Имена собственные

Сколько стоит переименование?

Еще одна причина, по которой жители Бутаковки выступают против переименования, это вопрос изменения правоустанавливающих и идентификационных документов. Согласно пункту 2 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», в тех случаях, когда изменение идентификационных характеристик недвижимости происходит по решению государственных органов, регистрация таких изменений не может быть возложена на правообладателя, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан, и осуществляется безвозмездно. Однако, по словам Людмилы Светличной, безвозмездно в ЦОНе выдается только справка об определении адреса. Когда микрорайон передали Медеускому району (раньше он принадлежал Талгарскому), жители уже меняли документы за свой счет. По словам активистов, тогда это обошлось около $500 для каждого дома. По словам Сауле Бультриковой, в прошлый раз для замены идентификационных документов топосъемку пришлось делать трижды, так как специалист допустил ошибки. Со сменой документов жителей пока не торопят, однако, со старыми документами затрудняется совершение сделок с недвижимостью.

В правовой информационной службе министерства юстиции Vласти объяснили, что замена правоустанавливающих и идентификационных документов на дом – это добровольная процедура:

– Это зависит от вас, если вы хотите поменять. Например, продаете, а покупателя смущает, что название улицы не совпадает. Тогда вы можете поехать в ЦОН, заказать услугу «корректировка правоустанавливающих документов». Идентификационные документы – тоже от вашего желания зависит. Это платная процедура.

Однако, обратившись по телефону, указанному на сайте электронного правительства, Vласть получила такое разъяснение:

– Сначала собственник имущества должен заказать справку по определению и уточнению адреса объекта недвижимости. Чтобы ее заказать, нужно обратиться в ЦОН, написать заявление, предоставить свое удостоверение и правоустанавливающие документы на объект недвижимости. Эту справку он (собственник – V) получит через пять рабочих дней. Как получит данную справку, свои правоустанавливающие документы на основании этой справки он подает на изменение. Услуга называется «Регистрация и изменение идентификационных характеристик» и осуществляется в течение трех рабочих дней.

– Это все бесплатно? И справки, и замена документов?

– Да, бесплатно. Не замена, там внесение изменений будет.

В ЦОНе Медеуского района корреспонденту сказали подойти лично для консультации по изменению правоустанавливающих и идентификационных документов и комментарий по телефону не дали.

Между тем, согласно приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 28 января 2016 года за № 44, «последующее обследование проводится на безвозмездной основе без обследования с выездом на место при изменении идентификационных характеристик недвижимого имущества происходящих по совместному решению местных представительных и исполнительных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий, иных строений (адреса) или при изменении кадастровых номеров. По данным изменениям, при обращении собственника недвижимого имущества, Государственной корпорацией вносятся исправления в технический паспорт в течение 1 рабочего дня».

