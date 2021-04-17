«Им без разницы что ломать»: в Алматы уничтожили известную мозаику

Утром в субботу 84-летний художник и скульптор Владимир Твердохлебов вместе с женой решили прогуляться и увидели, что рабочие разрушают созданную им мозаику «Дракон», которая находилась на фасаде летнего кафе «Thai», что рядом с гостиницей «Казахстан». До этого Твердохлебов пытался договориться о сохранении и переносе этого панно, но его не услышали.
Владимир Твердохлебов — известный художник, монументалист, скульптор, он много работал в технике флорентийской и римской мозаик, соавтор фонтана «Восточный календарь», его панно украшает фасад гостиницы «Алматы», а в Академии наук сохранились витражи и мозаики. В 2002 году ему предложили создать мозаику на фасаде ресторана, он придумал панно с ярким и запоминающимся драконом. Спустя почти 20 лет новые владельцы здания и территории затеяли перестройку. Владимир Твердохлебов сразу же начал переживать за судьбу «Дракона» и через рабочих пытался выйти на хозяев заведения. Человек, курировавший строительство, пообещал, что ему сообщат, если решат мозаику уничтожить.
17 апреля, прогуливаясь с женой по проспекту Достык, они увидели, что панно уничтожают.
«Это варвары. Если им мозаика была не нужна, то ведь можно было это панно перенести куда-нибудь в город, в парк, я думаю, что место бы нашлось. Может, кто-нибудь и захотел бы ее купить, ее бы разобрали и собрали, и она продолжала дальше жить, а они взяли и всё развалили, — рассказал Владимир Сергеевич. — Я считаю, что это целенаправленный вандализм в чистом виде, ведь я же с ними связывался. Я с этими ребятами, которые все разваливали, пытался разговаривать, но они меня не понимали. Сейчас людям без разницы, что ломать, — выкупили кусок земли и что хотят и воротят. Хотелось бы, чтобы власти как-то отреагировали на это, ведь это произведение работало на улицу, на город, создавало среду. Никто и никогда не говорил, что мозаика раздражает. Очень печально, — она могла прожить еще долгую жизнь, была в таком хорошем состоянии, словно вчера сделана. Я не в том возрасте и не в том состоянии, чтобы бегать по коридорам, не знаю к кому обратиться. Я очень расстроен, но ничего уже не поделаешь».
На вопрос, возможно ли спасти панно, Владимир Сергеевич ответил, что нет: осталось несколько плиток, обломки же куда-то увезли, правда, у него сохранились эскизы и снимки.
По информации телеграмм канала ГастроБайтер на месте ресторана «Thai» появится Сыроварня, а само помещение принадлежит La Barca Family. Vласть не располагает комментариями новых владельцев заведения, уничтоживших мозаику.
В Алматы, да и в других городах Казахстана мозаики не являются достоянием и никак не защищаются государством, поэтому владельцы строений могут спокойно их уничтожить. Уже несколько лет архитекторы, художники, урбанисты пытаются убедить власти города пересмотреть свое отношение к монументальному искусству. Но, судя по всему, пока акимы их услышат, спасать уже будет нечего. К сожалению, ситуация такова, что люди никак не могут повлиять на внесение объектов в охранные списки, а у акимата не это не хватает ни сил, ни, видимо, желания.
В истории города было два случая, когда мозаику демонтировали и собирали в новом месте: так произошло с «Девушкой с сувениром» и безымянным панно, которое теперь можно увидеть по дороге на Медео. В обоих случаях этим занимались бизнесмены.