскую Аравию, а не Израиль местом своей первой поездки за границу в качестве президента США отражает новый взгляд на регион (хотя сразу же после этого он направится в Израиль).

Отвечая на вопрос агентства «Рейтер» о его первых 100 днях на посту, Трамп сказал, что президентство США оказалось куда труднее, чем ему представлялось. Но это не обязательно касается переговоров между Израилем и Палестиной. В конце концов, все мы знаем, что должно повлечь за собой соглашение: независимое палестинское государство, обеспеченное через обмен землями, и креативное решение проблемы палестинских беженцев.

Основным препятствием к достижению соглашения является недостаточная политическая воля со стороны США к тому, чтобы добиться необходимого компромисса. Палестинские лидеры надеются, что Трамп, бизнесмен, одержимый своим наследием, в итоге проявит необходимую решимость, используя полное влияние президента США, чтобы обеспечить «окончательную сделку».

Copyright: Project Syndicate, 2017.