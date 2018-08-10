Кинотеатру «Арман» возвращают первоначальный облик

«Арман» построили в 1968 году по проекту архитектора Александра Коржемпо. «Когда сдавали «Арман», то на бугорке стояли бульдозеры для того, чтобы его снести, если не примут. Председатель комиссии стал говорить: как это так, ни одного окна, как так может быть? Я объяснял — это такое направление, отражающее особенности региона, национальные внутрисистемные требования, тем более проект был представлен руководству Республики. Тогда он прервал приемку, сказал: мы вернемся к этому вопросу. Он прошел, проконсультировался, и объект приняли», — вспоминает архитектор Александр Иванович Коржемпо, который до сих пор преподает в университете.

Внутри кинотеатра был уютный летний дворик, в котором можно было отдохнуть перед началом сеанса: там стояла статуя девушки, росли цветы, бежала вода.