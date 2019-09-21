Almaty film festival. День закрытия. Итоги

Лучшей актрисой кинофестиваля стала Саломе Демурия, снявшаяся в грузинском фильме «Вдох-выдох» режиссера Дито Цинцадзе. Тонкая и лирическая драма рассказывает о жизни немолодой Ирины, вернувшейся из тюрьмы. Актриса в фильме словно и не играет и, кажется, что она и есть эта героиня. Это следствие утонченной психологической игры, за которой стоит большой актерский опыт и чистый профессионализм. Саломе Демурия присутствовала на фестивале: отвечала на вопросы после показа фильма и лично взяла приз от рук жюри.

Лучшими актерами стали сразу два исполнителя — Валентин Новопольский и Давид Огородник. Оба играют в ленте «Олег» главные роли. В этом со стороны жюри проскальзывает некая ирония, ведь если Новопольский воплощает самого Олега, протагониста картины, слабого и безвольного человека, то Огородник играет поляка Анджея, антагониста, мучителя Олега, жестокого и беспринципного человека. Кстати, интересный момент: в фильме обыгрывается фамилия главного актера - когда ему Анджей дает новый польский паспорт, там как раз фамилия Новопольский. В актерских призах есть своеобразная концепция — видимо, члены жюри сделали акцент именно на органической актерской игре, когда непонятно, актер играет или сам является таким человеком. Новопольский настолько точно показывает на экране отсутствие силы и решения, что даже уже не сочувствуешь ему, а раздражаешься. Польский актер Давид Огородник также вызывает неподдельный страх, играя нервного безумца, у которого жизнь катится под откос - невольно задумываешься о том, что если бы он вышел после показа и отвечал бы на вопросы, как Саломе Демурия, то определенные остатки страха все равно оставались бы в умах и сердцах зрителя.

