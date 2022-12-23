Музей «Алаш», продление БРТ и много камер наблюдения

На днях были опубликованы девять Дорожных карт Алматы, которые составлены на основе поручений президента страны и приняты в сентябре этого года. Средства на исполнение всех этих проектов заложены в бюджете города на 2023-2025 годы, но многие из проектов должны быть реализованы к 2030 году. Коротко рассказываем о том, что интересного есть в этих документах.
Реконструкции и строительства
В планах на 2023-2024 год реконструкция здания Казахского государственного цирка, на 2023-2025 год — Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. До 2030 года пройдет реконструкция Алматинского зоопарка. Тоже самое ожидает и каток «Медео», который в 2011 году, перед Азиатскими играми уже реконструировали. На ближайшие два года запланирована модернизация Дворца Республики, который масштабно переделали в 2010-2011 годах, полностью изменив его исторический облик. Тогда на это ушло 10,4 млрд тенге, а содержание здания возросло в 13 раз. В ожидании модернизации и театр традиционного искусства «Алатау», открывшийся в 2016 году в Алатауском районе.
На частные инвестиции собираются построить многофункциональный Концерт-холл на 11 тысяч мест. На 2023-2025 годы запланировано строительство Музея современного искусства — Almaty Museum of Arts на проспекте аль-Фараби, в 2021 году этот проект уже анонсировал бизнесмен Нурлан Смагулов. На базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы» должен появиться Центр сакской культуры, проектно-сметная документация уже готова. Парк находится на территории Алатауского района, комплекс состоит из 47 курганов раннего железного века, которые были обнаружены в 1956 году.
На 2023 год запланировано строительство мемориального комплекса Райымбек Батыра. Экспозицию посвятят легендарным личностям и истории освободительных войн Казахстана, будут представлены карты, вооружение, обмундирование и т.д. В ближайшие два года должен появиться музей «Алаш», посвященный одноименному движению. В 2025 году планируют построить Детский научно-технический музей. В Дорожной карте написано, что это будет «первый в Казахстане музей, ориентированный на детей, призванный воспитывать интерес к науке и познанию».
На улице Сейфуллина, ниже Сатпаева появится музей «Observatorium» — проект в планах уже давно. Открытие обещают в четвертом квартале следующего года. Музей откроют в метеорологической станции и геофизической обсерватории 1915 года — тогда здание находилось на самой окраине города. Помимо истории обсерватории, здесь будет экспозиция казахстанского художника Сергея Калмыкова.
До 2030 года обещают построить 24 многофункциональных спортивных комплекса. В 2023-2025 годах откроются 9, в 2026-2030 — 15. Кроме того, в планах строительство легкоатлетического манежа на 5 000 зрителей, трех крытых ледовых катков и манежа для гимнастики. В ближайшие годы в Алматы пройдут пройдут различные международные соревнования, например, турнир АТР 500 по большому теннису, гранд-финал Кубка мира сезона 2022-2023 по фристайл-могулу и фристайл-акробатике.
Развитие полицентров
211 млн тенге город потратит на разработку Генплана до 2040 года. Указанный срок реализации — 2023 год. В октябре аким Алматы Ерболат Досаев говорил о том, что новый генплан Алматы примут в конце этого года. В 2020 году тоже обещали принять новый генплан, который должен быть определить параметры развития города до 2030 года.
В этом году Алматы решили поделить на пять полицентров, не связанных с привычными разделениями на районы. В дорожной карте расписано примерное развитие этих полицентров.
Так в «Севере» живут 238 тысяч человек. Расположен он на территории двух районов: Турсибского и Жетысуского. Там будут работать над транспортной инфраструктурой, в основном связанной с пробивкой улиц, построят две школы, больницу и т.д.
Акиматы Турксибского и Медеуского районов будут работать над полицентром «Восточные ворота» (район Талгарского и Кульджинского трактов), в котором проживают 335 тысяч алматинцев. Там тоже запланированы пробивки улиц, продление действующей линии BRT, строительство автобусного парка на 200 автобусов и транспортно-пересадочного хаба «Восточные ворота», возведение 4 школ, онкологического центра на 250 коек.
В полицентре «Запад» (северо-западнее пересечения проспектов Саина и Рыскулова) проживают 83 тысячи человек. Здесь пробьют несколько улиц, построят одну школу, два государственных колледжа с общежитиями, клинику в Алатауском районе на 500 мест, приемный покой детской клинической больницы №2 и три новых подстанции скорой помощи.
Тут стоить вспомнить, что в 2017 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручал перевести ТЭЦ на газ к 2020 году.
В плане есть и развитие «Исторического центра», в котором проживают 190 тысяч горожан.
Там пробьют улицу Кажымукана от пр. Назарбаева до пр. Сейфулина. К 2025 году построят новый блок ЦГКБ на 500 коек с приемным покоем. Должен заработать Центр детской медицинской реабилитации на Абая-Масанчи.
На 2023-2030 годы запланирована реконструкция сквера КБТУ, пешеходной зоны по ул. Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Джамбула, сквера Алии и Маншук. В 2024 году нас ожидает благоустройство территории КЦДС Атакент, в 2025 году — парка возле трамплина Сункар, реконструкция сквера у Драмтеатра им. Ауэзова. В историческом центре хотят достичь нормативного показателя озеленения 16 кв м. на одного жителя.
В полицентре «Юго-запад» (район проспекта Райымбека) живут 77 тысяч человек. До 2030 года там собираются снести 708 ветхих домов и возвести 683 жилых дома и пять школ.
Экология
В дорожной карте есть и мероприятия по улучшению экологии в городе, в основном они повторяют уже известные планы: газификацию города, снижение автомобилей, экологически чистый общественный транспорт, перевод на газ ТЭЦ, но есть и любопытные пункты. Например, установка в пилотном режиме 7-ми блоков (28 ед. модулей) оборудования по очистке воздуха в 2022-23 году.
ТОО Smart Eco Electronics за свой счет устанавливает оборудование See Air по очистке воздуха в пилотном режиме возле вокзала «Сайран» в количестве 7 блоков (28 модулей). Компания обещает, что это оборудование позволяет очищать атмосферный воздух от взвешенных частиц, азотных, углеродных и серных соединений, ряда канцерогенов, микроорганизмов, бактерий и вирусов. «По результатам эффективности оборудования будет принято решение о его тиражировании. При положительном опыте проект будет масштабирован», — говорится в Дорожной карте.
В 2030 году запланировано увеличение зеленого фонда города до 6,5 млн деревьев. Сейчас в Алматы около 4 млн деревьев и кустарников.
В 2025 году в городе должны вырубить 55 775 аварийных деревьев с компенсационной посадкой, в 2030 году — 28 853 деревьев.
На 2024 год планируется создание центра экологических компетенций по «сине-зеленым» практикам на базе ТОО EcoAlmaty. Он будет проводить экспертный анализ применяемых технологий в области защиты окружающей среды (рационального использования вод поверхностных источников, технологий по очистке воздушного бассейна, по переработке и утилизации отходов), выдавать рекомендации по внедрению наилучших доступных техник в области охраны окружающей среды; управлять гидротехническими сооружениями, находящимися в коммунальной собственности; собирать и перерабатывать ртутьсодержащие отходы и пр.
Акимат собирается за счет частных инвестиций строить завод по сжиганию отходов мощностью 500 тыс. тонн отходов в год. Его запуск запланирован на 2026-2030 годы.
Большие транспортные обещания
У акимата города большие планы по развитию общественного транспорта. Так единая транспортная связь города должна возникнуть к 2025-2030 годам.
Обещают усилить «кадровый потенциал работников общественного транспорта». Правда, не совсем понятно как это будет происходить. В городе сейчас уже не хватает 445 водителей.
Обещают снижение скоростного режима: до 60-80 км/ч на крупных магистральных улицах, до 30-50 км/ч на магистральных улицах районного значения и улицах местного значения. Будут продолжать создавать островки безопасности и «лежачих полицейских».
В следующем году запланирован пересмотр типового договора с перевозчиками, чтобы «создать связь между объемом субсидий и качеством сервиса с одной стороны, с другой – повысить стабильность условий для привлечения частных инвестиций в сферу общественного транспорта». Акимат намерен увеличивать количество поездок на общественном транспорте – сейчас совершается 1,4 млн поездок в сутки, эту цифру в 2025 году хотят увеличить до 1,7 млн, а к концу 2030 года - до 2,3 млн человек. В планах появление 160 км выделенных полос: по 20 км будут вводиться ежегодно в 2023, 2024 и 2025 годах и 100 км в период с 2026 по 2030. В итоге к 2030 году протяженность выделенных полос для общественного транспорта должна будет составить 270 км.
На 2025 год запланировано создание двух магистральных маршрутов, интегрированных с BRT и метро. На этот же год запланировано внедрение новой линии BRT протяженностью 10 км, а в 2030 году – уже протяженностью 30 км. Правда, в программе указана только одна улица – Райымбека. На следующий год запланирована разработка ПСД для продления действующей линии БРТ до «Восточных ворот».
До 2027 года акимат собирается строить по 10 в год отстойно-разворотных площадок для водителей общественного транспорта.
Запланирована пробивка пяти радиальных и четырех внутренних магистральных улиц для того, чтобы вывести транзитный грузовой транспорт на БАКАД. Речь идет о пробивке ул.Толе би от ул. Яссауи до ул. Ашимова; ул.Толе би от ул. Яссауи до границы города; пр.Рыскулова от ул.Онгарсыновой до границы города; пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города, пробивка ул. Саина от пр.Рыскулова до ул.Монке би и т.д. В планах строительство транспортной развязки на пересечении ул.Саина-ул.Монке би (Акын Сара).
В 2023-24 годах ожидается покупка 200 троллейбусов — те, что курсируют по городу сейчас, закупались при акиме Есимове, более 10 лет назад, и этому эксплуатационному сроку может позавидовать любой автопарк. Еще Сагинтаев обещал купить новые троллейбусы, но не вышло. Досаев говорил недавно о закупке 100 троллейбусов, но успешного тендера пока еще не прошло.
Не забывают власти и про метрополитен: завершение строительства станции метро «Калкаман» запланировано на 2025 год. Ее ввод должен увеличить число пассажиров метро на 10 тыс. человек в день. Строительство третьей очереди первой линии метрополитена от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» должно тоже завершиться в 2025 году. Говоря о сроках, стоит напомнить, что строительство станций «Сары-Арка» и «Достык» началось в 2015 году, а пассажиры начали ими пользоваться только в мае 2022 года.
В планах есть некоторые работы по ЛРТ. На 2023 год снова запланирована разработка ТЭО и ПСД. Этот проект рассматривается еще с нулевых годов, различные институты готовили ТЭО, проводили исследования, на это впустую тратились деньги и силы. Сейчас нет никаких сроков по старту этого проекта. На очередное ТЭО и ПСД планируют потратить 300 млн тенге.
По сути все эти планы уже были в предыдущих стратегиях развития общественного транспорта, например, в этом документе, рассчитанном на 2013-2023 год. Все слова об улучшении и эффективности общественного транспорта, снижении передвижений на личном автомобиле, сокращении выбросов так и остались на бумаге. Так и не доделана линия БРТ, будущее которой пока что туманно.
В Алматы продолжат активно устанавливать камеры видеонаблюдения. В планах до 2030 года появление более 39 камер в местах массового скопления «с интеграцией видеопотоков в Единую систему видеомониторинга города Алматы и подключения видеоаналитики».
На дорогах продолжат устанавливать «Сергеки» — речь идет о 4444 камерах, 84 из них появятся вдоль линии БРТ.