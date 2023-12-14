«Мама» соцреализма

Лия Петровна в свои 90 лет живет одна. По ее словам, муж давно умер, а детей у нее не было. Но она уверяет, что ни в чем не нуждается.

«Колотилина – от слова «колотить». Мой отец был потомственный кузнец. Всем подковывал лошадей – и иностранцам, и белогвардейцам. Я в отца пошла: стала колотить, потому что я – скульптор, – смеется Колотилина. – Мать родилась в конце XIX века, была старше отца на шесть лет. В семье нас было девять детей. И это при том, что жили мои родители во времена Первой мировой войны, Гражданской войны – все это они перенесли».

Лия Петровна Колотилина родилась 13 февраля 1933 года в селе Ольховка Хомутовского района Курской области. В 1937 году семья переехала в Украину. В газетной вырезке, закрепленной прищепкой к холсту, рассказывается об опубликованных документах из архива ФСБ о жертвах голодомора 1930-х годов в СССР.

«Это начало моей жизни, – она зачитывает заголовок статьи: «Люди у нас такие голодные, что даже едят дохлую конину». Не успели мы начать беседу, как в дверь постучали.

«Лия Петровна, это Кристина с четвертого этажа».

«Очень приятно, но ко мне приехал журналист из Астаны. Я беседую с ним».

«А можно мне с ним переговорить?»

Я полностью согласен с Кристиной и с соседями, сидящими на лавочке, ведь сейчас времена такие, что приходится всё проверять. Соседка просит предоставить документы, изучает их и понимает, что нет места для паники и уходит.

Когда Лии Петровне было восемь лет, их село оккупировали немцы. К тому моменту в их хате уже было полно беженцев.

«Наша жизнь состояла из того, что вокруг все время разрывались снаряды. Отец любил клены и посадил их вдоль тротуаров, – произнося это, она издает нервный смешок. – В итоге там поставили дальнобойные «зенитки» – сбивать фашистские самолеты, чтобы они не успели до нас долететь. Наводили на вражеские самолеты прожекторы. Ты представляешь, какой это был прожектор? Очень мощный – мало того, что самолет далеко на высоте, так он еще и движется. Но нашим удавалось их сбивать».