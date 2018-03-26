Либеральный мировой порядок, R.I.P.

Французский философ и писатель Вольтер однажды сострил, что после почти тысячи лет существования увядавшая Священная Римская империя не была ни священной, ни римской, ни империей. Сегодня, спустя примерно два с половиной века, проблема в том, что, перефразируя Вольтера, увядающий либеральный мировой порядок не является ни либеральным, ни всемирным, ни упорядоченным.

США – в тесном сотрудничестве с Британией и другими странами – основали либеральный мировой порядок после Второй мировой войны. Цель была в том, чтобы гарантировать: условия, который привели к двум мировым войнам за 30 лет, больше никогда не возникнут снова.

С этой целью демократические страны занялись созданием международной системы, которая была либеральной в том смысле, что опиралась на принципы верховенства закона и уважения к суверенитету и территориальной целостности стран. Права человека следовало защищать. Все эти принципы следовало применять ко всей планете, при этом участие в данной системе было открыто для всех и добровольным. Были также созданы институты для содействия миру (ООН), экономическому развитию (Всемирный банк), торговле и инвестициям (Международный валютный фонд и институт, много лет спустя превратившийся во Всемирную торговую организацию).

Всё это и многое другое опиралось на экономическую и военную мощь США, на сеть альянсов в Европе и Азии, а также на ядерное оружие, служившее для сдерживания агрессии. Тем самым, либеральный мировой порядок опирался не просто на идеалы демократических стран, но и на жёсткую силу. Всё это было чуждо решительно антилиберальному СССР, с его фундаментально иные представлениями по поводу идеального порядка в Европе и во всём мире.

Либеральный мировой порядок, как казалось, резко укрепился после завершения Холодной войны и краха СССР. Но сегодня, спустя четверть века, его будущее – под вопросом. Более того, три его главных компонента – либерализм, универсализм и защита порядка – оспариваются с невиданной за его 70-летнюю историю яростью.

Либерализм отступает. Демократические страны ощущают последствия подъёма популизма. В Европе набирают популярность политически крайние парии. Голосование Великобритании за выход из ЕС засвидетельствовало факт потери влияния элитой. Даже в США наблюдаются беспрецедентные атаки их собственного президента на СМИ, суды и правоохранительные органы страны. Авторитарные системы, включая Китай, Россию и Турцию, стали ещё более авторитарными. А Венгрия и Польша выглядят незаинтересованными в судьбе собственной молодой демократии.

Становится всё труднее говорить о мире, как о целом. Мы видим появление различных региональных порядков (или беспорядков, что наиболее очевидно на Ближнем Востоке). Каждый из них обладает своими особыми характеристиками. Попытки выстроить глобальные системы проваливаются. Расширяется протекционизм; последний раунд мировых торговых переговоров так и не принёс никаких результатов. Принято очень мало правил, регулирующих использование киберпространства.

В то же время возвращается соперничество великих держав. Россия нарушила самые базовые нормы международных отношений, применив вооружённые силы для изменения границ в Европе; и она нарушила суверенитет США своими попытками повлиять на выборы в 2016 году. Северная Корея проигнорировала мощный международный консенсус в вопросе о нераспространении ядерного оружия. Мир спокойно смотрел на гуманитарный кошмар в Сирии и Йемене, мало что сделав в ООН (или где-либо ещё) в ответ на применение правительством Сирии химического оружия. В Венесуэле разваливается государство. Один из ста человек в мире сегодня является либо беженцем, либо вынужденным мигрантом внутри своей страны.

Есть несколько причин, почему всё это происходит и почему именно сейчас. Подъём популизма отчасти стал реакцией на стагнацию доходов и потерю рабочих мест, что вызвано, главным образом, внедрением новых технологий, но часто объясняется как следствие роста импорта и притока иммигрантов. Национализм – это инструмент, который всё активней используется лидерами стран для расширения своей власти, особенно на фоне трудной экономической и политической ситуации. Между тем, глобальные институты не смогли адаптироваться к новым балансам силы и к технологиям.

Впрочем, ослабление либерального мирового порядка в большей степени, чем по какой-либо другой причине, вызвано изменением подходов в США. Под руководством президента Дональда Трампа США решили не присоединяться к Транс-Тихоокеанскому партнёрству и выйти из Парижского климатического соглашения. Америка пригрозила выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и Иранского ядерного соглашения. Она в одностороннем порядке ввела пошлины на сталь и алюминий, обосновывая это объяснением (вопрос национальной безопасности), которым могут воспользоваться и другие страны; тем самым, запущен процесс, который грозит миру торговой войной. Она поставила под сомнение свои обязательства перед НАТО и другими союзниками. И оно редко заявляет о демократии и правах человека. Лозунг «Америка прежде всего» и либеральный мировой порядок выглядят несовместимыми.

Я не предлагаю считать США единственным объектом для критики. Другие крупные державы наших дней, включая ЕС, Россию, Китай, Индию и Японию, можно критиковать за то, что они делают, не делают или сразу за то и другое. Но США – это не просто ещё одна какая-то страна. Америка была главным архитектором либерального мирового порядка и его главной опорой. А также она была его главным бенефициаром.

Решение Америки отказаться от роли, которую она выполняла более семи десятилетий, знаменует собой поворотный момент. Либеральный мировой порядок не может выжить сам по себе, потому что у других стран нет либо интереса, либо средств, для его сохранения. В итоге появится мир, в котором будет меньше свободы, меньше процветания и меньше мира, причём как для американцев, так и для всех остальных народов.

Project Syndicate, 2018