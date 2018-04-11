Азия после Трампа

На недавней встрече Трехсторонней комиссии – группы политических и деловых лидеров, журналистов и ученых - многие выразили обеспокоенность в связи со снижением Американского лидерства в Азии. На сегодняшний день, каждая азиатская страна больше ведет торговлю с Китаем, чем с Соединенными Штатами, часто с маржой два к одному. Эта озабоченность усугубляется недавним введением пошлин и выражением неуважения к многосторонним институтам со стороны президента Дональда Трампа. Наиболее часто задаваемый вопрос в Сингапуре: Переживет ли лидерство США в Азии годы правления Трампа?

История предоставляет некоторые перспективы. В 1972 году президент Ричард Никсон в одностороннем порядке ввел без предупреждения тарифы для союзников Америки, нарушил рамки Международного валютного фонда и провел непопулярную войну во Вьетнаме. Страх перед терроризмом был широко распространен, и эксперты выражали озабоченность относительно будущего демократии.

На следующий год, Дэвид Рокфеллер и Збигнев Бжезинский создали Трехстороннюю комиссию, которая собирается раз в год для обсуждения подобных проблем. В отличие от теорий заговора, Комиссия обладает небольшой властью; но, как и другие неофициальные каналы “параллельной” дипломатии, это позволяет частным гражданам изучать возможности управления острыми проблемами. Результаты можно найти в ее публикациях и на ее веб-сайте.

В Сингапуре не пришли ни к какому консенсусу относительно Азии после Трампа. Например, представители Индии и Китая заняли разные позиции относительно роли инфраструктурных проектов Китая “Один пояс один путь”. Некоторые азиаты и американцы не пришли к общему мнению относительно перспектив успешного решения ядерного кризиса в Корее, а также по важнейшему вопросу, если неизбежна ли китайско-американская война. А некоторые европейцы задавались вопросом, если нынешняя глобальная неопределенность отражает рост Китая или рост Трампа.

Мое собственное предположение, о котором я предупреждал группу, может быть ошибочным, заключается в том, что США могут восстановить свое лидерство после правления Трампа, если повторно изучат уроки использования власти как с другими, так и над другими. Другими словами, США должны будут использовать свою мягкую силу для создания сетей и институтов, которые позволят им сотрудничать с Китаем, Индией, Японией, Европой и другими странами для решения транснациональных проблем – например, монетарной стабильности, изменения климата, терроризма и киберпреступности – то, что ни одна страна не может решить в одностороннем порядке. Это потребует преодоления односторонних политик и подходов, ассоциирующихся с появлением Трампа.

Что касается роста Китая, то вопреки нынешнему пессимизму, США сохранят важные силовые преимущества, которые продлятся дольше, чем даже восьмилетнее президентство, в случае, если Трамп будет переизбран. Первое – это демография. Согласно данным Организации Объединенных Наций, США являются единственной развитой страной, которая, как ожидается, будет способствовать глобальному росту населения к 2050 году. Китай, самая густонаселенная страна в настоящее время, по прогнозам, уступит первое место Индии.

Вторым преимуществом является энергия. Десять лет назад США казались безнадежно зависимыми от импортируемой энергии. Сегодня сланцевая революция трансформировала их из импортера энергии в экспортера, и в ближайшее десятилетие, Северная Америка может стать самодостаточной, в то время как Китай становится все более зависимым от импорта энергии.

Технологии являются третьим преимуществом для США. Среди технологий, которые способны поддерживать власть в этом веке, находятся биотехнология, нанотехнология и следующее поколение информационных технологий, таких как искусственный интеллект и большие объемы данных. По мнению большинства экспертов, несмотря на то, что потенциал Китая улучшается, США остаются мировым лидером в области исследований, разработок и коммерциализации этих технологий.

Более того, с точки зрения исследовательской базы, четвертое преимущество Америки заключается в ее системе высшего образования. Согласно рейтингу Shanghai Jiatong University, из 20 лучших университетов мира, 16 находятся в США, в то время, как в Китае нет ни одного.

Пятое американское преимущество, которое, скорее всего, переживет эру Трампа, это роль доллара. Из иностранных резервов, удерживаемых мировыми правительствами, только 1,1% приходится на юань, по сравнению с 64% на доллары. Когда Международный валютный фонд включил юань в корзину валют, лежащую в основе его единицы учета, Специальных прав заимствования, многие полагали, что дни доллара были сочтены. Но доля юаня в международных платежах с тех пор снизилась. Доверительная резервная валюта зависит от глубоких рынков капитала, честного правительства и верховенства закона. В ближайшем будущем в Китае невозможно ни то, ни другое.

В-шестых, у США есть географические преимущества, которых не достает Китаю. США окружены океанами, а Канада и Мексика остаются дружелюбными, несмотря на ошибочную политику Трампа в подрыве Североамериканского соглашения о свободной торговле. С другой стороны, Китай граничит с 14 странами и территориальными спорами с некоторыми из наиболее важных, такими как Индия, Япония и Вьетнам. Это ограничивает мягкую силу Китая. И хотя география дает Китаю наземную демонстрацию силы в Южно-Китайском море, у США нет территориальных претензий, и они пользуются абсолютным превосходством над оставшимися 95% мировых океанов.

Но, самое главное, США и Китай не предназначены для войны. Ни одна из стран не представляет собой экзистенциальную угрозу для другой. Когда началась Первая мировая война, Германия превзошла Великобританию в 1900 году, и британский страх перед немецкими намерениями способствовал катастрофе. У США и Китая, напротив, есть время для управления своими многочисленными конфликтами, и они не должны поддаваться истерии или страху.

США сохраняют не только преимущества власти, описанные выше, но и свои союзы с Японией и Южной Кореей. На любых предстоящих переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Трамп должен будет позаботиться о том, чтобы не позволить режиму Кима достичь своей давней цели - ослабить эти союзы.

В Сингапуре я процитировал ответ Ли Куан Ю на вопрос, который я однажды ему задал, о том, превзойдет ли Китай США. Он сказал “нет”, потому что, хотя у Китая есть 1,4 миллиарда человек талантов, которые можно задействовать, открытость США позволила им задействовать и объединить 7,5 миллиарда человек талантов с большим творческим потенциалом, чем Китай. Если эта открытость сохранится, американское лидерство в Азии и в других местах, вероятнее всего, выживет.

Project Syndicate, 2018