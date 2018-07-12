(Не)переименованные улицы

Также маслихат акимата Алматы принял решение по переименованию 42 улиц города, которые были названы в честь выдающихся казахстанцев.

«Около 42-х улиц в Алматы будут названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные - нести географическое название, либо связаны с историей, культурой и традициями Казахстана. Так, к примеру, появится улицы имени Ч.Айтматова, Г.Бельгера, Т.Бигельдинова, Е.Серкебаева, К.Кенжетаева, С.Калмыкова, К.Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Е.Редько и многих других», – говорилось в сообщении.



К Дню независимости в прошлом году таблички поменялись на четырех улицах - Назарбаева, Нурмагамбетова, Баглановой и Байдильдинова. При этом установку новых указателей на проспекте Назарбаева оплатили депутаты городского маслихата. Сроки смены табличек на остальных переименнованных улицах в акимате и маслихате не называли.

Спустя семь месяцев после переименования Vласть выбрала четыре улицы в Наурызбайском районе, которые назвали в честь Герольда Бельгера, Сергея Калмыкова, Чингиза Айтматова и Егора Редько, чтобы проверить, поменялись ли указатели на них и как они выглядят.