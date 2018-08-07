Закрытые пространства

Одновременно с этим необходимо начать диалог и с предпринимателями, уверена Гончарова. «Бегая с друзьями по Парку президента, мы постоянно задавались вопросом, почему там нет ни лотков с мороженым, ни кафе, ни какого-то нормального досуга для детей. Важно понимать, что такого рода инфраструктура - это не инженерное ноу-хау, а необходимый минимум. И если акимат не в состоянии сам её обеспечить - а это действительно мелкая операционная работа, отнимающая массу сил, - можно отдать её бизнесу. Но этого не происходит».

Сложность, по её мнению, состоит в правовом регулировании общественных пространств. На определённых участках действительно невозможно проложить нужные инженерные коммуникации, а на других коммерческой деятельностью не стоит заниматься из-за юридического статуса объекта. Но на открытые территории предпринимателей чаще всего не пускают по необъяснимым причинам.

Если же пускают, то бизнес сталкивается с неподъёмной арендой и другими условиями входа в такой бизнес. «При этом никто не несёт ответственность — ни за правовую безопасность предпринимателей, ни за инженерные коммуникации. То есть, ты платишь большие деньги и при этом остаёшься полностью автономным. Поэтому парки такие голые и пустые, а людям приходится таскать с собой бутерброды и воду во фляжках», - полагает Гончарова.

На практике активист наблюдала это, когда участвовала в управлении передвижным вагончиком с едой. В 2017 году акимат узнал о большом интересе к этому сегменту бизнеса и организовал смотр с участием около 20 трейлеров: «Насколько я знаю, в течение полугода после этого не было никаких новостей. Легализация их деятельности не произошла и предприниматели до сих пор продолжают искать для неё какие-то лазейки. Люди уже вложили деньги в этот бизнес. Они хотят им заниматься, но не могут пробить государственную стену, потому что там есть свои ограничения, убеждения и договорённости, которые делают это невозможным».