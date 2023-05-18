Платные парковки в подвешенном состоянии

Год назад, после ареста руководителей двух компаний ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и ТОО «Alan Parking», контролирующих платные парковки в Алматы, их доли были возвращены в коммунальную собственность города. С тех пор весь доход от парковок должен был поступать в бюджет мегаполиса. При этом система платных парковок оказалась в подвешенном состоянии.
Власть попыталась узнать, как сейчас работают платные парковки в Алматы, а также поговорила с экспертом о том, как сделать систему более эффективной.
Передача в госсобственность
При передаче платных парковок в госсобственность акимат сообщил, что будет создано государственное предприятие по организации парковочной зоны города и деньги от парковок направят на благоустройство улиц и дворов. Как сообщило Власти Управление городской мобильности города Алматы, вся оплата за парковки поступает на арестованные счета компаний, на которых уже накоплено более 600 млн тенге.
После судебных разбирательств в отношении руководителей компаний ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и ТОО «Alan Parking», эти деньги планируют передать на счет созданного государственного предприятия. Но еще в марте суд вынес приговор Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову, руководителям компаний-операторов парковочных пространств по уголовному делу о хищении более 400 млн тенге. Базарбаева приговорили к шести годам и шести месяцам, Принбекова к пяти годам лишения свободы. Конечным владельцем долей был бизнесмен Кайрат Боранбаев, которого по другому делу приговорили к восьми годам лишения свободы.
В ответе Управление городской мобильности говорится, что уже завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ «Алматы паркинг» и «ведутся работы по организации парковок по программному обеспечению предприятия. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность».
Кроме того, предприятие работает над планом по развитию платных парковок. Утверждается, что сейчас парковки функционируют в штатном режиме. «По городу курсируют брендированные автомобили с вмонтированными программно-аппаратными комплексами фото/видео фиксации, внесенным в реестр метрологии республики Казахстан. В 00:00 система в автоматическом режиме производит сверку факта нахождения автомобиля в зоне платной парковки с фактом оплаты. В случае несоответствия система направляет в ДП рекомендацию на вынесения предписания. Процессинговый центр ДП выставляет штраф. Сравнительные данные по штрафам будут доступны после полного подключения программного обеспечения коммунального предприятия», — говорится в ответе Управления.
«Штрафы взимались выборочно»
Эксперт диалоговой площадки Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы отмечает, что сейчас система платных парковок находится в подвешенном состоянии: вроде бы можно оплачивать за парковку, но одновременно можно и не оплачивать – за это не предусмотрены штрафы.
В конце апреля директор «Алматы паркинг» Владимир Ни сообщил, что в течение года происходило переключение старой системы фиксации штрафов на новую, которую предоставила Генеральная прокуратура. «На период интеграции этой системы штрафы взимались выборочно, то есть в отдельных случаях отдельным нарушителям». По его словам, все нарушения фиксировались.
Диас Маратулы считает, что система, которая ранее работала в Алматы, не выполняла свою основную задачу – стимулировать увеличение оборачиваемости парковочных мест.
«У предыдущей системы было три способа оплаты: почасовая, даже поминутная оплата; резидентские соглашения для жителей и абонементы. В Алматы были участки, на которых более 50% пользователей парковки – это были пользователи с абонементами, то есть они оплачивали 6 тысяч тенге в месяц и могли парковаться по всему городу. В таком формате это было похоже на ту самую стоянку, где люди просто платят, но при этом оборачиваемость мест никак не обеспечивается и нет стимула быстрее убрать свою машину. Поэтому в новом формате, если он будет и когда он будет, надеюсь, системы именно абонементов уберут. Резидентские соглашения, разумеется нужны, это для тех людей, кто непосредственно живёт в этих районах», — говорит Маратулы.
Он также обращает внимание на то, что на платных парковках есть возможность оплачивать постфактум, то есть не было ограничений на использование мест и люди могли оставить машину на любое время. «При правильно работающей системе, как это делается в других городах, устанавливается максимальное время использования. К примеру, на каком-то особо загруженном участке можно ввести ограничение, что можно парковаться не более трех часов. То есть, если водитель заплатил за один час, он должен убрать машину за час, без возможности оплатить еще. Вот таких ограничений не было, чтобы стимулировать водителя быстрее убрать свою машину. В данном случае повышать, скажем так, удобство пользования, наверное, не совсем верно, потому что оно противоречит самому смыслу платных парковок, какими они должны быть».
Эксперт считает, что в городе стоимость парковки очень дешевая, что опять повышает заполняемость мест. Сейчас в Алматы действуют тарифы, установленные в 2016 году – 100 тенге в час, кроме одного участка у «Зеленого базара», где стоимость составляет 150 тенге в час.
«Это тоже в целом такой общий подход, он не совсем верен, потому что в разных местах существует разный спрос и не нужно бояться того, чтобы там делать стоимость очень дорогой. К примеру, на каком-то определенном участке, где очень мало парковочных мест, но при этом очень большой спрос, стоимость может доходить до тысячи тенге в час. Важно понимать, что стоимость за парковку должна быть такой, чтобы в каждый период времени всегда было одно свободное парковочное место, чтобы любая машина могла найти место, где парковаться, а не ездить кругами. Точно также, где наблюдается большое количество парковочных мест, а спроса не так много, соответственно, наоборот, можно стоимость снижать до какого-то определённого минимума для того, чтобы стимулировать людей оставлять машины на этих участках», – констатирует Маратулы.
Поэтому он считает, что тариф должен быть дифференцированный – такой метод применяется около участка «Зеленого базара» с 2021 года.
В апреле на внеочередной сессии маслихата аким города Ерболат Досаев сообщил, что с сентября повысится плата за парковку в зависимости от района. По его словам, в Алатауском районе или на выезде из Медеуского района это будет один тариф, но ближе к историческому центру стоимость будет выше. Вместе с тарифом акимат также планирует увеличить количество платных парковочных мест.
По мнению Маратулы, несправедливо давать привилегии автовладельцам за счет всего города и увеличивать количество парковочных мест, он считает, что город должен снижать количество парковочных мест.
«Парковка — это не вещь первой необходимости. Кажется, что в городе почти все ездят на машинах, но если посмотреть на цифры, то это не так. На самом деле их меньшинство, и это в первую очередь более привилегированное меньшинство, то есть, это те люди, которые могут себе позволить купить автомобиль, его содержать и так далее. Соответственно, давать им привилегии за счет всего города, в том числе и за счет менее обеспеченных людей – это тоже кажется не совсем справедливым», – считает эксперт.
Он отмечает, что при строительстве жилых комплексов очень часто застройщики продают парковочные места дешевле себестоимости, перекладывая часть затрат в стоимость квартир. «Получается, что люди, которым не нужна машина, доплачивают за тех, кому она нужна. И точно так же за счет бюджета, либо каких-то других средств город строит многоуровневые парковки – это тоже несправедливо, потому что в таком же случае бедные опять субсидируют богатых в таком формате».
По поводу того, должны ли платные парковки оставаться под управлением акимата или у частных лиц, Диас отмечает, что здесь важно, не то, кто будет непосредственно управлять, а какие будут правила игры. «Алматы паркинг» не показал себя хорошим управленцем, потому что они тоже поставили во главе зарабатывание денег, то есть не предпринимали действительных шагов для того, чтобы ограничивать использование автотранспорта с помощью платных парковок», — считает он.