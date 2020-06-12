Казахстан в августе выберет треть сенаторов. Как это будет?

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Сколько всего депутатов в сенате?

В сенате 49 депутатов, 34 из них избираются от регионов – по два сенатора от каждой области, столицы и двух городов республиканского значения. Еще 15 сенаторов назначает президент.

Срок полномочий депутатов сената – шесть лет. Во время выборов, которые проходят каждые три года, выбирается половина сенаторов.