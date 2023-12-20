Айманов, Померанцев и Бельгер в памяти и скульптуре

Юрий Якушев, директор Национального академического русского театра драмы им. Ю. Лермонтова отмечает, что хотя Юрия Борисовича сделала известным роль Анатолия Лаврова в картине «Наш милый доктор», все же он был больше театральным актером.

Ольга Савельева рассказывает: «Он был невероятно эрудированный человек, начитанный, ему все было интересно, я покупала ему кипы газет, он все время интересовался тем, что происходит, что ставят театрах. Не только в Алматы, но и в СНГ, за рубежом. Ему нравились интересные постановки, он просил найти меня какие-то фрагменты из новых постановок, чтобы посмотреть как сейчас работают. Один из последних спектаклей, который произвел на него впечатление – «Сережа» Дмитрия Крымова, там был какой-то ход с куклой, который ему очень понравился. Он шутил, прекрасно понимал юмор, был очень легкий, открытый человек, очень простой в жизни, в быту. Но в том, что было связано с работой, он был очень дотошный, он себя изводил, искал, придумывал много разных вариантов, придумывал какие-то приспособления, он был постоянно в работе. Он всегда сидел с кипами сценариев. У него еще была такая фраза, когда ему нужно было обедать: «Я еще на обед не заработал, мне нужно еще поработать, найти какие-то варианты, и только когда я сам почувствую внутри, что я заработал на обед, я буду кушать. Он справлялся, он был очень сильным, он был настоящий боец. Он никогда не сдавался, как бы ему ни было плохо, как бы ни было больно. Иногда он просто не мог встать, но он знал, что перед спектаклем ему нужно быть в форме, потому что его ждет любимый зритель. Он говорил так: «Зритель потратил деньги, может быть, последние, и я не могу, я не имею права как артист его подвести».



21 марта у него была репетиция, он себя чувствовал неважно, но решил ее не отменять. 23 марта сообщили о его смерти. Юрию Померанцеву было 99 лет.

