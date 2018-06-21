Сакен Сейфуллин в вагоне смерти Анненкова

По пути многие гибнут от голода и болезней — хлеб стали выдавать только через день, вода – это растопленный лед, на остановках заключенные просят у помощи местных жителей или же продают свои скромные пожитки. Иногда дрова пассажиры вагона получают у машинистов встречных поездов на остановках. «Навстречу нам часто стали попадаться поезда с новобранцами из крестьян. Плохо одетые, они кричат и галдят, будто пьяные. Доносятся пение, ругань, иногда слышатся слезливые причитания. Там, в вагонах, тоже неволя. Нас везут на восток – к смерти, их на запад — тоже к смерти».

«Вагоны смерти» то и дело прицепляют к обычным поездам — и кажется невероятным, что где-то там, в начале состава, обычные люди едут в привычном комфорте, а в самом последнем вагоне везут тела умерших в пути.

Холод, холод и неизвестность: заключенные гадают – куда их везут — к атаману Анненкову или к атаману Семенову, но в любом случае, это смерть. Один из арестованных по имени Хафиз пытается вскрыть вены гвоздем. Впрочем, безуспешно.

«Попасть в омскую тюрьму нам теперь кажется пределом мечтаний», — признается Сейфуллин.

Поезд доехал до Ново-Николаевка, затем до Барнаула, Семипалатинска и там, в конце пути, его развернули обратно. Из-за бурана проезжали всего 25 верст в день. Три дня не было еды. Опять привезли в Омск. Местные жители стали приносить в вагон еду.

Город наводнен анненковцами и Сейфуллин описывает их так: «Шпоры позванивают при малейшем движении. Офицерики молодые. Они как борзые щенки в серебряных ошейниках. Мы уже хорошо изучили их. Это своевольные шалопаи и бездельники. Не раз они самодовольно баловались своими сабельками и плетьми. Не раз мучили, требуя на коленях молиться за царя».

В Омске снова лагерь, бараки, охранники — чехословаки. Заключенных 1500 человек, это русские, казахи, татары, немцы, венгры, корейцы. Люди в лохмотьях, голодные, измученные, плюс эпидемия тифа, каждый день умирает по10 человек.

Из всего «этапа Сейфуллина» не свалились с болезнью только 6-7 человек. Иногда заключенных выпускают в город – но только под конвоем чехословаков:

«Когда мы идем в город, нас сопровождают чехословацкие солдаты. Эти «герои» заметно присмирели, буйство уже прошло и чувствуется: они начинают сознавать, что натворили бед, хватили лишнего. Некоторые ругают своих офицеров, говоря, что дескать, все сделали они… Другие обвиняют советскую власть: «Нас не пускали домой, только поэтому мы начали воевать, подняли мятеж».