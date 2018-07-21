В Алматы простились с Денисом Теном

В субботу, 21 июля 2018 года, в Алматы сотни людей пришли проводить в последний путь фигурста Дениса Тена, который был был ранен накануне днем при попытке помешать ворам снять зеркала со своего автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.



Материал с панихиды: «Не хватает духу сказать слово «был»

Фотографии Жанары Каримовой