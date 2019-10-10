Архитектурное бессилие

Сносимые здания исчезают бесследно, без научных обследований, обмеров и фотофиксаций. Трагический опыт многих соседних исторических российских городов, где подобные эксперименты закончились утратой исторической идентичности, местным властям неизвестен. Реновация в таком виде уничтожит исторический центр, но по-другому в Уральске просто не умеют.

Старый город не просто активно разрушают, он деградирует. Это прямое следствие градостроительной политики, десятилетиями нацеленной исключительно на массовую застройку новых пригородных территорий. Исторический центр превращается в окраину. Не столь давно здесь стали появляться лакуны на месте разрушенных зданий и дворов. По-видимому владельцы или не могут их продать, или попросту забросили. Участки без заборов, заросшие бурьяном и заваленные отбросами в окружении жилой застройки смотрятся дико, такого в Уральске никогда не было. Есть и другая тенденция: на месте ранее снесенной исторической застройки, причем на градостроительно ключевых местах, уродливо торчат каркасы заброшенных недостроев. Штрафных санкций за подобные вещи, обычных в мировой практике, в Уральске нет.