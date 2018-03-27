​В пожаре в кемеровском торговом центре погибла казахстанка

Издание ссылается на «Павлодар-Водоканал», в котором много лет проработала Марина Баранова – она возглавляла технический надзор предприятия. В Кемерово она отправилась, чтобы провести отпуск с дочерью и тремя внуками. Все они погибли в результате пожара 25 марта.

Похороны казахстанки состоятся в среду, 28 марта, в Кемерово.

В минувшее воскресенье в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло, по последним данным, более 64 человек, еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах. В социальных сетях распространяется информация о том, что количество погибших значительно больше. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В Ингушетии, Приморском крае и Екатеринбурге также объявлен траур. Всероссийский траур объявлен не был. Прибывший в город Владимир Путин возложил цветы на стихийном мемориале в память о погибших в пожаре и провел совещание по расследованию причин возгорания.

АПД. Министерство иностранных дел Республики Казахстан уточнило, что по данным Оперативного штаба ГУ МЧС России по Кемеровской области, среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в г. Кемерово граждан Казахстана не было. Вместе с тем, в списках погибших числится М.И. Баранова, уроженка Казахстана, гражданка Российской Федерации.