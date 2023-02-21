Чем дышат в салонах красоты

В конце января вышло исследование научно-исследовательской лаборатории здоровья и окружающей среды КазНУ им аль-Фараби «Воздействие респирабельной фракции взвешенных частиц и их связь с респираторными последствиями у персонала салонов красоты». Ученые договорились с двенадцатью алматинскими салонами красоты, в которых работало от 4 до 8 человек и провели 10-дневный мониторинг в каждом из них. Изучение проводили зимой, весной и летом. С помощью портативного монитора SidePak AM520 в салонах было собрано 122 образца респирабельной фракции взвешенных частиц - по 10 образцов из каждого места. Итог исследования показал, что наибольший вред здоровью сотрудников салонов красоты наносит не использование химии – лаков, гелей, красок, отбеливателей и т.д. внутри помещения, а частицы, которые поступают извне – обычный алматинский воздух.
О результатах этой работы мы поговорили с заведующим научно-исследовательской лаборатории здоровья и окружающей среды КазНУ им аль-Фараби, доктором медицинских наук, пульмонологом, национальным делегатом Европейского респираторного общества от Казахстана Денисом Винниковым.
Почему вы решили провести такое исследование?
Это профиль нашей лаборатории. Мы занимаемся исследованиями состава качества воздуха, и в первую очередь, нагрузки, которую испытывают люди на своих рабочих местах. Нами опубликованы исследования о шашлычниках, о заводе метало-конструкций и другие подобные работы. В Алматы очень много людей, работающих в сфере обслуживания, салоны красоты — одно из таких мест. Причем сотрудники там мало охвачены регулярными медицинскими осмотрами, потому что, как правило, у них нет трудовых договоров, они работают сами на себя. В мире есть много исследований, которые характеризуют количество летучих органических соединений: ацетона, формальдегида и других, которые образуются при этих видах работ. Но нас интересовал вопрос суммарного количества взвешенных частиц, то, каким образом это зависит от количества посетителей, от количества персонала, от нагрузки, от расположения в городе и т.д.
Насколько охотно владельцы салонов шли на контакт?
Почти не шли. Понятное дело, что владельцы частного бизнеса в наших условиях воспринимают нас как угрозу, поэтому, конечно, нам приходилось уговаривать. Это обычная ситуация в нашей работе. Мы искали салоны в разных частях города, хотели охватить районы с более низким уровнем достатка, где используются одни виды аэрозольной косметики: лаки и т.д., с другими районами, где живет более благополучное население, где используется больше косметики на одного клиента, где она более дорогая, где ее состав другой.
Главный итог исследования — это то, что использование такой продукции не так страшно, как сам воздух в городе?
Главный результат заключается в том, что очень высокая вариабельность респирабельной фракции взвешенных частиц. То есть она может быть одного уровня и когда в салоне красоты начинают использовать лаки, спреи, то там концентрации возрастают в 10-15 раз. Но что очень интересно, они потом быстро падают. Наши исследования от других отличаются тем, что мы измеряли концентрацию данной фракции в режиме реального времени. Не среднюю концентрацию в течение дня, а отслеживали по минутам что и как влияет. И мы увидели, что использование косметики, количество людей в салоне, конечно, повышает концентрации респирабельных взвешенных частиц на время, на 10-15 минут, потом они приходят к базовому уровню, который был до этого. Но самая главная находка заключается в том, что больше всего и гораздо большей степени на повышение уровня респирабельной фракции взвешенных частиц влияет загрязнение атмосферного воздуха, проникающего внутрь помещения. То есть мы четко показали, что вне зависимости от количества людей, вне зависимости от использования спреев, главный показатель, который управляет концентрацией твердых частиц внутри помещения в условиях такого загрязнённого города зимой, как Алматы, — это уровень снаружи.
У вас в исследовании говорится, что зимой в салонах красоты наиболее высокая концентрация взвешенных частиц, а летом — самая низкая. Это совпадает с качеством воздуха в Алматы. То есть инсоляция не помогает? Помните, мы в начале 2020 года обсуждали, что зимой воздух чище в помещении, чем на улице.
Концентрация взвешенных частиц внутри помещений меньше, чем снаружи. Существует коэффициент инфильтрации, то есть, из того, что снаружи находится, только какая-то доля проникнет во внутрь. Кстати, такую работу мы тоже проводим. Мы там будем показывать конкретно сколько из внешней грязи зимой проникает внутрь квартир. Действительно, только часть того, что снаружи, проникает внутрь, но в данном случае мы говорим не просто о жилом помещении. Это же рабочее место, где имеются еще внутренние загрязнения. И даже с учетом того, что там существуют внутренние источники загрязнения, все равно зимнее, очень выраженное загрязнение воздуха в Алматы, почти полностью определяет то, что внутри. То есть, открываете вы окна, закрываете вы окна, делаете все что угодно, все равно, если снаружи грязь, то и внутри помещений, грубого говоря, тоже грязь.
Вы говорили о том, что вы выбирали салоны красоты в разных районах, где-то использовалась более дорогая косметика, где-то более дешевая. Тут вы какую-то разницу обнаружили?
Нет. Регрессионный анализ показывает, что эта разница возникает не из-за того, что в отдельных салонах есть особенные внутренние источники загрязнения. В гораздо большей степени эту разницу объясняет наружный воздух. Есть статистические методы, которые позволяют вычленить вклад каждого источника. Оказалось, что не просто особенности салонов, их разница в использовании косметики, а именно эта летняя и зимняя разница и есть причина разницы между салонами. Причем статистическая мощность этого анализа очень высокая. То есть здесь ошибки никакой нет.
В исследовании говорится о том, что вы проводили анкетирование сотрудников салонов красоты. И вы разделяли их на тех, кто курит сигареты, курит электронные сигареты, на тех, кто не курит. И в исследовании отмечается, что они не ощущают сильного негативного влияния твердых частиц, это не сказывается на здоровье. Это временно? Какие объяснения здесь можно найти?
Мы показываем, что состояние их здоровья не такое плохое, как мы ожидали. Мы же обычно предполагаем, что они работают на вредных рабочих местах. И мы ожидаем, что должно быть большое количество жалоб на респираторное здоровье, аллергию, чихание и т.д. Да, мы отметили статистически значимую зависимость в количестве респираторных жалоб от уровня загрязнителей. Она есть, но в целом их уровень респираторного здоровья, который мы оценивали по выраженности кашля, мокроты, аллергии, хронического бронхита, в целом не хуже, чем в общей популяции. И мы объясняем это тем, что у них просто еще очень маленький стаж работы и они очень молодые. Этого стажа еще недостаточно для развития респираторных заболеваний и выраженных жалоб. Но, как я уже сказал, зависимость от концентрации есть.
Насколько сотрудники салонов красоты понимают риски своей работы?
Мы такую цель перед собой не ставили, но такие исследования есть. Другие международные публикации показывают в целом не очень хорошую осведомленность. Сотрудники не знают, что салон красоты — вредное рабочее место, они чувствуют на себе симптомы аллергии, да, они чихают от лаков и т.д., но они не знают очень многих эффектов, связанных с влиянием загрязнителей. Но я должен отметить, что следствием того, что они плохо знают о вреде для здоровья, является то, что многие из них курят. Если бы они были озабочены своим здоровьем, то распространённость курения в этой группе была бы меньше. Они должны понимать, что это аддитивный эффект, то есть вред от самих сигарет накладывается на вред производственной среды. А раз они продолжают курить, значит, они не осознают, как все плохо.
Какие советы можно дать им и владельцам салонов?
Ничего специфического мы не обнаружили, в том смысле, что есть какой-то фактор, на который бы надо было воздействовать именно в салонах красоты. Наша работа как раз показывает, что в первую очередь нужно бороться с загрязнением воздуха в городе. Поэтому наша рекомендация сводится к каким-то общим вещам. Для того, чтобы улучшить воздух, в том числе и на этих рабочих местах, надо прекратить загрязнять атмосферный воздух зимой, прекратить жечь уголь, мусор, кизяк. Более выполнимые вещи — о них сами владельцы салонов знают, это так называемые инженерные способы очистки воздуха. Это установка вытяжной, притяжной вентиляции, разного рода очистители воздуха, использование косметики с меньшей концентрацией летучих органических соединений и т.д. Это общеизвестные вещи. Но кардинально снизить влияние твердых частиц на здоровье работников поможет прекращение загрязнения атмосферного воздуха в городе.
В Казахстане есть какой-то норматив по твёрдым частицам на рабочем месте?
Нет. Есть по атмосферному воздуху, а что касается рабочих мест, то нормативов ни для РМ 2,5 ни для 10, ни для респирабельной фракции - ту которую мы измеряли, это примерно РМ 4, норматива у нас нет. Поэтому мы даже не можем сравнить результаты исследования с нормами.
То есть, нам надо их разрабатывать и принимать?
Это затратный и всеобъемлющий вопрос. В нашей стране с текущим уровнем оснащения подразделений уполномоченного органа нет инфраструктуры и подготовленных специалистов для такой работы. Поэтому нормативы, как вы знаете, у нас берутся из работ, выполненных в других странах и их нормативных документов.