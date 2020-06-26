Государством (не)охраняется

Еще в советские времена «Пороховые погреба» были взяты под охрану государства, так как связывались с местом пребывания в Уральске ссыльных поэтов Тараса Шевченко и Алексея Плещеева, известного борца за независимость Польши Сигизмунда Сераковского. «Пороховые погреба» — это всё, что оставалось от когда-то обширного комплекса солдатского гарнизона, организованного царским правительством для надзора за бунтарским Уральским казачьим войском. Помимо погребов, арсенала, провиантских складов и других сооружений, центром комплекса была Казанская Батальонная церковь, остатки которой были снесены в 70-х гг. прошлого века. В постсоветское время стихия соседнего городского рынка окончательно выплеснулась на прилегающие территории. Базарная застройка в буквальном смысле этого слова охватила весь район. «Пороховые погреба» оказались досадным препятствием для алчных девелоперов, но держались они довольно долго. Спасал официальный статус памятника историко-культурного наследия и таблички с соответствующей информацией. Но в последние годы времена изменились. Воспользовавшись фактически полным развалом охранной деятельности в Уральске, владелец территории, на которой находились памятники, заказал необходимую экспертизу, по результатам которой каменные пороховые погреба, простоявшие почти два столетия, вдруг оказались аварийными. С этим нехитрым заключением владелец обратился в КГУ «Инспекция по охране памятников культурно-исторического наследия» с просьбой снять объекты с охраны и разрешить их снос. 18 февраля 2020 года была собрана комиссия по рассмотрению заявки, на которую был приглашен директор общественной организации ОКПФ «Старый Уральск» Геннадий Мухин. Тогда ему удалось убедить чиновников не допустить вандализм. Общественник и краевед уговаривал «компетентных» чиновников не уничтожать официальный объект культурного наследия! Но владелец памятника оказался настойчив. Он нашел способ провести повторное заседание комиссии за закрытыми дверями, без присутствия общественников. На этот раз члены комиссии не смогли устоять. Объекты быстро и без лишнего шума были сняты с государственной охраны. Это позволило владельцу снести «Пороховые погреба» и начать строительство торгового здания. Узнав о вандализме, журналисты местной газеты «Информбиржа News» обратились за разъяснениями: «По телефону мы дозвонились до директора КГУ «Инспекция по охране памятников культурно-исторического наследия» Талгата Жусупкалиева. В сносе пороховых складов чиновник трагедии не видит. «Да, в марте 2020 года комиссия приняла решение о лишении пороховых складов статуса памятника истории и культуры местного значения. Они были в аварийном состоянии и представляли угрозу для жизни людей. На это есть соответствующее заключение комиссии. Снос зданий законный», - заключил чиновник».