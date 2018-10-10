Что происходит с алматинскими арыками?

После летней реконструкции Головной арык был облицован гранитом, а арыки на центральных улицах оказались накрыты бетонными плитами. Арычные сети реконструируются, в некоторых районах строятся новые, но неизменным остается одно – отсутствие во многих из них воды для полива. Vласть попыталась разобраться, что происходит с арычной системой города.
Зачем нужны арыки
С древних времен арыки прокладывали в Средней Азии для орошения, и в засушливом климате они также служили источником прохлады и влаги. В основанном русскими военными Верном они стали продолжением древней технологии. «В сухом и жарком климате Верного, где и почва была отнюдь не плодородной, без полива почти ничего нельзя было вырастить. Поэтому весь город был испещрен сетью арыков, разводившей воду по улицам и усадьбам», – пишет Александр Григорьевич Лухтанов в «Иллюстрированной энциклопедии города Верного и Семиреченской области».
До постройки водопровода питьевую воду горожане тоже брали из арыков. А когда в 1885 году был издан указ об обязательном поливе деревьев на центральных улицах, на верхней границе города, проходившей по улице Абая, был построен Головной арык, от которого вниз побежали ответвления вдоль улиц, спускающихся на север с гор. Автором проекта арычной системы считается ссыльный инженер польского происхождения Иван Поклевский-Козелло. За высадку деревьев и проложение арыков для полива яро боролся ученый-лесовод Эдуард Оттонович Баум. Благодаря его усилиям город стал постепенно озеленяться, климат стал мягче из-за увлажнения воздуха, а в парках стали селиться птицы.
Еще в дореволюционные времена арыки досаждали городским властям, так как за их содержанием было необходимо постоянно следить: они частенько норовили разлиться и затопить всю улицу, мешали проезду, становились источником грязи, а кроме того, через них нужно было строить большое количество мостиков. Неудивительно, что еще в те времена городские власти пытались сократить число арыков или хотя бы предотвратить строительство новых. В советское время было решено облагородить алматинские арыки, и сначала их облицовывали гранитными блоками из горных глыб, которые вручную обрабатывали городские каменотесы, а после – более дешевыми блоками из бетона.
По нынешнему видению городских властей арыки выполняют две функции: во-первых, используются для полива зеленых насаждений, а во-вторых, служат отводом для ливневых стоков. В 2016 году аким Бауыржан Байбек проводил ревизию арычной и ливневой систем. Тогда в своем отчете заместитель градоначальника Ерлан Аукенов заявил, что арыки не могут быть использованы в качестве стоков для ливневых вод и предназначены исключительно для полива деревьев. Также замакима тогда доложил, что с 2010 по 2015 год в Алматы было отремонтировано 113 км арыков, а всего в городе их более 1200 км, следовательно, такими темпами для восстановления всей арычной системы с учетом износа потребуется лет сто. Аким же, сохраняя оптимизм, выразил надежду, что вопрос решится за два года.
Но оптимистичные ожидания акима не оправдались. С октября 2017 по май 2018 года удалось реконструировать только 43,51 км существующей арычной сети. Как заявили в акимате, к 2020 году планируется построить еще более 44 км арыков и ливневой канализации в Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах.
Почему во многих арыках сегодня не течет вода?
В управлении природных ресурсов отсутствие воды арыках, бегущих вниз по центральным улицам от Абая, объясняют реконструкцией Головного арыка, а отсутствие воды в арыках вдоль улицы Тимирязева – строительством БРТ. Обе стройки уже завершены.
Ранее руководитель управления Асет Масабаев заявил на общественном совете, что арыки невозможно использовать для полива деревьев, так как это ведет к подтоплению нижней части города. По его словам, арыки справляются с нагрузкой ливневых вод в течение 1,5-2 часов, но не могут выдержать регулярного полива деревьев – это уже 3 часа. Как объяснил Масабаев, «арычная сеть просто не выдерживает, либо она упирается куда-то, либо не может найти свой контур уклона, из-за этого начинает топить Жетысуский и Турксибский районы». Кроме того, по словам чиновника, в некоторых частях города арычные сети оказались хаотичо застроены, что тоже приводит к подтоплению при регулярном пуске воды. Однако, позже в ответе на запрос Vласти в управлении природных ресурсов эту информацию опровергли. В ведомстве объяснили, что подтоплений из-за полива не происходит, так как «объем воды, поступающей из рек для полива зеленых насаждений, регулируется эксплуатирующими организациями».
Архитектор Жанна Спунер считает, что причиной отсутствия воды в городских арыках действительно является застройка верхней части города, но не из-за блокирования арычной сети.
Почему из года в год происходит подтопление?
В акимате заявляют, что последние десять лет подтопление происходит из-за того, что предгорная местность оказалась массово застроена, и эта хаотичная застройка теперь предотвращает дренаж ливневой воды в землю. Чиновники уверяют, что места подтоплений уже выявили и проанализировали, а также подготовили предложения о строительстве более 400 км новых арычных сетей и ливневой канализации в 2018-2021 годах.
А в управлении природных ресурсов причиной ливневого подтопления считают мусор. «Подтопления происходят при выпадении ливневых осадков, сопровождающихся усилением ветра, при котором упавшими ветками и случайным мусором, смывающимся в арыки, забиваются арычные переходы под дорогами», – объясняют в ведомстве.
Для чего арыки закрыли бетонными плитами?
«Арычная сеть в подземном исполнении», — так это называют в акимате, будет проходить под дорогами, заездами и тротуарами, автопарковками, и в местах пересечения с инженерными коммуникациями. Также подземные арыки строятся для того, чтобы вода легко проходила в местах с неровной поверхностью и сложным уклоном. По мнению чиновников, это поможет предупредить и заливание.
Однако в социальных сетях закрытые арыки вызвали прежде всего дискуссию о безопасности. В 2017 году в Алматы из-за падения в арык уже погибла девушка. Сегодня опасение активистов вызывает предположение, что если упавшего человека течением затянет в такой замурованный арык, то спасти его вряд ли удастся. Как объясняло ДВД города, погибшую в прошлом году девушку затянуло в открытый арык, однако выбраться она не смогла из-за того, что попала в его подземную часть. «(...) поскользнувшись, она упала в арык и была подхвачена течением, вследствие чего занесена в трубу арыка под дорогой, где и застряла. Находившиеся рядом люди не успели оказать помощь потерпевшей», – цитирует сообщение ДВД сайт Дорожный патруль.
Какие могут быть альтернативные решения?
Арихитектор Жанна Спунер считает, что необязательно полностью закрывать бетоном арыки, протекающие возле заездов, тротуаров и автопарковок. Достаточно накрыть их металлическими решетками, что позволит влаге все же насыщать воздух в жаркую летнюю погоду и охлаждать его. Одной из первоначальных функций алматинских арыков было как раз охлаждение, в том числе, фасадов домов, когда кондиционеры еще не были изобретены, объясняет архитектор. Жанна также считает, что несмотря на то, что арыками не занимались двадцать лет, нерационально менять полностью всю систему, достаточно реконструировать поврежденные участки сети. «Когда проводилась реконструкция, я специально фотографировала вытащенные чаши, и большинство из них в идеальном состоянии, – рассказывает она. – Прежде чем что-то делать, нужно проводить оценку. Некоторые арыки нужно было просто почистить и пустить по ним воду».
К примеру, оманская ирригационная система Афладж была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году. По некоторым археологическим свидетельствам, эта система существовала еще в 2500 году до нашей эры. Система Афладж – одна из 3000 подобных арычных в стране. Она используется до сих пор и выполняет те же функции, что первоначально были и у алматинских арыков. Под действием гравитации вода из подземных источников или рек направляется за многие километры для домашнего и сельскохозяйственного использования.
Жанна показывает фотографии иранских арыков – открытых, местами расширенных, выложенных каменной кладкой или накрытых ажурными металлическими сетками для удобства.
«Мы можем сделать разный дизайн арыков [в Алматы], – добавляет архитектор. – Можно с ними поиграть, улучшить: где-то расширить, вместо того, чтобы сузить, дать доступ к арыкам – вместо того, чтобы закрыть их».
Почему сейчас в некоторых новых арыках нет отверстий для полива деревьев?
Как объяснили в акимате, отверстий для полива деревьев нет в арыках, которые предназначены только для отвода ливневых стоков, а также если под арыком расположены подземные коммуникации. Деревья на таких участках поливаются при помощи поливочных машин. По плану акимата зеленые насаждения в городе также должны орошаться при помощи системы поливочного водопровода – это те самые пластиковые трубы, которые протянули по центральным улицам города в ходе летней реконструкции. Как рассказали в акимате, срок их службы – 20 лет при правильной эксплуатации. Подрядчики же дают на эти трубы двухгодичную гарантию. При этом в акимате уточняют, что полностью реализовать проекты по установке автоматических и полуавтоматических систем полива и строительству водозаборных сооружений планируется в 2019-2020 годах. Поливочный водопровод планируют также пустить в скверах у КБТУ, возле ГАТОБ имени Абая и в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.
На портале государственных закупок указано, что в 2016 году на строительство поливочного водопровода по разделительной полосе проспекта Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок на пересечениях с улицами Бокейханова и Кудерина, ушло более 243 млн тенге, а на технический надзор за его строительством – почти 5,5 млн. Тем не менее, как жалуются жители этого района в Facebook, поливочный водопровод на этих участках не работает. Городской акимат, между тем, заявляет, что за обслуживание и ремонт системы несет ответственность акимат района.
После таких фотографий становится боязно за все зеленые насаждения в центре города: если акимат уничтожит арычную систему, которая работала более ста лет, и введет такой вариант поливочного водопровода, то у города, славящегося своей плохой экологией, может прибавиться проблем.