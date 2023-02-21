Чем дышат в салонах красоты

Вы говорили о том, что вы выбирали салоны красоты в разных районах, где-то использовалась более дорогая косметика, где-то более дешевая. Тут вы какую-то разницу обнаружили?

Нет. Регрессионный анализ показывает, что эта разница возникает не из-за того, что в отдельных салонах есть особенные внутренние источники загрязнения. В гораздо большей степени эту разницу объясняет наружный воздух. Есть статистические методы, которые позволяют вычленить вклад каждого источника. Оказалось, что не просто особенности салонов, их разница в использовании косметики, а именно эта летняя и зимняя разница и есть причина разницы между салонами. Причем статистическая мощность этого анализа очень высокая. То есть здесь ошибки никакой нет.

В исследовании говорится о том, что вы проводили анкетирование сотрудников салонов красоты. И вы разделяли их на тех, кто курит сигареты, курит электронные сигареты, на тех, кто не курит. И в исследовании отмечается, что они не ощущают сильного негативного влияния твердых частиц, это не сказывается на здоровье. Это временно? Какие объяснения здесь можно найти?

Мы показываем, что состояние их здоровья не такое плохое, как мы ожидали. Мы же обычно предполагаем, что они работают на вредных рабочих местах. И мы ожидаем, что должно быть большое количество жалоб на респираторное здоровье, аллергию, чихание и т.д. Да, мы отметили статистически значимую зависимость в количестве респираторных жалоб от уровня загрязнителей. Она есть, но в целом их уровень респираторного здоровья, который мы оценивали по выраженности кашля, мокроты, аллергии, хронического бронхита, в целом не хуже, чем в общей популяции. И мы объясняем это тем, что у них просто еще очень маленький стаж работы и они очень молодые. Этого стажа еще недостаточно для развития респираторных заболеваний и выраженных жалоб. Но, как я уже сказал, зависимость от концентрации есть.

Насколько сотрудники салонов красоты понимают риски своей работы?

Мы такую цель перед собой не ставили, но такие исследования есть. Другие международные публикации показывают в целом не очень хорошую осведомленность. Сотрудники не знают, что салон красоты — вредное рабочее место, они чувствуют на себе симптомы аллергии, да, они чихают от лаков и т.д., но они не знают очень многих эффектов, связанных с влиянием загрязнителей. Но я должен отметить, что следствием того, что они плохо знают о вреде для здоровья, является то, что многие из них курят. Если бы они были озабочены своим здоровьем, то распространённость курения в этой группе была бы меньше. Они должны понимать, что это аддитивный эффект, то есть вред от самих сигарет накладывается на вред производственной среды. А раз они продолжают курить, значит, они не осознают, как все плохо.

Какие советы можно дать им и владельцам салонов?

Ничего специфического мы не обнаружили, в том смысле, что есть какой-то фактор, на который бы надо было воздействовать именно в салонах красоты. Наша работа как раз показывает, что в первую очередь нужно бороться с загрязнением воздуха в городе. Поэтому наша рекомендация сводится к каким-то общим вещам. Для того, чтобы улучшить воздух, в том числе и на этих рабочих местах, надо прекратить загрязнять атмосферный воздух зимой, прекратить жечь уголь, мусор, кизяк. Более выполнимые вещи — о них сами владельцы салонов знают, это так называемые инженерные способы очистки воздуха. Это установка вытяжной, притяжной вентиляции, разного рода очистители воздуха, использование косметики с меньшей концентрацией летучих органических соединений и т.д. Это общеизвестные вещи. Но кардинально снизить влияние твердых частиц на здоровье работников поможет прекращение загрязнения атмосферного воздуха в городе.

В Казахстане есть какой-то норматив по твёрдым частицам на рабочем месте?

Нет. Есть по атмосферному воздуху, а что касается рабочих мест, то нормативов ни для РМ 2,5 ни для 10, ни для респирабельной фракции - ту которую мы измеряли, это примерно РМ 4, норматива у нас нет. Поэтому мы даже не можем сравнить результаты исследования с нормами.

То есть, нам надо их разрабатывать и принимать?

Это затратный и всеобъемлющий вопрос. В нашей стране с текущим уровнем оснащения подразделений уполномоченного органа нет инфраструктуры и подготовленных специалистов для такой работы. Поэтому нормативы, как вы знаете, у нас берутся из работ, выполненных в других странах и их нормативных документов.