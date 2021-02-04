Нетипичная история

Более того, окончательно прояснилась ситуация с авторством здания. Подтвердилось, что главным архитектором проекта является Савелий Розенблюм, а проект разрабатывался в проектных организациях Узбекистана — Узгоспроект, ТашЗНИИП.

Интересно, что в те же годы Узгоспроект работал над проектом панорамного кинотеатра в Ташкенте, — конкурс прошёл в 1961 году. Здание построили в 1964 году, в тот же год, что и «Целинный». Над ним работали архитекторы В. Березин, С. Сутягин, Д. Шуваев и др. Проект абсолютно отличается от алматинского и имеет совершенно иную архитектуру.

ТашЗНИИП (Ташкентский зональный научно-исследовательский институт проектирования) принимал участие в разработке типовых проектов. Возможно, эта часть его деятельности внесла лепту в формирование мифа о типовом проекте.

Для курирования проекта на месте, в помощь ташкентским архитекторам, от Казгорстройпроекта был направлен Борис Тютин, выполнявший авторский надзор (его не всегда выполняет сам автор проекта.) Работавшие в Ташкенте авторы по очевидным причинам не могли постоянно находиться на строительстве, но на одном из совещаний было решено, что они будут приезжать в Алматы раз в месяц. Непосредственно строительством объекта занимался трест «Казахтрансстрой».

Протоколы совещаний также дают зацепки о нетиповом характере здания. Обычно при реализации типовых проектов подрядчик с самого начал имел в своём распоряжении полный набор чертежей (АР, КЖ КМ, ГП и другие). Но на стройке панорамного кинотеатра возникали ситуации, когда заказчик постоянно запрашивал чертежи из Ташкента, а проектировщик оправдывался, что те были не готовы к передаче, либо получение готовых калек или ватманов ожидалось через несколько дней, а то и месяц после совещания. Некоторые проблемы, похоже, решались на месте при личном участии Савелия Розенблюма как главного архитектора проекта. Также в документацию на ходу вносились изменения, например, менялись размеры ферм, материалы стен, что нехарактерно для типовых проектов.

Помимо этого, в одном из протоколов встречается фраза «учитывая экспериментальность объекта». Там же совещание постановляет, что в предпусковой период на объекте должен постоянно присутствовать для авторского надзора представитель из Ташкента. То есть проект рассматривался даже как экспериментальный и требовал активного контроля со стороны разработчика.