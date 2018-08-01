Как проходит подготовка пилотов «Эйр Астаны» в Амстердаме

Компания журналистов прилетела в Амстердам на день позже пилотов Леонида Татаренко и Марселя Сагандыкова, которые прибыли в FSC Aviation Training, чтобы пройти очередные тренинги. Все пилоты «Эйр Астаны» два раза в год подтверждают свою квалификацию на летном тренажере. После 7 лет работы пилотом Леонид проходит тренинг, чтобы стать командиром судна.
Здание тренировочного центра находится рядом с аэропортом Схипхол. Поэтому во время презентации менеджера по стандартам компании Юрия Ступа было слышно, как садятся и взлетают самолёты. FSC Aviation Training – это независимая частная голландская компания, основанная в 2005 году, которая, по словам менеджера, работает двадцать четыре часа, семь дней в неделю, 365 дней в году.
«Добро пожаловать в FSC Aviation Training. Наше название говорит за себя, мы специализируемся на авиационных тренингах. FSC — это самый крупный независимый тренинг центр в Европе с современными летными симуляторами. Наша компания имеет 17 симуляторов, тренажеров. С нами сотрудничают более 160 авиакомпаний со всего мира. Мы проводим тренинги для экипажа самолёта: пилотов и бортпроводников. Каждый год у нас проходят обучение более 1500 студентов. Мы преподаем каждый аспект тренировок летного экипажа. Учим не только летать, но и работать в чрезвычайных ситуациях, работать сообща в команде», — говорит Юрий Ступ.
В FSC работает более 200 инструкторов, кроме того, некоторые инструкторы сосредоточены на работе с определенными авиакомпаниями и их стандартами. Поэтому, когда в тренировочный центр приезжают сотрудники «Эйр Астаны», с ними работают инструкторы по международным стандартам и внутренним правилам авиаперевозчика. Компания проводит тренировки по квалификационным проверкам. Например, если в центр прибывает пилот, летающий на Boeing 737, и ему нужно в будущем управлять Airbus A320, в центре его тренируют на тренажёре Airbus A320.
Также пилоты «Эйр Астаны» каждые полгода проходят проверку владения практическими навыками (LPC/OPC) для подтверждения или продления ранее выданного допуска. Центр FSC проводит схожие тренинги для бортпроводников, как и курсы в области авиационной безопасности, мер выживания в аварийной обстановке на море, первой медицинской помощи, пожарной безопасности, эвакуации и так далее.
После небольшой презентации Юрий Ступ устроил экскурсию по центру и отвел журналистов к огромному ангару с симуляторами. Некоторые тренажёры были заняты тренировкой пилотов других авиалиний, некоторые были свободны. В Алматы у Эйр Астаны есть виртуальный тренажер EVPT, на котором также можно отработать не только процедуры, но и нештатные ситуации, которые могут произойти на самолетах семейства Airbus A320. Только в Алматы тренажеры являются статичными, в то время как в Амстердаме симуляторы являются комплексными полнопилотажными - с движениями, наклонами и кренами. В центре имеются также статичные напольные тренажеры для новичков.
Казахстанских журналистов поделили на две группы: первая отправилась к тренажёру вместе с пилотами Марселем и Леонидом, вторая получила возможность «полетать» самим на симуляторе.
Будучи участницей второй группы, я вместе с журналистом и пиарщиком Юрием Дороховым «взлетела» из аэропорта Амстердама Схипхол. Уже набрав высоту, нам отключили один двигатель, удивительно, что мы, дилетанты авиации, не упали и даже предприняли попытки сесть. Однако от этих попыток у других журналистов закружилась голова, поэтому «полёт» мы прервали.
Позже мне выпал шанс пройти этот путь еще раз, но уже доверив управление настоящим пилотам. Леонид и Марсель спокойно обменивались данными, пока тренажёр трясло так, словно мы попали в зону турбулентности, а не лишились одного двигателя. В FSC центре 17 симуляторов, один из последних был приобретен за 18 млн. евро. Первый курс подтверждения владения практическими навыками пилотов длится около месяца, и, в зависимости от типа самолёта и дополнительных курсов, стоит около 20 тысяч евро на одного пилота.
Как известно, у «Эйр Астаны» существует программа первоначальной подготовки пилотов ab-initio, которая была запущена в 2008 году. В ней может участвовать любой гражданин Казахстана в возрасте от 18 до 34 лет, владеющий английским языком, а также обладающий знаниями в области физики и математики. Обучение длится 16-18 месяцев и стоит около 100 тысяч долларов. Авиакомпания «Эйр Астана» вносит 100% предоплату за обучение, и только половину стоимости кадет должен возместить компании в течение своей трудовой деятельности.
После экскурсии по тренажёрам, представители FSC Aviation Training приглашают гостей на кофе-брейк, попутно отмечая, что ежегодно в центре выпивают более 150 тысяч чашек кофе. Сразу после кофе-брейка журналистам демонстрируют процесс брифинга пилотов. Обычно брифинг проводят до сессии на тренажере, объясняют предстоящие задачи. За сессией следует дебрифинг, где инструктор вместе с пилотами развёрнуто обсуждает «полёт» на симуляторе. Пилотам указывают на их положительные и отрицательные моменты во время сессии, объясняют, над чем еще нужно поработать.
Центр FSC также продемонстрировал журналистам тренинги по аварийно-спасательным процедурам, который пилоты проходят раз в три года. Ежегодная подготовка по данному типу обучения проходит на базе городов Алматы и Астаны посредством местных инструкторов. Но и здесь тоже можно освежить свои знания.
Как рассказал пилот «Эйр Астаны» Марсель Сагандыков, после type rating тренинга, каждый пилот проходит курс по безопасности и ЧП на борту. «Я пересдавал его год назад. Пилоты должны знать все об аварийном оборудовании и как им пользоваться. Также и все бортпроводники должны проходить этот тренинг и знать все. Например, защитный капюшон находится в кабине пилотов. Также у нас есть такая маска, которую мы используем на случай разгерметизации кабины. У пилотов есть буквально 10 секунд, чтобы ее надеть. Она лежит в специальном отсеке, мы ее быстро надеваем, и она принимает форму головы», - рассказал пилот после демонстрационного экспресс-курса для журналистов.
О том, как в Алматы проходят ежегодные тренинги Эйр Астаны ранее Vласти рассказали инструкторы Болат Керимбеков и Айнура Мусылманкулова.
Пилот авиакомпании Леонид Татаренко работает в «Эйр Астане» 7 лет, он прошёл обучение по программе ab-initio. Полтора года он учился в Америке, штат Флорида, город Мельбурн, также приезжал в Амстердам на отбор и экзамены. В этот раз он намерен пойти на повышение и стать командиром авиасудна.
«Мне было чуть легче учиться, потому что до этого я 4 года учился в академии гражданской авиации и основные представления об авиации уже были. Мой отец тоже пилот, решил пойти по его стопам. Тренинги мы проходим каждые полгода OPC/LPC. Дважды в год мы приезжаем сюда на тренажеры. Завтра мы начинаем тренинг на повышение. В течение 10 дней буду учиться, если по окончанию тренинга всё будет хорошо, то мы вернемся в Алматы и начнём линейный ввод на командира. Первые 8 дней - это различные тренировки, на 9-й день будет экзамен, на основании которого вынесут решение — можно ли продвигать меня как командира или нет, - рассказывает Леонид. — Тренинги необходимы, мы не можем с пассажирами попрактиковаться, выключить один двигатель и попробовать полетать. Или взять и залететь в стаю птиц, чтобы посмотреть, как будет вести себя самолет. Или развести пожар на борту. Поэтому на тренажере все это симулируется. На тренажёрах мы отрабатываем все нестандартные ситуации. Если это случится в полёте, у тебя уже будут навыки, представления, как это выглядит и что делать. Человеку будет гораздо легче ориентироваться».
За 7 лет работы пилотом у Леонида никогда не было подобных случаев, что, несомненно, хорошо, отмечает пилот. Летных часов на Airbus у него больше 4,5 тысяч. В академии он учился на пилота и практиковался на АН-2.
Вместе с Леонидом тренинги проходит пилот Марсель Сагандыков. В «Эйр Астану» он пришел в сентябре 2006 года. Тогда Марсель начал с позиции агента по наземной службе, через год стал бортпроводником.
«Так проработал около 7 лет, совмещал приятное с полезным и поступил на программу ab-initio, пока работал бортпроводником. К программе я подготавливался сам, читал дополнительную литературу, задавал вопросы пилотам. По истечении 4-5 лет поступил на программу. Было сложно из-за разных отборов и конкурсов. Сама программа достаточно интенсивная, так как подразумевает очень мало времени и очень много информации, — делится Марсель. — Когда я летал бортпроводником, я заходил в кабину пилотов и понимал, что меня это интересует. По сей день я болею профессией пилота, так она меня заворожила. Два раза в год мы приезжаем сюда на тренинг, проще говоря, проверку профпригодности. Наша работа и опасна и трудна, но самое главное - быть ментально готовым, что на борту может произойти любая ситуация. Это уже наполовину нам помогает. После тренинга мы возвращаемся домой, к обычным рабочим будням».
Марсель Сагандыков признается, что, как и любой пилот, хочет быть командиром, но ему еще рано им становиться. В будущем он обязательно планирует пойти на повышение, как и Леонид.
«Работа пилота сложнее, более ответственная, и требует постоянной концентрации. Всегда нужно совершенствоваться, учиться, быть внимательным, — говорит Марсель, вспоминая опыт работы бортпроводником. — FSС – это современный большой тренинг центр, у которого есть все средства для обучения пилотов, бортпроводников. Очень дружелюбные и профессиональные специалисты. На бортпроводника я проходил тренинги в Германии, нас обучали, как и тут в бассейне открывать аварийные выходы, кататься по слайдам и спасать друг друга в бассейне при достаточно холодной воде. Симуляция волн также присутствовала».
После насыщенного дня, проведенного в FSC Aviation Training, журналисты вместе с пилотами поехали в гостиницу, где постоянно останавливаются экипажи «Эйр Астаны». Уже через несколько часов мы прощались с Леонидом и Марселем, которые сменили форму пилотов на спортивную одежду и отправились на велопрогулку по Амстердаму.