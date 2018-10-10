Что происходит с алматинскими арыками?

Зачем нужны арыки

С древних времен арыки прокладывали в Средней Азии для орошения, и в засушливом климате они также служили источником прохлады и влаги. В основанном русскими военными Верном они стали продолжением древней технологии. «В сухом и жарком климате Верного, где и почва была отнюдь не плодородной, без полива почти ничего нельзя было вырастить. Поэтому весь город был испещрен сетью арыков, разводившей воду по улицам и усадьбам», – пишет Александр Григорьевич Лухтанов в «Иллюстрированной энциклопедии города Верного и Семиреченской области».

До постройки водопровода питьевую воду горожане тоже брали из арыков. А когда в 1885 году был издан указ об обязательном поливе деревьев на центральных улицах, на верхней границе города, проходившей по улице Абая, был построен Головной арык, от которого вниз побежали ответвления вдоль улиц, спускающихся на север с гор. Автором проекта арычной системы считается ссыльный инженер польского происхождения Иван Поклевский-Козелло. За высадку деревьев и проложение арыков для полива яро боролся ученый-лесовод Эдуард Оттонович Баум. Благодаря его усилиям город стал постепенно озеленяться, климат стал мягче из-за увлажнения воздуха, а в парках стали селиться птицы.

Еще в дореволюционные времена арыки досаждали городским властям, так как за их содержанием было необходимо постоянно следить: они частенько норовили разлиться и затопить всю улицу, мешали проезду, становились источником грязи, а кроме того, через них нужно было строить большое количество мостиков. Неудивительно, что еще в те времена городские власти пытались сократить число арыков или хотя бы предотвратить строительство новых. В советское время было решено облагородить алматинские арыки, и сначала их облицовывали гранитными блоками из горных глыб, которые вручную обрабатывали городские каменотесы, а после – более дешевыми блоками из бетона.