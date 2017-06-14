16 пешеходных зон планирует обустроить в Алматы

В пятницу в рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек провел выездное совещание по реконструкции городских пешеходных зон. В текущем году планируется обустроить 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площадь Астана, сообщается на сайте города.

«В городе продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство. В Алмалинском районе будут полностью благоустроены участки улицы Дуйсенова от Аренского до Гайдара, а также Карасай батыра от проспекта Аблай хана до улицы Масанчи. В Бостандыкском районе начнутся работы на участке улицы Тимирязева от реки Есентай до улицы Байтурсынова протяженностью 2,5 км», - говорится в сообщении.

По данным ресурса, проекты предполагают укладку брусчатки, арыков, урн, лавочек, демонтаж ограждений. Также будут установлены спортивный инвентарь, детские площадки, посажены деревья, живая изгородь и клумбы.

В феврале текущего года акимат Алматы заявил, намерен бороться с заборами в общественных местах города – с 2017 года стартует программа «Город без заборов», в рамках которой общественные здания должны избавляться от заборов и ограждений.

В мае маслихат Алматы уточнил бюджет города на 2017 год – сэкономленные деньги принесли в него дополнительные 48,9 млрд тенге, он составил 542,4 млрд тенге. За счет бюджета в городе планируют отремонтировать дороги, закупить автобусы и благоустроить пешеходные зоны.

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