Кинотеатру «Арман» возвращают первоначальный облик

В этом году «Арману» исполняется 50 лет. Осенью прошлого года директор кинотеатра Бауржан Шукенов пересматривал старое видео и увидел на нем барельеф, который позже обнаружил зашитым в гипсокартон. После того, как барельеф «освободили», стало понятно, что изменения в кинотеатре необратимы: «Это здание имеет сильную энергетику. Когда мы открыли панно, то поняли, что нужно убирать все лишнее, чтобы «Арман» задышал. Нельзя его загромождать. Чем больше его освобождаешь, тем сильнее он становится энергетически», — говорит Бауржан Шукенов.
«Арман» построили в 1968 году по проекту архитектора Александра Коржемпо. «Когда сдавали «Арман», то на бугорке стояли бульдозеры для того, чтобы его снести, если не примут. Председатель комиссии стал говорить: как это так, ни одного окна, как так может быть? Я объяснял — это такое направление, отражающее особенности региона, национальные внутрисистемные требования, тем более проект был представлен руководству Республики. Тогда он прервал приемку, сказал: мы вернемся к этому вопросу. Он прошел, проконсультировался, и объект приняли», — вспоминает архитектор Александр Иванович Коржемпо, который до сих пор преподает в университете.
Внутри кинотеатра был уютный летний дворик, в котором можно было отдохнуть перед началом сеанса: там стояла статуя девушки, росли цветы, бежала вода.
В 2000 году при помощи Казкоммерцбанка была проведена огромная и дорогая реконструкция. Дворик уничтожили, закрыв пирамидальной крышей, кинотеатр расширил свой профиль, превратившись в ночной клуб, который, впрочем, уже давно не работает.
Сейчас «Арман» меняется и изнутри и снаружи. Самое главное: уже разрушена входная группа, пристроенная 18 лет назад. С западной части отремонтирован фасад и барельефы на нем. Вытяжку и кондиционеры скоро уберут на крышу. Снесут и синюю вывеску.
«Мы хотим максимально привести кинотеатр к первоначальному виду», — говорит Шукенов.
Одна из проблем на пути к этому в том, что утеряна корона, венчавшая здание. Год назад рядом с кинотеатром построили отель, который теперь нависает над «Арманом», и возможно, именно корона сможет уравновесить это противостояние. Эскизов короны не сохранилось, и сейчас создатель фестиваля авторского кино Clique Fest Наргиз Шукенова и архитектор Асель Есжанова пытаются с помощью старых фотографий восстановить ее рисунок.
Внутри кинотеатра будет кофейня одного из известных мировых брендов и space пространство.
Территория перед кинотеатром сейчас ремонтируется совместно с городом. Здесь будет установлена плитка и уличная мебель.
«Мы понимаем, что вся синергия променада упирается в «Арман» и мы хотим, чтобы это был дышащий проспект», — говорит Бауржан Шукенов.