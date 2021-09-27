Что происходит с «Целинным»?

В конце минувшей недели в социальных сетях появились фотографии разрушенного фасада бывшего кинотеатра «Целинный», что вызвало шквал негативных комментариев об уничтожении здания. Несколько лет назад кинотеатр был выкуплен бизнесменом Кайратом Боранбаевым, который решил создать здесь Центр современной культуры «Целинный». Еще летом прошлого года прошли общественные слушания, на которых представили проект реконструкции здания, разработанный британским архитектором Асиф Ханом. Руководитель Центра Джамиля Нуркалиева рассказала Vласти о том, почему был изменен проект, сроках реконструкции и будущем сграффито Евгения Сидоркина.
«Целинный» был построен в Алматы в 1964 году — в нем был самый большой в стране кинозал — на 1536 мест. В 2001 году он вошел в киносеть «Отау синема» и был полностью реконструирован: зал разделили на два, изменили фасад, надстроили второй этаж, зашили в гипсокартон сграффито Сидоркина.
При этом у здания «Целинного» не было и нет охранного статуса: оно не является памятником архитектуры. В этом году на Vласти выходил материал, в котором исследователь Давид Камински рассказал о том, что изначальный проект «Целинного» был экспериментальным и вовсе не типовым, как это принято считать до сих пор.
Несколько лет назад большинство кинотеатров сети «Отау синема» были выкуплены бизнесменом Кайратом Боранбаевым, — «Алатау» и «Байконур» снесли, а в «Целинном» он пообещал сделать Центр современной культуры.
«Перед началом разработки проекта реконструкции мы сделали несколько технических обследований, — рассказала Vласти Джамиля Нуркалиева. — Первое осуществляла компания MSK Engineering и в их техническом решении все здание было предложено снести. Мы сказали, что это не подходит нашей архитектурной концепции. После этого они дали второе заключение, где предложили частичный снос. После этого мы обратились в КазНИИСА, и там нам предложили сейсмоусиление здания, что привело к удорожанию проекта. При помощи КазНИИСА нам удалось разработать концепцию, стратегию максимального сохранения архитектурной ткани здания».
По ее словам, фасад кинотеатра подлежит демонтажу, потому что нормы по сейсмоустойчивости со времени строительства здания были повышены в три раза. Поэтому сейчас все пространство фойе и каркас будут усиливать, но останется конструкция здания, фундаменты и стена со сграффито Сидоркина.
В прошлом году прошли общественные слушания по поводу реконструкции, проект представлял британский архитектор Асиф Хан. По словам Нуркалиевой, после этого команда Центра решила пересмотреть фасад здания, услышав критические замечания от общественного совета.
«Новый фасад нам тоже очень нравится, он является визуальной формой занавеса, это словно приглашение к некоему таинству, что хорошо отражает концепцию всех современных институций. Поэтому нам нравится, что у здания нет очевидной входной группы, там есть некая система интуитивного входа в пространство, для нас это очень важно, потому что мы используем концепцию перетекания знаний и доступности. На одном уровне человек перемещается из пространства «Целинного» на улицу, в принципе, это является одной средой. Так же я хотела напомнить, фасад был в нулевых годах перестроен. Самая большая его проблема была в том, что он не работал в дневное время. Так как центр будет работать днем, для нас было важно уйти от концепции черного экрана, именно поэтому фасадное решение очень светлое, открытое, в нем можно прочитать какую-то модернистскую историю, защиту от солнца», - рассказывает Нуркалиева.
Она также подчеркнула, что сграффито Евгения Сидоркина будет сохранено. В 2001 году была нарушена его целостность — панно буквально прошили металлическими конструкциями. Сейчас в Центре думают над тем, как восстановить уничтоженные части панно, но делать это или оставить как есть – еще открытый вопрос.
Джамиля Нуркалиева сообщила, что Центр планирует на своей странице в Facebook открыть регистрацию, чтобы собираться раз в неделю с активистами, «увлеченными профессионалами», экспертной группой и обсуждать процесс реконструкции здания.
«Мы увидели, что у публики, несмотря на то, что мы коммуницировали, все равно очень мало информации, мы готовы ее предоставлять», - отметила она.
Реконструкция займет 18 месяцев: в конце 2022 года должно пройти техническое открытие, а ввод в эксплуатацию обновленного «Целинного» планируется в 2023 году.