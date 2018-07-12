(Не)переименованные улицы

В ноябре 2017 года маслихат акимата Алматы принял решение о переименовании не только улицы Фурманова, но и еще 42 улиц. Им дали имена выдающихся казахстанцев, внесших вклад в развитие страны, например, музыканта Ермека Серкебаева, публициста Герольда Бельгера, художника Сергея Калмыкова и других. Спустя семь месяцев после переименования указатели появились не на всех улицах.
30 ноября 2017 года, накануне дня президента, пресс-служба акима сообщила, что в ходе сессии маслихата города Алматы депутаты согласовали переименование одной из главных улиц Алматы - улицы Фурманова в проспект Назарбаева. Тогда в пресс-службе отметили, что после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц, поступило большое количество обращений «от представителей интеллигенции, неправительственных организаций, горожан и, особенно, молодежи о присвоении имени Елбасы, являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса – улицы Фурманова».
Уже 7 декабря в Алматы начались работы по демонтажу указателей со старым названием улицы Назарбаева - Фурманова. Улица Фурманова в дореволюционное время носила название Лепсинская.
Также маслихат акимата Алматы принял решение по переименованию 42 улиц города, которые были названы в честь выдающихся казахстанцев.
«Около 42-х улиц в Алматы будут названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные - нести географическое название, либо связаны с историей, культурой и традициями Казахстана. Так, к примеру, появится улицы имени Ч.Айтматова, Г.Бельгера, Т.Бигельдинова, Е.Серкебаева, К.Кенжетаева, С.Калмыкова, К.Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Е.Редько и многих других», – говорилось в сообщении.
К Дню независимости в прошлом году таблички поменялись на четырех улицах - Назарбаева, Нурмагамбетова, Баглановой и Байдильдинова. При этом установку новых указателей на проспекте Назарбаева оплатили депутаты городского маслихата. Сроки смены табличек на остальных переименнованных улицах в акимате и маслихате не называли.
Спустя семь месяцев после переименования Vласть выбрала четыре улицы в Наурызбайском районе, которые назвали в честь Герольда Бельгера, Сергея Калмыкова, Чингиза Айтматова и Егора Редько, чтобы проверить, поменялись ли указатели на них и как они выглядят.
Все перечисленные улицы легко найти на картах, таких как 2gis, однако на месте можно обнаружить таблички со старыми названиями, либо их полное отсутствие. Так, на улице, названной в честь Егора Редько, который в 1865 году завез в Верный несколько саженцев апорта, ставшего позднее символом города, висят таблички с улицами Атамура, Абая и Мустафина. В Алматы имя советского писателя Габидена Мустафина носят две улицы в микрорайоне Орбита и в поселке Каргалы. В поселке улицы Редько и Мустафина разделяет вторая улица Кенесары хана.
Всего на улице лишь на двух домах висят новые указатели с фамилией «отца» первого алматинского апорта.
В честь художника Сергея Калмыкова назвали совсем небольшую, но вполне живописную улицу, где нет ни одного соответствующего указателя.
За прошедшие полгода в Алматы состоялась премьера спектакля режиссёра Рустема Бегенова Светопреставления «Сергей Калмыков». Vласть и Центр универсальных искусств ORTA провели спецпроект Месяц Калмыкова. Также художника изобразили в уличном спектакле «Байконур» театр АРТиШОК и инженерный театр «АХЕ».
Похожая ситуация и с улицей, названной в честь известного писателя и переводчика Герольда Бельгера. На большинстве домов висят таблички с именем Амангельды Иманова.
Герольд Бельгер ушел из жизни 7 февраля 2015 года. Позже на кладбище Кенсай, где, согласно воле писателя, его похоронили, состоялось открытие памятника.
Бельгер более 40 лет состоял в Союзе писателей Казахстана, избирался депутатом парламента. Он написал несколько десятков книг, перевел многие произведения казахских писателей на русский и немецкий язык. Писатель в совершенстве владел казахским, русским и немецким языками. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал писать и давать интервью, в которых высказывался о состоянии культуры в Казахстане. Герольд Бельгер - лауреат многих наград и премий.
На улице Чингиза Айтматова часто бывают пробки, сквозь которые вынуждены пробираться пешеходы. Улица находится рядом с санаторием «Алатау», на заборе которого имя писателя не указано. Так же как и на домах на противоположенной от санатория стороне. У нескольких домов были указатели Молдагуловой и Райымбека. И лишь на одном доме краской написано «Райымбека 35а» и мелом - «Айтматова 35а».