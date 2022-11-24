Добиться большего

Садвокасова вспоминает, что начала изучать законы, когда стала экоактивисткой, до этого прочитала Конституцию: «Мы постоянно читаем законы. Началось года два назад с аккумуляторного завода: мы были против него, понимаете, это свинец же. Мы им столько палок в колеса вставляли. И что самое интересное, сейчас это предприятие самое социально ответственное. Сделали освещение на одной улице, помогают детскому садику. Они конечно молодцы, но здоровье людей важнее».

Что касается площадки, то Динара признается, что боится, что ее разрушат, поэтому «мы ходим, курируем ее по очереди. Нужны камеры, наших людей надо наказывать рублем, только так».

Динара говорит о том, что не все понимают их работу: «Недобросовестный подрядчик попался, не в ту погоду наляпал асфальт, нам говорят: «вы виноваты». Умрет собака — мы виноваты. Очень большая ответственность разъяснять всем людям какие-то программы, многие не посещают общественные слушания. Хотя это же здоровье каждого человека. Много критики, конечно, но процентов 50 людей видят, что многое сделано. Вовлечено только 10% людей, которым небезразлично. За каждым членом местного сообщества закреплены улицы, то есть вон там моя сторона улицы. И мы на субботник вовлекаем людей, звонишь, стучишь, люди отзываются, ходят».

«Один раз в квартал мы собираемся, я отчитываюсь, обсуждаем бюджет, после сессии, когда он проходит одобрение, я рассказываю на что нам дали деньги, на что — нет. Потом обсуждаем, где что будем ставить, например, лавочки, протокол составляем. Когда экстренно что-то бывает, у нас есть ватсап группа», — рассказывает аким о работе с местным сообществом.

«Бывает внепланово забегаем обсудить», — добавляет Динара.

Недавно Нина Оразбаева создала аккаунт в инстаграме, где рассказывает о работе местного самоуправления, там часто появляются посты о том, какую помощь оказали предприятия и обсуждаются проблемы, например, что делать с бродячими собаками.