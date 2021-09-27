Что происходит с «Целинным»?

«Целинный» был построен в Алматы в 1964 году — в нем был самый большой в стране кинозал — на 1536 мест. В 2001 году он вошел в киносеть «Отау синема» и был полностью реконструирован: зал разделили на два, изменили фасад, надстроили второй этаж, зашили в гипсокартон сграффито Сидоркина.

При этом у здания «Целинного» не было и нет охранного статуса: оно не является памятником архитектуры. В этом году на Vласти выходил материал, в котором исследователь Давид Камински рассказал о том, что изначальный проект «Целинного» был экспериментальным и вовсе не типовым, как это принято считать до сих пор.