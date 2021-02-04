Нетипичная история

История с перерождением кинотеатра «Целинный» в Центр современного искусства продолжается уже пять лет. За 57 лет своего существования здание кинотеатра пережило период максимальной славы, закрытия, перестройку, миг возрождения и снова закрытие. Сейчас для него разработан проект реконструкции — уже в качестве культурного центра. Часто упоминается, что кинотеатр был типовым и по этой причине не стал памятником архитектуры. Давид Камински исследует этот вопрос.
Энциклопедия «Алма-Ата» в редакции 1983 года так описывает «Целинный»: «Кинотеатр высшего разряда с широкоформатным экраном, один из крупнейших в Алма-Ате. Открыт в 1964 году. Зрительный зал на 1536 мест». Помимо этого, тогда в кинотеатре действовали четыре киноклуба. Кинотеатр явно пользовался популярностью: в 1982 году его посетило более двух миллионов человек.
Впервые кинотеатр упоминается в газете «Алма-Атинская правда» в 1961 году в небольшой заметке «Наш панорамный». Заметка проиллюстрирована фотографией макета, установленного в фойе кинотеатра «Алатау». В ней же приводится авторский коллектив: архитекторы С. А. Розенблюм и Ф. А. Церфас, инженер А. Ф. Чичаев.
В заметке не говорится ни о названии кинотеатра, ни о его расположении. При этом некоторые источники утверждают, что первоначально он должен был располагаться недалеко от Соснового парка, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра.
На кадрах кинохроники на фасаде здания видно название «Казахстан». В ролике говорится, что кинотеатр расположен у «Пионерского парка» (современный Сосновый парк). В облике здания выделяется складчатый витраж, от которого отказались при реализации.
Согласно архивным данным, строительство кинотеатра началось во второй половине 1962 года на пересечении улицы Кабанбай батыра и улицы Масанчи. Это территория бывшей Пролетарской (а ещё ранее — Зубовской) площади, которая была свободна от застройки, а значит, проект не требовал затрат на снос.
«Целинный» в своём первоначальном облике — яркий образец раннего советского модернизма и интернационального модернизма вообще. В нём нет выраженного декора, выразительность достигается работой с наружным и внутренним объёмами. В первую очередь это делается за счёт фойе, протянувшегося во всю ширину фасада, сквозь прозрачные витражи которого наружное пространство проникает в здание.
Кинотеатр функционировал до середины 1990-х годов. Чуть позднее, в конце тысячелетия, в здании ненадолго открылся театр комедии.
В качестве кинотеатра «Целинный» опять открылся в 2001 году, став частью киносети «Отау синема». Перед этим его реконструировали. В фойе построили второй этаж, а зрительный зал разделили надвое. Одновременно с кинотеатром в здании работал ночной клуб. В 2014 году «Целинный» вновь закрылся — у него сменился владелец.
В 2016 году новые владельцы решили открыть здесь культурный центр. В марте 2017 года был опубликован проект предлагаемой реконструкции. В этом варианте менялась конфигурация «портала» на главном фасаде, он отделывался деревом, разбирался построенный в фойе второй этаж, а кинозал превращался в театральный зал.
Следующая концепция здания появилась в 2018 году, когда «Целинный» стал Центром современной культуры. Здание временно открылось осенью того же года. Под кураторством архитектора Екатерины Головатюк организовали временную экспозицию, занимающую пространство главного зала и ночного клуба.
Позднее для постоянной работы «Целинного» был разработан новый проект реконструкции, опубликованный в июне 2020 года. Его автором стал британский архитектор Асиф Хан.
В 2017-2018 годах среди горожан, архитекторов и исследователей укореняется мнение, что «Целинный» был построен по типовому проекту.
На этом вопросе стоит сфокусироваться отдельно, так как это утверждение — типовой ли проект или же уникальный, определяет отношение к существующему зданию, а значит, и приемлемый уровень изменений и вторжений в его архитектуру.
Главным аргументом для предположения типового характера любого проекта, будь то жилого дома или кинотеатра, является существование второго, а то и нескольких, если не аналогичных, то очень похожих зданий. В случае с кинотеатром «Целинный» до сих пор аналог обнаружен не был. Кроме того, указанием на «типовость» могло бы стать обнаружение его в реестрах типовых проектов, но ничего, подобного «Целинному», в них пока никто не нашёл. Причем, учитывая сейсмику Алматы, подобный проект, как минимум, был бы применен в других сейсмических регионах СССР. То есть, никаких подтверждений, что этот проект типовой, либо повторно применяемый, обнаружено не было, а значит, его можно считать уникальным. Дополнительные доказательства обнаруживаются в архивных документах.
В Государственном архиве города Алматы хранится дело о строительстве этого кинотеатра. И здесь появляются новые аргументы в пользу утверждения о нетиповом характере здания: ни на одном из входящих в дело документов не встречаются ни слово «типовой», ни слово «привязка», используемые при строительстве по уже готовому проекту. Сам кинотеатр в документах имеет название «Панорамный кинотеатр на 1600 мест».
Более того, окончательно прояснилась ситуация с авторством здания. Подтвердилось, что главным архитектором проекта является Савелий Розенблюм, а проект разрабатывался в проектных организациях Узбекистана — Узгоспроект, ТашЗНИИП.
Интересно, что в те же годы Узгоспроект работал над проектом панорамного кинотеатра в Ташкенте, — конкурс прошёл в 1961 году. Здание построили в 1964 году, в тот же год, что и «Целинный». Над ним работали архитекторы В. Березин, С. Сутягин, Д. Шуваев и др. Проект абсолютно отличается от алматинского и имеет совершенно иную архитектуру.
ТашЗНИИП (Ташкентский зональный научно-исследовательский институт проектирования) принимал участие в разработке типовых проектов. Возможно, эта часть его деятельности внесла лепту в формирование мифа о типовом проекте.
Для курирования проекта на месте, в помощь ташкентским архитекторам, от Казгорстройпроекта был направлен Борис Тютин, выполнявший авторский надзор (его не всегда выполняет сам автор проекта.) Работавшие в Ташкенте авторы по очевидным причинам не могли постоянно находиться на строительстве, но на одном из совещаний было решено, что они будут приезжать в Алматы раз в месяц. Непосредственно строительством объекта занимался трест «Казахтрансстрой».
Протоколы совещаний также дают зацепки о нетиповом характере здания. Обычно при реализации типовых проектов подрядчик с самого начал имел в своём распоряжении полный набор чертежей (АР, КЖ КМ, ГП и другие). Но на стройке панорамного кинотеатра возникали ситуации, когда заказчик постоянно запрашивал чертежи из Ташкента, а проектировщик оправдывался, что те были не готовы к передаче, либо получение готовых калек или ватманов ожидалось через несколько дней, а то и месяц после совещания. Некоторые проблемы, похоже, решались на месте при личном участии Савелия Розенблюма как главного архитектора проекта. Также в документацию на ходу вносились изменения, например, менялись размеры ферм, материалы стен, что нехарактерно для типовых проектов.
Помимо этого, в одном из протоколов встречается фраза «учитывая экспериментальность объекта». Там же совещание постановляет, что в предпусковой период на объекте должен постоянно присутствовать для авторского надзора представитель из Ташкента. То есть проект рассматривался даже как экспериментальный и требовал активного контроля со стороны разработчика.
Стоит отметить, что главный архитектор проекта кинотеатра был известным архитектором. Савелий Абрамович Розенблюм родился в Одессе в 1926 году, выпускник Среднеазиатского Политехнического института. Он является автором Музея искусств и кинотеатра «Москва» в Ташкенте, общественных зданий в Узбекистане, проекта реконструкции Дома Правительства в Ташкенте. Вряд ли архитектора такого масштаба привлекли бы к проектированию типового объекта. Важно сказать, что ташкентский музей в оригинальном облике имел довольно минималистичную архитектуру, может даже аскетичную, что характерно и для «Целинного». Поэтому это качество может быть не признаком «типовухи», а авторским почерком.
Появление работ монументального искусства в интерьерах здания, вероятно, является инициативой местных архитекторов. Неизвестно, когда именно были заказаны монументальные работы, но 12 октября 1964 года состоялось совещание Художественного Совета Казхудожфонда, которое поставило принять «с оценкой отлично» выполненную художником Сидоркиным «орнаментальную роспись способом «сграффито». Это художественное произведение сделало здание еще более уникальным.
Другой немаловажный аргумент в пользу нетипового характера проекта — система панорамного кино была экспериментальной в СССР к концу 50-х-началу 60-х. И все известные именно панорамные кинотеатры строились по индивидуальному проекту. После 1966 г. производство фильмов в СССР по системе панорамного кино было прекращено и кинотеатр впоследствии был приспособлен под широкоформатный. Факт проектирования алматинского панорамного кинотеатра «Целинный» ташкентским проектным институтом можно объяснить тем, что там одновременно проектировался и строился панорамный кинотеатр в Ташкенте, Учитывая экспериментальность объекта, проектирование было поручено Узгоспроекту, имевшему опыт в подобном деле.
Окончательно подтвердить уникальность проекта могут только материалы Центрального государственного архива научно-технической документации Республики Узбекистан, а также архивные собрания проектных институтов. Есть надежда, что в фондах Узгоспроекта, ТАШЗНИИПа сохранились чертежи и пояснительные записки по проекту «Целинного». Чтобы окончательно решить этот вопрос, может понадобиться настоящая экспедиция в Ташкент для изучения документов, а также опроса старшего поколения архитекторов Узбекистана, которые могут владеть информацией о проекте.
Пока до конца не выяснен статус проекта, не найдены оригинальные архивные материалы, весьма преждевременно присваивать знаковому зданию нашего города ярлык «типового».
В связи с этим, необходимо упомянуть и действующий проект реконструкции. Предлагается, действительно, интересное решение и необычная архитектура, но как самостоятельный новый объект. Если же смотреть на предложенные решения как на работу с наследием, то, несомненно, разрушение и замена главного фасада перекрывает все достоинства проекта. Именно портал на главном фасаде является самым узнаваемым элементом здания. Виделось логичным, что в новом варианте он, получив современное прочтение, композиционно сохранится, но этого не произошло. И даже главная узнаваемая деталь экстерьера — неоновая вывеска, которая на временной экспозиции 2018 года так удачно провозглашала преемственность и связь с прошлым обликом здания, в имеющемся пока проекте не предлагается. Казалось бы очевидная вещь, но упущенная. На представленных рендерах не видно водных поверхностей или фонтанов. Между тем они присутствовали в первоначальном проекте кинотеатра и были реализованы, но позднее их снесли. В современной итерации они могли бы стать площадкой для размещения арт-объектов. Помимо этого, благоустройство должно охватить не только сам участок «Целинного», но и весь квартал. Городская среда вокруг него сильно деградировала, проходы вокруг кинотеатра заросли пристройками, заборами, парковками. Так оказался утерян проход от улицы Масанчи к улице Байтурсынова с северной стороны здания, который следовало бы восстановить. Летом 2020 года Центр современной культуры просил Общественный совет города помочь с этим вопросом: рядом находится парковка полиции. Кроме того, нужно решить проблему транспортной доступности к возрождаемому центру. Сейчас мимо «Целинного» проходит единственный троллейбусный маршрут № 9.
Здание кинотеатра «Целинный» является символичным и уникальным для Алматы. Фактически это памятник архитектуры раннего модернизма. Поэтому здесь важно глубочайшее изучение истории здания, его проектирования, по сути это исследовательская работа, которую обязательно нужно выполнять перед разработкой проекта. Соответственно, и реконструкция должна больше опираться на этот раздел, быть ориентированной на восстановление и переосмысление первоначальных идей и приемов в современных материалах, но не на активное навязывание новых концепций.