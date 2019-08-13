Они приступают к своим обязанностям
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ЦИК зарегистрировал назначенных президентом сенаторов
Фото с сайта ЦИК РК

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии зарегистрированы назначенные президентом сенаторы, сообщается на сайте ЦИК.

Так, депутатами сената парламента были зарегистрированы Нурторе Жусип, Аскар Шакиров, Мухтар Кул-Мухаммед, Андрей Лукин, Дарига Назарбаева, Ляззат Сулеймен, Дана Нуржигитова, Канатбек Сафинов.

Впервые назначенным депутатам сената председатель ЦИК вручил удостоверения и нагрудные знаки.

«В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» после регистрации избранные депутаты приступают к своим полномочиям», - напомнили в ЦИК.

Также в ходе заседания было принято постановление о прекращении полномочий депутатов сената парламента республики Бырганым Айтимовой, Аскара Бейсенбаева, Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова.

Кроме этого, принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Бахтияра Макена и постановление об освобождении от обязанностей председателя Костанайской областной избирательной комиссии Антонины Марковой.

Накануне Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении сенаторов Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова вместо двух выбывших в связи с прекращением полномочий и переназначил депутатами сената Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда. Также были назначены еще четыре новых депутата сената.

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