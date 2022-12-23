Музей «Алаш», продление БРТ и много камер наблюдения

Реконструкции и строительства

В планах на 2023-2024 год реконструкция здания Казахского государственного цирка, на 2023-2025 год — Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. До 2030 года пройдет реконструкция Алматинского зоопарка. Тоже самое ожидает и каток «Медео», который в 2011 году, перед Азиатскими играми уже реконструировали. На ближайшие два года запланирована модернизация Дворца Республики, который масштабно переделали в 2010-2011 годах, полностью изменив его исторический облик. Тогда на это ушло 10,4 млрд тенге, а содержание здания возросло в 13 раз. В ожидании модернизации и театр традиционного искусства «Алатау», открывшийся в 2016 году в Алатауском районе.

На частные инвестиции собираются построить многофункциональный Концерт-холл на 11 тысяч мест. На 2023-2025 годы запланировано строительство Музея современного искусства — Almaty Museum of Arts на проспекте аль-Фараби, в 2021 году этот проект уже анонсировал бизнесмен Нурлан Смагулов. На базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы» должен появиться Центр сакской культуры, проектно-сметная документация уже готова. Парк находится на территории Алатауского района, комплекс состоит из 47 курганов раннего железного века, которые были обнаружены в 1956 году.

На 2023 год запланировано строительство мемориального комплекса Райымбек Батыра. Экспозицию посвятят легендарным личностям и истории освободительных войн Казахстана, будут представлены карты, вооружение, обмундирование и т.д. В ближайшие два года должен появиться музей «Алаш», посвященный одноименному движению. В 2025 году планируют построить Детский научно-технический музей. В Дорожной карте написано, что это будет «первый в Казахстане музей, ориентированный на детей, призванный воспитывать интерес к науке и познанию».