В ожидании 300 автобусов

В ноябре в НПП РК «Атамекен» заявили о том, что МВД готово обсуждать инициативу по снижению требований для получения водительского удостоверения категории D. Предложено пересмотреть требования в части снижения минимального возраста водителей категории «D» с 25 до 22 лет и ограничения по стажу работы с 5 до 3 лет, а также по стажу работы подкатегории «D1» с 3 лет до одного года.

Работа в один конец

Общественник Вячеслава Павленко, который активно поднимает проблему общественного транспорта в соцсетях, также обращает внимание на то, что у водителей Алматы крайне тяжелые условия труда – им по дороге негде останавливаться для промежуточного отдыха, они с одной точки едут до конечной остановки.

«У них очень плохие условия. Если в офисах есть и вода, и туалет, то у них и этого нет. Есть маршруты, у которых дорога только в одну сторону составляет 30-40 км. Плюс к этому график работы – они работают с утра до поздней ночи. И зарплата какая? Соответственно идет отток. Да, у нас проблема в количестве автобусов, но даже если мы их купим много, у нас водителей не хватит. За руль кто сядет?», – говорит Павленко.

Роман Барабанов добавляет, что нередки случаи, когда водители могут отработать две 16-часовые смены подряд, что при этом происходит с концентрацией внимания – большой вопрос. «Нельзя забывать про условия работы: на конечных остановках должны быть удобные здания с качественными туалетами, зонами отдыха и зонами приема пищи и с медицинским кабинетом. Также нужно предусмотреть участки для мелкого ремонта, чтобы автобус/троллейбус не ехал в парк через весь город и не терял время», – упомянул эксперт.



В начале декабря на встрече с населением Медеуского района аким города Ерболат Досаев заявил, что в следующем году построят 10 мест по типу автостанции для водителей автобусов. Однако этот план не входил в трехлетний бюджет города, который обсуждался на недавней внеочередной сессии маслихата VII созыва.