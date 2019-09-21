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21 сентября 2019

Almaty film festival. День закрытия. Итоги

Баглан Кудайберлиев рассказывает о победителях Второго международного кинофестиваля Almaty film festival

Almaty film festival. День закрытия. Итоги

20 сентября во Дворце Республики состоялась церемония закрытия Второго международного кинофестиваля Almaty film festival, где подвели итог всего смотра, который длился с 14 сентября. Международным жюри, куда входили режиссер Хью Хадсон (председатель жюри), актриса Самал Еслямова, продюсер Наталья Иванова, продюсер Антонио Коста Валенте и президент международного кинофестиваля в Токио Такео Хисаматсу, было отсмотрено 12 фильмов-участников основного конкурса - про каждого из них мы рассказывали в предыдущих статьях.

Специальный приз жюри получил фильм «Должно быть, это рай» палестинского режиссера Элиа Сулеймана. Однако награду вручили не самому постановщику, а продюсеру Танассису Каратаносу. Возможно, в этом решении просматривается личные рефлексии самих членов жюри, кинематографистов мирового уровня, ведь главный герой фильма - сам режиссер Элиа Сулейман и лента рассказывает о судьбе режиссера, о роли художника в этом мире, о его переживаниях и раздумьях.

Лучшей актрисой кинофестиваля стала Саломе Демурия, снявшаяся в грузинском фильме «Вдох-выдох» режиссера Дито Цинцадзе. Тонкая и лирическая драма рассказывает о жизни немолодой Ирины, вернувшейся из тюрьмы. Актриса в фильме словно и не играет и, кажется, что она и есть эта героиня. Это следствие утонченной психологической игры, за которой стоит большой актерский опыт и чистый профессионализм. Саломе Демурия присутствовала на фестивале: отвечала на вопросы после показа фильма и лично взяла приз от рук жюри.

Лучшими актерами стали сразу два исполнителя — Валентин Новопольский и Давид Огородник. Оба играют в ленте «Олег» главные роли. В этом со стороны жюри проскальзывает некая ирония, ведь если Новопольский воплощает самого Олега, протагониста картины, слабого и безвольного человека, то Огородник играет поляка Анджея, антагониста, мучителя Олега, жестокого и беспринципного человека. Кстати, интересный момент: в фильме обыгрывается фамилия главного актера - когда ему Анджей дает новый польский паспорт, там как раз фамилия Новопольский. В актерских призах есть своеобразная концепция — видимо, члены жюри сделали акцент именно на органической актерской игре, когда непонятно, актер играет или сам является таким человеком. Новопольский настолько точно показывает на экране отсутствие силы и решения, что даже уже не сочувствуешь ему, а раздражаешься. Польский актер Давид Огородник также вызывает неподдельный страх, играя нервного безумца, у которого жизнь катится под откос - невольно задумываешься о том, что если бы он вышел после показа и отвечал бы на вопросы, как Саломе Демурия, то определенные остатки страха все равно оставались бы в умах и сердцах зрителя.

Главный режиссерский приз получила марокканка Марьям Тузани за фильм «Адам» - лучшая, на мой взгляд, картина смотра, которой я бы дал Гран-при фестиваля. Все-таки не зря дебютный фильм молодого режиссера сразу взяли в конкурс «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года. Великолепная актерская игра, сильные драматургические ходы и особенно режиссерские находки (за что собственно и дали приз) выводят этот фильм в ранг высоких кинематографических достижений этого года. Даже если и приз за режиссуру второй по значимости (а на некоторых фестивалях даже третий), все равно в профессиональной кинематографической среде он считается самым престижным, — ведь сами режиссеры выбирают лучшего среди них.

Главный приз фестиваля довольно неожиданно, хотя вполне оправданно получил словацко-чешский фильм «Да будет свет» режиссера Марко Скопа. Гуманистическая картина рассказывает о простом рабочем Милане, который на Рождество приезжает в свое родное село в Словакии и обнаруживает, что дома проблемы. Сын Адам участвует в непонятной военизированной группировке, терроризирующей не только местную школу, но и жителей всего села. Милан начинает копаться в этих делах и понимает, что конфликт разрастается - ему угрожают, пугают его детей, местный молодой парень кончает жизнь самоубийством из-за насилия, его дом вскрывают и ломают окна. Камерная драма является символом современного общественного и политического положения в Восточной Европе, где крайне правые националистические, военно настроенные силы приобретают силу и власть. Посыл международного жюри, давшего главный приз этому фильму, понятен - гуманизм, мир между народами и, собственно, главная концепция Алматинского кинофестиваля – «Сближение культур». Все это вливается в целом в стратегическую внешнеполитическую линию нашей страны, которая проповедует идеи мира, созидания и добра между странами. Многим известно, что главный приз любого большого кинофестиваля - это не только искусство, но еще деньги и политика. В этот раз две составляющие этой тройки и определили главного победителя.

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