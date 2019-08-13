ЦИК зарегистрировал назначенных президентом сенаторов

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии зарегистрированы назначенные президентом сенаторы, сообщается на сайте ЦИК.

Так, депутатами сената парламента были зарегистрированы Нурторе Жусип, Аскар Шакиров, Мухтар Кул-Мухаммед, Андрей Лукин, Дарига Назарбаева, Ляззат Сулеймен, Дана Нуржигитова, Канатбек Сафинов.

Впервые назначенным депутатам сената председатель ЦИК вручил удостоверения и нагрудные знаки.

«В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» после регистрации избранные депутаты приступают к своим полномочиям», - напомнили в ЦИК.

Также в ходе заседания было принято постановление о прекращении полномочий депутатов сената парламента республики Бырганым Айтимовой, Аскара Бейсенбаева, Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова.

Кроме этого, принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Бахтияра Макена и постановление об освобождении от обязанностей председателя Костанайской областной избирательной комиссии Антонины Марковой.

Накануне Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении сенаторов Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова вместо двух выбывших в связи с прекращением полномочий и переназначил депутатами сената Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда. Также были назначены еще четыре новых депутата сената.