Как проходит подготовка пилотов «Эйр Астаны» в Амстердаме

«Добро пожаловать в FSC Aviation Training. Наше название говорит за себя, мы специализируемся на авиационных тренингах. FSC — это самый крупный независимый тренинг центр в Европе с современными летными симуляторами. Наша компания имеет 17 симуляторов, тренажеров. С нами сотрудничают более 160 авиакомпаний со всего мира. Мы проводим тренинги для экипажа самолёта: пилотов и бортпроводников. Каждый год у нас проходят обучение более 1500 студентов. Мы преподаем каждый аспект тренировок летного экипажа. Учим не только летать, но и работать в чрезвычайных ситуациях, работать сообща в команде», — говорит Юрий Ступ.

В FSC работает более 200 инструкторов, кроме того, некоторые инструкторы сосредоточены на работе с определенными авиакомпаниями и их стандартами. Поэтому, когда в тренировочный центр приезжают сотрудники «Эйр Астаны», с ними работают инструкторы по международным стандартам и внутренним правилам авиаперевозчика. Компания проводит тренировки по квалификационным проверкам. Например, если в центр прибывает пилот, летающий на Boeing 737, и ему нужно в будущем управлять Airbus A320, в центре его тренируют на тренажёре Airbus A320.