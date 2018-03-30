​Байбек поручил изменить проекты реконструкции парка «Южный» и сквера перед Дворцом школьников

Аким Алматы Бауржан Байбек осмотрел парк «Южный» и сквер перед Дворцом школьников, где ведутся подготовительные работы по реконструкции. Он поручил скорректировать проекты парков с учётом «современных тенденций» и «потребностей населения», говорится в сообщении городского акимата.

Парковая зона расположена восточнее улицы Жарокова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 гектара. Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Масабаев рассказал Байбеку, что во время реконструкции планируется обновить системы освещения, разбить фонтаны, установить скамейки и урны, а также отремонтировать существующие арыки и проложить новые. Помимо этого на территории парка планируется создать детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и другую инфраструктуру.

Байбек, в свою очередь, подчеркнул, что авторам проекта необходимо скорректировать его с учетом современных тенденций и потребностей населения. «Здесь должно быть комфортно всем группам населения: и мамам с колясками, детям, и пожилым людям, предпочитающим посидеть в тишине. Надо понимать, что это не парк развлечений, а рекреационная зона, соответственно необходимо сократить площадь асфальтирования, обновив покрытие уже существующих дорожек и тропинок, создать уютные, затененные пространства, использовать локальное освещение, не устанавливать массивные архитектурные формы. Обязательно должны быть питьевые фонтаны, стационарные туалеты и огороженная территория для выгула собак», - заявил он.

Аким подчеркнул, что основным принципом реконструкции должно стать сохранение существующих зеленых насаждений и посадка новых. Он также осмотрел сквер у Дворца школьников в Медеуском районе. Байбек поручил оптимизировать существующий проект и не трогать зеленые насаждения. Он также поручил обновить поливочную систему, отремонтировать опоры уличного освещения и другую инфраструктуру.