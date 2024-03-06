Памятники особого назначения

Сохранение исторического облика городов стало одним из злободневных аспектов современного градостроительства. Суть этой проблемы сводится к двум вопросам – что сохранить и как сохранить. И если многие города как раз-таки могут похвастаться богатым прошлым, тогда что можно сказать о тех, чья история началась в XXI веке? К их списку принято причислять и новую столицу Казахстана, левый берег которой действительно построен с «нуля».
Сегодня новая часть Астаны – это огромные территории в степи, застроенные зеркальными небоскребами, жилыми комплексами, бизнес-центрами и различными ведомствами вкупе с футуристическими зданиями всемирно известных архитекторов. В то время как многие из них стали памятниками истории и культуры, другие продолжают «оставаться» в тени. Как оценить, что действительно является объектом, претендующим на звание «памятника» – в материале Власти.
Перед тем, как перейти к определяющим критериям оценки, стоит рассмотреть само понятие памятника. Памятники – это связующая нить между поколениями, выполняющая как объективно-историческую функцию, так и в некоторых случаях политическую. В Казахстане ситуация с памятниками истории и культуры сродни запутанному клубку: здания возводили, затем сносили, включали в различные списки и выводили оттуда, так что понять, откуда вьется «веревочка» – та еще задача. И Астана в этом вопросе не стала исключением.
По данным ГККП «Дирекция объединенных музеев города Астана», на территории столицы располагаются 46 памятников историко-культурного наследия, находящихся под государственной охраной. 43 из них являются памятниками местного значения и только три – республиканского. Помимо зданий, в этот список входят скульптуры, надгробия на кладбищах, а также курганы. При этом отдельного внимания заслуживает и сам перечень объектов в этом списке. Но если к образцам архитектуры, которые являются отражением определенной исторической эпохи, нет вопросов, то как тогда определить современное здание, история которого еще даже не началась?
В этом контексте Астана становится многогранным объектом для исследования современной архитектуры как среди профессионалов, так и обывателей. Алиаскар Кенжетаев подмечает, что главный интерес столичной архитектуры заключается в уникальном историческом процессе – периоде становления независимости.
«С 1998 года Астана является «локомотивом» Казахстана. Правильно ли здесь строят или неправильно – это другой вопрос. Но это совершенно новый подход для страны. Ранее в Казахстане подобного градостроительного опыта не было, все города были небольшие, разве что кроме Алматы. Люди, которые это начинали, никогда не занимались подобными проектами. Специалисты росли, появилась своя архитектурная школа, доступ к информации, доступ к новым технологиям и подходам к проектированию, все больше появлялось новых строительных материалов. С точки зрения истории – это уникально. И если сравнивать с другими республиками, то там не было такого объема заказов, как у нас. Поэтому я могу прогнозировать, что некоторые объекты попадут в список памятников как знаковые, по этапам развития страны», – делится Кенжетаев
В управлении культуры города Астаны, отвечая на запрос Власти, рассказали о том, каковы основные требования к зданиям для их включения в список памятников истории и культуры. Во-первых, это должны быть «объекты со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, прикладного искусства, науки, техники и иными предметами материальной культуры, возникшими в результате исторических процессов и событий». Во-вторых, они должны представлять интерес «с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки, техники, эстетики, этнологии, антропологии и социальной культуры».
Возьмем для примера три современных столичных объекта – ТРЦ «Хан Шатыр», комплекс «Нур Алем» и резиденцию «Акорда». Может ли какой-нибудь из них стать памятником?
На этот счет существует несколько мнений, причем каждое из них противоречит друг другу. Например, министерство культуры и информации не спешит с конкретным ответом. В ведомстве заявляют, что такая возможность не исключена. «Вопрос относительно признания сооружений «Хан Шатыр», «Нур Алем», «Акорда» памятниками истории и культуры республиканского значения не исключается».
В то же время в управлении культуры города Астаны безапелляционно утверждают, что «включение в список памятников истории и культуры ТРЦ «Хан Шатыр», комплекса «Нур Алем» и резиденции «Акорда» на сегодняшний день не планируется». К тому же в акимате добавляют, что и сам список в целом расширять пока не собираются.
Между тем, когда редакция Власти решила разобраться в этом вопросе самостоятельно, то наткнулась на одну неувязку. Согласно генплану Астаны до 2035 года, эти здания входят в список объектов, находящихся на «предварительном учете» как памятники истории и архитектуры.
Уникальность, национальная идея или мировое имя?
Кандидат архитектуры, профессор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Рахима Чекаева с 1980 года состоит в городской комиссии по охране памятников истории и культуры. В состав комиссии входят ведущие архитекторы, скульпторы, искусствоведы, представители госорганов, учреждений науки и культуры, а также творческие союзы.
Рахима Чекаева постаралась приоткрыть завесу неопределенности по данному вопросу. По ее словам, комиссия принимает решение взять под охрану тот или иной объект после историко-культурной экспертизы. В ходе данной работы выявляются история объекта, его особые архитектурные элементы, образцы, относящиеся к определенному историческому периоду, конструкция, технология. Если быть точным, то под охрану могут подпадать как монументальные здания, церкви и мечети, так и здания, которые представляют собой уникальность и определенный интерес.
В основном предложения о признании объектов памятниками истории и культуры исходят от общественных объединений, физических и юридических лиц. Тут стоит отметить, что в Алматы эта опция не работает. Профессор также разъясняет, в чем заключается разница между памятниками местного и республиканского значений. Так, если памятнику дали статус местного значения, то администрация этого объекта отвечает за все: ремонт, реконструкцию и его содержание, то есть следит за состоянием здания. Если же памятник республиканского значения, то понятно, что на все его содержание деньги выделяет республика.
«Пока у нас не спрашивали, брать под охрану такие здания, как ТРЦ «Хан Шатыр» или резиденцию «Акорда». Но, скорее всего, они войдут в список памятников республиканского значения. «Пирамида» (Дворец Мира и Согласия – прим. автора) уже вошла в этот список. Дворец Независимости остался под вопросом из-за того, что идет реконструкция. Идет реконструкция и Дворца творчества «Шабыт». Сейчас я не могу сказать, какой у него будет вид. Поэтому все зависит от времени и качества», – поясняет профессор.
При этом Чекаева добавляет, что в городе не так много знаковых объектов с выраженной национальной идеей. На вопрос о том, может ли «Хан-Шатыр» стать именно таким памятником, она ответила утвердительно.
«Это большой ханский шатер. Он великий и значимый», – утверждает эксперт.
В свою очередь Алиаскар Кенжетаев считает, что в качестве одного из критериев внесения современных объектов в список памятников может рассматриваться и имя автора.
«Монумент «Байтерек» – это символ. Когда его проектировали, то хотели, чтобы он выражал национальный дух, был символом тюркского мира. «Хан Шатыр» также само по себе уникальное здание. Это единичный объект, который имеет полное право стать будущим символом. Он может показать, что в то время мы вышли на определенный технологический и профессиональный уровень, который позволил Казахстану строить такие объекты», – рассуждает Кенжетаев.
При этом, как оказалось, мировое имя – это не всегда показатель. Кенжетаев категоричен к двум другим объектам, спроектированным тем же Норманом Фостером и его командой.
«Если сравнивать «Хан-Шатыр» с «Абу-Даби Плазой», то считаю, что второй является обычным небоскребом. В нем нет ничего выдающегося. Там не заложены какие-то «фишки». Например, на многих зарубежных объектах, особенно у китайцев или арабов, существует своя уникальность. А здесь получился нормальный, профессиональный объект, но он не выделяется ни по архитектуре, ни по своей новинке. Но этот объект олицетворяет Казахстан, когда люди смотрят на Астану по различным видеороликам, они всегда видят именно его. Насчет «Пирамиды»… хоть это и объект Нормана Фостера, он все же вызвал много споров. Считается, что это символ масонов, многие его не признают», – говорит Кенжетаев.
Новая сакральность
В декабре 2022 года в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Астаны были включены сразу три мечети: Главная мечеть Республики Казахстан, мечети «Хазрет Султан» и «Абу Насыр аль-Фараби». Причем две из этих мечетей были внесены в список сакральных объектов.
На официальном сайте мечети «Хазрет Султан» говорится, что «прихожане сравнивают здание с восточным дворцом, хранящим уникальные вещи, среди которых люстра-гигант, Коран XII века – один из самых древних в мире, а также серебряный Коран. Художественный образ мечети отражает традиционный взгляд казахского народа, так искусно выполненный мастерами. Можно сказать, что мечеть «Хазрет Султан» – это новое произведение архитектурного искусства Казахстана и бриллиант в панораме Астаны».
В чем же действительно заключено их сакральное начало или смысл, Власть попыталась выяснить у представителей Духовного управления мусульман, но в религиозном объединении не отреагировали на наш запрос. А у архитектора Алиаскара Кенжетаева сформировалось свое мнение на этот счет.
«Существует огромное количество объектов духовного назначения. По многим объектам понятно, что они хранят память и историю, связаны с жизнью и деятельностью исторических личностей. Например, Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи. А эти мечети… я не могу сказать, что они отличаются какой-то особенной архитектурой. Не знаю, по какому принципу (внесение в список памятников – прим. автора) это происходит», – размышляет Кенжетаев.
Внести нельзя оставить
Редакция также провел небольшой опрос среди жителей Астаны о том, насколько необходимо расширение списка памятников истории и культуры, с включением современных зданий в этот список. Судя по опросу, в обществе складывается неоднозначное мнение. Многие граждане не рассматривают современные здания как памятники.
«Памятники архитектуры, в моем понимании, должны выдержать время. Напоминать эпоху, стать историей. Чтобы будущее поколение через двести лет стояло возле этого здания и удивлялось его красоте, мастерству строителей и архитекторов. Все эти объекты в городе – всего лишь городские достопримечательности. Одни выглядят оригинально, другие – не совсем. Например, монумент «Байтерек» очень красивый, но сейчас он потерял былое величие из-за неграмотного генплана. Вокруг понастроили высотные дома, его стало не видно. Скоро и «Хан Шатыр» видно не будет, видите, какие дома вокруг? Все это напоминает «стеклобетонные джунгли». Это мое личное мнение, как горожанина, наблюдающего за строительством столицы с первых дней. Если подытожить, мне кажется, отнести «Хан Шатыр» к памятникам рановато. Это дело будущего поколения. Время покажет».
«В Астане есть ряд архитектурных ансамблей и отдельных строений, которые я могу отнести к памятникам архитектуры. Это уникальные сооружения, над которыми работали именитые архитекторы. Данные здания создают неповторимый облик столицы. Думаю, что необязательно тому или иному архитектурному сооружению быть овеянным историей и славой. Прежде всего важен оригинальный подход зодчего. Отношу ли я эти объекты в Астане к архитектурным памятникам? Мой ответ – непременно. Практически, они уже и сейчас являются ими», - говорили горожане.
Как видно, определить критерий оказалось непростой задачей. А пока предлагаем вам пройти тест на то, какие здания уже являются достоянием страны и города, а какие – нет.
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