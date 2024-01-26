МИД не продлил или не выдал аккредитацию 36 корреспондентам Радио «Азаттык»

Издание намерено оспорить отказ в суде
По состоянию на пятницу, 26 января, министерство иностранных дел не выдало или не продлило аккредитацию 36 корреспондентам Радио «Азаттык» – Казахской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС). Об этом издание сообщило на своем сайте.
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