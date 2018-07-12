Среда обитания / Город
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12 июля 2018
Жанара Каримова, Vласть, фото автора

(Не)переименованные улицы

Чьи фамилии носят улицы, переименованные полгода назад

(Не)переименованные улицы

В ноябре 2017 года маслихат акимата Алматы принял решение о переименовании не только улицы Фурманова, но и еще 42 улиц. Им дали имена выдающихся казахстанцев, внесших вклад в развитие страны, например, музыканта Ермека Серкебаева, публициста Герольда Бельгера, художника Сергея Калмыкова и других. Спустя семь месяцев после переименования указатели появились не на всех улицах.

30 ноября 2017 года, накануне дня президента, пресс-служба акима сообщила, что в ходе сессии маслихата города Алматы депутаты согласовали переименование одной из главных улиц Алматы - улицы Фурманова в проспект Назарбаева. Тогда в пресс-службе отметили, что после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц, поступило большое количество обращений «от представителей интеллигенции, неправительственных организаций, горожан и, особенно, молодежи о присвоении имени Елбасы, являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса – улицы Фурманова».

Уже 7 декабря в Алматы начались работы по демонтажу указателей со старым названием улицы Назарбаева - Фурманова. Улица Фурманова в дореволюционное время носила название Лепсинская.

Демонтаж указателей

Бюст Фурманова

Также маслихат акимата Алматы принял решение по переименованию 42 улиц города, которые были названы в честь выдающихся казахстанцев.

«Около 42-х улиц в Алматы будут названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные - нести географическое название, либо связаны с историей, культурой и традициями Казахстана. Так, к примеру, появится улицы имени Ч.Айтматова, Г.Бельгера, Т.Бигельдинова, Е.Серкебаева, К.Кенжетаева, С.Калмыкова, К.Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Е.Редько и многих других», – говорилось в сообщении.

К Дню независимости в прошлом году таблички поменялись на четырех улицах - Назарбаева, Нурмагамбетова, Баглановой и Байдильдинова. При этом установку новых указателей на проспекте Назарбаева оплатили депутаты городского маслихата. Сроки смены табличек на остальных переименнованных улицах в акимате и маслихате не называли.

Спустя семь месяцев после переименования Vласть выбрала четыре улицы в Наурызбайском районе, которые назвали в честь Герольда Бельгера, Сергея Калмыкова, Чингиза Айтматова и Егора Редько, чтобы проверить, поменялись ли указатели на них и как они выглядят.

Улица Егора Редько

Все перечисленные улицы легко найти на картах, таких как 2gis, однако на месте можно обнаружить таблички со старыми названиями, либо их полное отсутствие. Так, на улице, названной в честь Егора Редько, который в 1865 году завез в Верный несколько саженцев апорта, ставшего позднее символом города, висят таблички с улицами Атамура, Абая и Мустафина. В Алматы имя советского писателя Габидена Мустафина носят две улицы в микрорайоне Орбита и в поселке Каргалы. В поселке улицы Редько и Мустафина разделяет вторая улица Кенесары хана.

Всего на улице лишь на двух домах висят новые указатели с фамилией «отца» первого алматинского апорта.

Улица Сергея Калмыкова

В честь художника Сергея Калмыкова назвали совсем небольшую, но вполне живописную улицу, где нет ни одного соответствующего указателя.

За прошедшие полгода в Алматы состоялась премьера спектакля режиссёра Рустема Бегенова Светопреставления «Сергей Калмыков». Vласть и Центр универсальных искусств ORTA провели спецпроект Месяц Калмыкова. Также художника изобразили в уличном спектакле «Байконур» театр АРТиШОК и инженерный театр «АХЕ».

Улица Герольда Бельгера

Похожая ситуация и с улицей, названной в честь известного писателя и переводчика Герольда Бельгера. На большинстве домов висят таблички с именем Амангельды Иманова.

Герольд Бельгер ушел из жизни 7 февраля 2015 года. Позже на кладбище Кенсай, где, согласно воле писателя, его похоронили, состоялось открытие памятника.

Бельгер более 40 лет состоял в Союзе писателей Казахстана, избирался депутатом парламента. Он написал несколько десятков книг, перевел многие произведения казахских писателей на русский и немецкий язык. Писатель в совершенстве владел казахским, русским и немецким языками. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал писать и давать интервью, в которых высказывался о состоянии культуры в Казахстане. Герольд Бельгер - лауреат многих наград и премий.

Улица Чингиза Айтматова

На улице Чингиза Айтматова часто бывают пробки, сквозь которые вынуждены пробираться пешеходы. Улица находится рядом с санаторием «Алатау», на заборе которого имя писателя не указано. Так же как и на домах на противоположенной от санатория стороне. У нескольких домов были указатели Молдагуловой и Райымбека. И лишь на одном доме краской написано «Райымбека 35а» и мелом - «Айтматова 35а».

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