«Им без разницы что ломать»: в Алматы уничтожили известную мозаику

На вопрос, возможно ли спасти панно, Владимир Сергеевич ответил, что нет: осталось несколько плиток, обломки же куда-то увезли, правда, у него сохранились эскизы и снимки.

По информации телеграмм канала ГастроБайтер на месте ресторана «Thai» появится Сыроварня, а само помещение принадлежит La Barca Family. Vласть не располагает комментариями новых владельцев заведения, уничтоживших мозаику.

В Алматы, да и в других городах Казахстана мозаики не являются достоянием и никак не защищаются государством, поэтому владельцы строений могут спокойно их уничтожить. Уже несколько лет архитекторы, художники, урбанисты пытаются убедить власти города пересмотреть свое отношение к монументальному искусству. Но, судя по всему, пока акимы их услышат, спасать уже будет нечего. К сожалению, ситуация такова, что люди никак не могут повлиять на внесение объектов в охранные списки, а у акимата не это не хватает ни сил, ни, видимо, желания.



В истории города было два случая, когда мозаику демонтировали и собирали в новом месте: так произошло с «Девушкой с сувениром» и безымянным панно, которое теперь можно увидеть по дороге на Медео. В обоих случаях этим занимались бизнесмены.