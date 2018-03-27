Фото дня. Алматинцы несут цветы и игрушки к Генеральному консульству России

В минувшее воскресенье в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло, по последним данным, более 64 человек, еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах.



Во вторник стало известно, что жительница Павлодара Марина Баранова, ее дочь и трое внуков также стали жертвами крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Алматинцы приносят цветы и игрушки к Генеральному консульству Российской Федерации, которое находится на ул. Джандосова, 4.

