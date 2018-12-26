Внести и вынести

По закону вносить или выносить здания из списков памятников должны государственные органы – например, министерство культуры и спорта, местные управления и так далее. По факту в Алматы в последний раз это произошло еще в начале 90-х, когда памятником стала резиденция президента, изначально строившаяся как музей Ленина. Пока государство бездействует, активисты решили попытаться внести несколько зданий в охранный список. Тем более что после истории с «Желтоксан, 115», когда было снесено здание Госплана, стало понятно, что просто возмущаться в соцсетях и устраивать пикеты уже недостаточно: пора работать на правовом поле: защищать здания должны не только активисты, а в первую очередь сами законы.

Архитектор из Archcode Almaty Петр Смирнов рассказал о документах, на которые в этом деле стоит опираться активистам. Это Закон об охране и использовании объектов историко-культурного наследия и его подзаконные акты:



«Включением в реестр занимаются на трех уровнях: правительство и президент, так называемый уполномоченный орган — министерство культуры и спорта и самый нижний уровень: местные власти. Уровней категории памятников два – республиканский и местный, правда, существует еще уровень ЮНЕСКО, им занимается правительство. Местные исполнительные органы власти ведут работу по выявлению, учету охране памятников, обеспечивают проведение экспертизы. Участие общественности описано в законе скромно. Мы имеем прямое право содействовать, пропагандировать, брать шефство. В принципе, любой человек может взять на себя смелость зайти и заявить, что, на его взгляд, здание является ценным и сделать запрос на включение памятника хотя бы в список местного значения. В принципе, процедура не сложная: найти объект, информацию по нему и обосновать, почему этот объект достоин внесения в список, получить экспертное заключение, которое получается у лицензированных организаций или специалистов, и подать пакет документов в управление культуры».

Петр Смирнов заключил, что Archcode Almaty пока неизвестны прецеденты, чтобы какая-то общественная организация или просто гражданин обращался с просьбой о заключении здания в охранный список: «Государство не всегда заинтересовано в расширении списка памятников, не всегда заинтересованы в этом и сами собственники зданий, они наоборот, чаще всего хотят вывести его из списка. Наша задача: попробовать пройтись по этой цепочке, выбрать здания, подготовить материалы. Закон прямого права нам не дает, но и не запрещает этого делать. Законодательство очень запутанное и нечеткое».