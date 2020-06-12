Казахстан в августе выберет треть сенаторов. Как это будет?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил на 12 августа выборы в сенат. Будет избрана треть сенаторов – 17 депутатов. Выборы в сенат – единственные, когда применяется косвенное избирательное право и хотя участвовать в них могут и самовыдвиженцы, шансов даже стать кандидатами у них почти нет. Vласть отвечает на семь вопросов о том, как пройдут выборы, у кого завершаются полномочия и почему эти выборы важны.
Сколько всего депутатов в сенате?
В сенате 49 депутатов, 34 из них избираются от регионов – по два сенатора от каждой области, столицы и двух городов республиканского значения. Еще 15 сенаторов назначает президент.
Срок полномочий депутатов сената – шесть лет. Во время выборов, которые проходят каждые три года, выбирается половина сенаторов.
Как выбирают сенаторов?
Выборы в сенат – единственные в Казахстане, когда используется косвенное избирательное право. Это означает, что сенаторов не выбираю граждане напрямую, голосуют выборщики. Ими являются депутаты маслихатов (местные представительные органы власти) от региона. При этом в голосовании участвуют депутаты маслихатов всех уровней региона – областного и районных маслихатов, они собираются для голосования в одном месте и избирают сенатора от региона тайным голосованием.
Кто может стать депутатом?
Депутатом сената может быть граждан Казахстана, достигший тридцати лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории, от которой он избирается, не менее трех лет. Кандидата в депутаты сената может выдвинуть маслихат, политическая партия, он может выдвинуться самостоятельно.
При этом, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в сенаторы, гражданин должен заручиться подписями не менее 10 процентов от всех выборщиков в регионе – депутатов местных маслихатов. Это служит очевидным фильтром для выдвижения независимых и оппозиционных кандидатов, которые уже на этом этапе не смогут заручиться поддержкой выборщиков.
Когда начнется и закончится выдвижение кандидатов?
Согласно закону о выборах, выдвижение кандидатов в депутаты сената начинается на следующий день после подписания указа о назначении выборов и заканчивается за месяц до дня голосования. Выборы в сенат в этом году пройдут 12 августа, значит, выдвижение завершится к 12 июля.
Избирательная кампания обычно проходит малозаметно для рядовых граждан: кандидаты не ведут предвыборной агитации, ограничиваясь встречами с выборщиками. Обычно уже при выдвижении кандидатов в депутаты становится очевидно, кто будет фаворитом – это легко понять, когда в сенаторы баллотируется аким области, его заместители, секретарь областного маслихата или видный региональный деятель. Случайные люди в сенат никогда не попадали.
У кого из сенаторов заканчиваются полномочия?
Полномочия завершаются у 17 сенаторов: Рашит Акимов (Акмолинская область), Нурлан Бекназаров (Шымкент), Али Бектаев (Туркестанская область, лидер партии «Ауыл» - единственный депутат, не представляющий правящий «Нур Отан»), Серик Бектурганов (Костанайская область), Михаил Бортник (Мангистауская область), Серик Джаксыбеков (депутат от столицы), Бекмырза Еламанов (Кызылординская область), Сарсенбай Енсегенов (Атырауская область), Сергей Ершов (Карагандинская область), Муратбай Жолдасбаев (Жамбылская область), Манат Кубенов (Павлодарская область), Ербулат Мукаев (Западно-Казахстанская область), Тулеубек Мукашев (Алматы), Ансар Мусаханов (Алматинская область), Ольга Перепечина (Северо-Казахстанская область), Сергей Плотников (Восточно-Казахстанская область), Марат Тагимов (Актюбинская область).
Кто-то из них планирует снова избираться?
Ни один из сенаторов пока не заявлял о своих планах переизбираться. Только 5 из 17 сенаторов работают в палате больше одного срока, для остальных это было первое избрание в палату. В ходе последних двух избирательных кампаний в сенат состав сенаторов обновлялся примерно на две трети, вероятно, схожей будет картина и в этот раз.
Почему за выборами в сенат в этот раз будут следить внимательнее?
Для этого есть несколько причин. Это первые большие выборы, проходящие при втором президенте Касым-Жомарте Токаеве. В августе прошлого года он предпочел почти полностью обновить список сенаторов, у которых истекал срок полномочий (это была половина президентского списка). В мае был заменен спикер сената – Дарига Назарбаева была отправлена в отставку, а ее место занял Маулен Ашимбаев и эти выборы. Можно ожидать, что состав сенаторов будет серьезно обновлен, как и на предыдущих выборах. Наконец, выборы в сенат пройдут всего за несколько месяцев до выборов в мажилис и, таким образом, Казахстан входит в продолжительный период, когда партии и политики будут занимать серьезное место в информационном поле и использовать любую возможность для доступа к избирателю.