Маулен Ашимбаев избран спикером сената

Как сообщила позже пресс-служба сената, сегодня на заседании палаты парламента с участием Касым-Жомарта Токаева по представлению президента депутаты тайным голосованием единогласно избрали Маулена Ашимбаева председателем сената.

Ашимбаев высказал признательность за оказанное ему высокое доверие и заверил, что сенат «будет делать все необходимое для качественного законодательного обеспечения политики главы государства».

«Президент озвучил основные задачи, стоящие перед страной. Наиболее актуальной проблемой сегодня является борьба с пандемией, которая распространилась по всему миру. По окончании режима чрезвычайного положения, как было отмечено главой государства, основной задачей всех государственных органов должно стать поддержание преемственности политики Елбасы, реализация стратегии президента, направленной на дальнейшее развитие государства, экономики и повышения благосостояния населения страны», - сказал он.

Сегодня Ашимбаев указом президента был назначен депутатом сената вместо Дариги Назарбаевой. Напомним, что 2 мая глава государства подписал указ о прекращении ее депутатских полномочий, а сегодня ЦИК это утвердил.