Almaty film festival. День закрытия. Итоги

20 сентября во Дворце Республики состоялась церемония закрытия Второго международного кинофестиваля Almaty film festival, где подвели итог всего смотра, который длился с 14 сентября. Международным жюри, куда входили режиссер Хью Хадсон (председатель жюри), актриса Самал Еслямова, продюсер Наталья Иванова, продюсер Антонио Коста Валенте и президент международного кинофестиваля в Токио Такео Хисаматсу, было отсмотрено 12 фильмов-участников основного конкурса - про каждого из них мы рассказывали в предыдущих статьях.
Специальный приз жюри получил фильм «Должно быть, это рай» палестинского режиссера Элиа Сулеймана. Однако награду вручили не самому постановщику, а продюсеру Танассису Каратаносу. Возможно, в этом решении просматривается личные рефлексии самих членов жюри, кинематографистов мирового уровня, ведь главный герой фильма - сам режиссер Элиа Сулейман и лента рассказывает о судьбе режиссера, о роли художника в этом мире, о его переживаниях и раздумьях.
Лучшей актрисой кинофестиваля стала Саломе Демурия, снявшаяся в грузинском фильме «Вдох-выдох» режиссера Дито Цинцадзе. Тонкая и лирическая драма рассказывает о жизни немолодой Ирины, вернувшейся из тюрьмы. Актриса в фильме словно и не играет и, кажется, что она и есть эта героиня. Это следствие утонченной психологической игры, за которой стоит большой актерский опыт и чистый профессионализм. Саломе Демурия присутствовала на фестивале: отвечала на вопросы после показа фильма и лично взяла приз от рук жюри.
Лучшими актерами стали сразу два исполнителя — Валентин Новопольский и Давид Огородник. Оба играют в ленте «Олег» главные роли. В этом со стороны жюри проскальзывает некая ирония, ведь если Новопольский воплощает самого Олега, протагониста картины, слабого и безвольного человека, то Огородник играет поляка Анджея, антагониста, мучителя Олега, жестокого и беспринципного человека. Кстати, интересный момент: в фильме обыгрывается фамилия главного актера - когда ему Анджей дает новый польский паспорт, там как раз фамилия Новопольский. В актерских призах есть своеобразная концепция — видимо, члены жюри сделали акцент именно на органической актерской игре, когда непонятно, актер играет или сам является таким человеком. Новопольский настолько точно показывает на экране отсутствие силы и решения, что даже уже не сочувствуешь ему, а раздражаешься. Польский актер Давид Огородник также вызывает неподдельный страх, играя нервного безумца, у которого жизнь катится под откос - невольно задумываешься о том, что если бы он вышел после показа и отвечал бы на вопросы, как Саломе Демурия, то определенные остатки страха все равно оставались бы в умах и сердцах зрителя.
Главный режиссерский приз получила марокканка Марьям Тузани за фильм «Адам» - лучшая, на мой взгляд, картина смотра, которой я бы дал Гран-при фестиваля. Все-таки не зря дебютный фильм молодого режиссера сразу взяли в конкурс «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года. Великолепная актерская игра, сильные драматургические ходы и особенно режиссерские находки (за что собственно и дали приз) выводят этот фильм в ранг высоких кинематографических достижений этого года. Даже если и приз за режиссуру второй по значимости (а на некоторых фестивалях даже третий), все равно в профессиональной кинематографической среде он считается самым престижным, — ведь сами режиссеры выбирают лучшего среди них.
Главный приз фестиваля довольно неожиданно, хотя вполне оправданно получил словацко-чешский фильм «Да будет свет» режиссера Марко Скопа. Гуманистическая картина рассказывает о простом рабочем Милане, который на Рождество приезжает в свое родное село в Словакии и обнаруживает, что дома проблемы. Сын Адам участвует в непонятной военизированной группировке, терроризирующей не только местную школу, но и жителей всего села. Милан начинает копаться в этих делах и понимает, что конфликт разрастается - ему угрожают, пугают его детей, местный молодой парень кончает жизнь самоубийством из-за насилия, его дом вскрывают и ломают окна. Камерная драма является символом современного общественного и политического положения в Восточной Европе, где крайне правые националистические, военно настроенные силы приобретают силу и власть. Посыл международного жюри, давшего главный приз этому фильму, понятен - гуманизм, мир между народами и, собственно, главная концепция Алматинского кинофестиваля – «Сближение культур». Все это вливается в целом в стратегическую внешнеполитическую линию нашей страны, которая проповедует идеи мира, созидания и добра между странами. Многим известно, что главный приз любого большого кинофестиваля - это не только искусство, но еще деньги и политика. В этот раз две составляющие этой тройки и определили главного победителя.
Almaty film festival. День пятый. Растворение
Almaty film festival. День третий и четвертый. Ностальгия по прошлому
Almaty film festival. День второй. В поисках работы