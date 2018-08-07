Закрытые пространства

В 2017 году акимат Алматы взялся за воплощение своих планов по переобустройству городской среды. Большое внимание в них было уделено паркам, пешеходным улицам и другим общественным пространствам. Некоторые результаты этой работы видны уже сегодня, и недоволен ими, помимо активистов, даже сам акимат. Кроме качества проектирования и строительных материалов ещё одним критическим моментом остаётся отсутствие минимальной инфраструктуры вроде общественных туалетов, магазинов и заведений общепита.
Городской активист Настя Гончарова видит причину этого в неосознанном подходе застройщиков и местных властей к своей работе: «Людей просто не научили помнить о вещах, которые должны встраиваться в любое общественное пространство по умолчанию. Можно не принимать во внимание необходимость специального покрытия для беговой дорожки, но без туалетов и лотков с водой - никак нельзя. Мир уже давно изменился, всё сейчас становится человеко-ориентированным. И речь сейчас идёт о том, чтобы подумать о нуждах людей, о которых у нас мало кто беспокоится».
Она обратила внимание на то, что общественные пространства - это места, где пересекаются потребности разных социальных групп. Одни, к примеру, ищут в них возможности для занятия спортом, другие - для проведения досуга. Но эта разность интересов по-прежнему удовлетворяется прокладкой нового асфальта и установкой скамеек. Тогда как фундаментом обустройства таких территорий должно стать детальное зонирование и равномерное развитие этих участков. Проблема зонирования, по мнению активиста, решается простым отслеживанием поведения и опросами людей. Для этого можно обратиться к специальным исследовательским компаниям или же организовать работу волонтёров.
Одновременно с этим необходимо начать диалог и с предпринимателями, уверена Гончарова. «Бегая с друзьями по Парку президента, мы постоянно задавались вопросом, почему там нет ни лотков с мороженым, ни кафе, ни какого-то нормального досуга для детей. Важно понимать, что такого рода инфраструктура - это не инженерное ноу-хау, а необходимый минимум. И если акимат не в состоянии сам её обеспечить - а это действительно мелкая операционная работа, отнимающая массу сил, - можно отдать её бизнесу. Но этого не происходит».
Сложность, по её мнению, состоит в правовом регулировании общественных пространств. На определённых участках действительно невозможно проложить нужные инженерные коммуникации, а на других коммерческой деятельностью не стоит заниматься из-за юридического статуса объекта. Но на открытые территории предпринимателей чаще всего не пускают по необъяснимым причинам.
Если же пускают, то бизнес сталкивается с неподъёмной арендой и другими условиями входа в такой бизнес. «При этом никто не несёт ответственность — ни за правовую безопасность предпринимателей, ни за инженерные коммуникации. То есть, ты платишь большие деньги и при этом остаёшься полностью автономным. Поэтому парки такие голые и пустые, а людям приходится таскать с собой бутерброды и воду во фляжках», - полагает Гончарова.
На практике активист наблюдала это, когда участвовала в управлении передвижным вагончиком с едой. В 2017 году акимат узнал о большом интересе к этому сегменту бизнеса и организовал смотр с участием около 20 трейлеров: «Насколько я знаю, в течение полугода после этого не было никаких новостей. Легализация их деятельности не произошла и предприниматели до сих пор продолжают искать для неё какие-то лазейки. Люди уже вложили деньги в этот бизнес. Они хотят им заниматься, но не могут пробить государственную стену, потому что там есть свои ограничения, убеждения и договорённости, которые делают это невозможным».
Один из предпринимателей, развивающих стрит-фуд проект, также подтвердил Vласти нежелание акимата начинать коммуникацию с бизнесом. Его трейлер полностью готов к работе, но уже несколько месяцев стоит на парковке из-за невозможности пройти процедуры согласования: «Управление предпринимательства не идёт на контакт, трубку там никто не берёт. Когда я звонил туда в первый раз, мне сказали, что у города нет локаций, поэтому идите на частную территорию. Но упомянули, что у них есть городские праздники и можно подавать заявку на участие в них», - рассказал собеседник.
Однако участие в этих мероприятиях, по мнению предпринимателя, чревато существенными издержками, хотя это одна из немногих возможностей попасть на территорию общественных пространств. В первую очередь, они связаны с непрозрачными условиями конкурса - акимат принимает решение о победителях в одностороннем порядке и закрытом режиме. Во-вторых, единичный характер таких мероприятий делает вложения в них нерентабельными. «Это расходы на логистику, на продукты, на заготовки, на персонал - множество организационных моментов, которые требуют больших усилий и не всегда могут оправдаться финансово», - пояснил он.
Свой фуд-трак предприниматель хотел разместить на территории Центрального стадиона, для чего обратился в администрацию. Оттуда его отправили в акимат, где и возникли трудности с управлением предпринимательства. При этом недалеко от стадиона уже продолжительное время стоят трейлеры футбольного клуба «Кайрат» и фастфуда «Zheka’s Ice, мороженое»: «В результате мне пришлось подключать людей, которые имеют какие-то лазейки и подвязки в акимате. Мы отправили ему информацию и ждём ответа».
Собеседник признаётся, что вынужден заниматься неформальной активностью, потому что официально ничего сделать просто не получается: «В других бизнес-проектах это заканчивалось тем, что тебя вынуждали заплатить, чтобы пройти какое-то согласование. С фуд-траком, по всей видимости, будет точно так же. Поэтому нет смысла идти и опять тратить 2-3 месяца на попытки разрешения всех процедур. В управлении предпринимательства нам говорили, что обращений по фуд-тракам поступает много, и мы видим, что всё находится в подвешенном состоянии. Когда это решится, будет ли разработано какое-то законодательство, будет ли принято какое-то решение со стороны города - никто ничего не знает».