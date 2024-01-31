Уроки истории для автократов

Попытка парламентариев изменить законодательство о масс-медиа преподносится одним из авторов поправок как «упорядочивание рынка» и им же опровергается идея о том, что изменения прямо нацелены на «Азаттык».

«Мы не пишем законы исключительно для какого-то отдельного издания», – объясняет депутат Шаталов «Азаттыку».

Депутат может и не знать, но в Казахстане уже писали законы «исключительно для какого-то отдельного издания». Закон о СМИ меняли, чтобы у Ирины Петрушовой, главреда и владелицы популярного в начале 2000-х еженедельника «Республика», не было возможности продолжать работу.

У Петрушовой было российское гражданство, и в закон о СМИ внесли норму, согласно которой главным редактором казахстанского издания может быть только гражданин Казахстана, а другая поправка предусмотрела, что иностранец может владеть только 20% масс-медиа. Тогда представители властей прямо приводили в пример «Республику», указывая на необходимость изменения закона. Но все тогда и без пояснений понимали, как на самом деле обстоят дела. Как и сейчас.

«Республику» закрывали через суд, редакцию громили, тиражи арестовывали и отказывались печатать новые, директора издания держали в СИЗО.

Прошло десятилетие, «Республика» уже не газета, но работает, а в Казахстане появились и другие издания, которые расследуют, анализируют, публикуют репортажи и пишут о проблемах.

Это работа журналиста – писать о проблемах. Не любить и хвалить власть, не делать вид, что акций протеста не проводится, а активистов не задерживают. Если делать все наоборот, то это не журналистика, а пропаганда. Вполне можно стать в итоге депутатом.

Ценность «Азаттыка» как раз в этом – они показывают реальную картину. Из кабинета в Астане эта картина может казаться не самой приятной, но она такая, какая есть. И лишившись ее, не получится решить разом все проблемы, станет только хуже от потери связи с реальностью. Такое уже было в новейшей истории Казахстана.

Принять «поправки Азаттыка» сейчас, помимо прочего, будет означать встать в один ряд с худшими из худших, с теми, кто уже приложил максимум усилий, чтобы задушить «Свободу» и ее местные редакции: Лукашенко, Путиным, Жапаровым и другими. В этом ряду тесно, но там всегда есть места.

Выбор стоять в этом ряду или другом – у власти есть. Как и у журналистов «Азаттыка» – продолжить свою работу или нет. Мы надеемся, что «Азаттык» не изменит своему давнему выбору – в пользу профессии. И мы их максимально в этом поддерживаем.