Платные парковки в подвешенном состоянии

Он также обращает внимание на то, что на платных парковках есть возможность оплачивать постфактум, то есть не было ограничений на использование мест и люди могли оставить машину на любое время. «При правильно работающей системе, как это делается в других городах, устанавливается максимальное время использования. К примеру, на каком-то особо загруженном участке можно ввести ограничение, что можно парковаться не более трех часов. То есть, если водитель заплатил за один час, он должен убрать машину за час, без возможности оплатить еще. Вот таких ограничений не было, чтобы стимулировать водителя быстрее убрать свою машину. В данном случае повышать, скажем так, удобство пользования, наверное, не совсем верно, потому что оно противоречит самому смыслу платных парковок, какими они должны быть».

Эксперт считает, что в городе стоимость парковки очень дешевая, что опять повышает заполняемость мест. Сейчас в Алматы действуют тарифы, установленные в 2016 году – 100 тенге в час, кроме одного участка у «Зеленого базара», где стоимость составляет 150 тенге в час.

«Это тоже в целом такой общий подход, он не совсем верен, потому что в разных местах существует разный спрос и не нужно бояться того, чтобы там делать стоимость очень дорогой. К примеру, на каком-то определенном участке, где очень мало парковочных мест, но при этом очень большой спрос, стоимость может доходить до тысячи тенге в час. Важно понимать, что стоимость за парковку должна быть такой, чтобы в каждый период времени всегда было одно свободное парковочное место, чтобы любая машина могла найти место, где парковаться, а не ездить кругами. Точно также, где наблюдается большое количество парковочных мест, а спроса не так много, соответственно, наоборот, можно стоимость снижать до какого-то определённого минимума для того, чтобы стимулировать людей оставлять машины на этих участках», – констатирует Маратулы.

Поэтому он считает, что тариф должен быть дифференцированный – такой метод применяется около участка «Зеленого базара» с 2021 года.