Почему нужно сохранить аэропорт 30-х годов и бывшее здание НКВД

Асель Есжанова, архитектор, Almaty Urban Forum:

— На мой взгляд, архитектура это не только то, что мы используем каждый день, это не только инфраструктура, среда, функциональность. Архитектура сама по себе — летопись нашей истории, как бы банально это не звучало. Это дневники нашей памяти. Для меня как для архитектора, то, что происходит с историческими зданиями, полностью отражает наше отношение к прошлому, это открыто демонстрирует наши комплексы, наши страхи или нашу гордость.

У нас нет платформы или места, где мы могли бы вспоминать. Ясно желание общества забыть тему репрессий, потому что она чувствительная и тонкая, к ней нужно подходить очень грамотно, чтобы не спровоцировать волну каких-то конфликтов. Но если мы будем её замалчивать, то это никуда не уйдет. Общую травму мы подавляем все глубже и глубже, и как, через что она выйдет, каким образом она проявится, это вопрос к социологам. Но, тем не менее, как архитектор, я могу сказать, что там есть свои риски. Если отбросить вопрос того, что это здание НКВД и за его стенами творились страшные вещи, и нам нужно из этого извлекать уроки и уважать память жертв, то нам нужно говорить и о конструктивистском стиле, которого сейчас уже не существует. Алматы повезло иметь интересные и важные объекты этого удивительного стиля. Если мы отнесемся к нему с пренебрежением и уничтожим, закроем его, то это будет очень не мудро с нашей стороны.