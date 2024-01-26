МИД не продлил или не выдал аккредитацию 36 корреспондентам Радио «Азаттык»

По состоянию на пятницу, 26 января, министерство иностранных дел не выдало или не продлило аккредитацию 36 корреспондентам Радио «Азаттык» – Казахской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС). Об этом издание сообщило на своем сайте.

Издание сообщает, что аккредитация некоторых журналистов не продлевалась с 2022 года. В январе МИД Казахстана ответил «Азаттыку», что не предоставит аккредитацию его корреспондентам. «Азаттык» сообщает, что намерен оспорить отказ в суде.

Согласно действующему законодательству, МИД должен принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении аккредитации репортеру иностранного СМИ в течение двух месяцев после получения заявления. В случае отказа в предоставлении аккредитации репортеру он должен предоставить обоснование.

Накануне депутаты предложили внести правки в законопроект о массмедиа. В случае принятия они наделят министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных средств массовой информации и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан». Кроме того, предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации. Кроме того, поправки предлагают внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ. Члены рабочей группы проголосовали за предлагаемые поправки большинством голосов в четверг, 25 января.