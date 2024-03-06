Памятники особого назначения

«Пока у нас не спрашивали, брать под охрану такие здания, как ТРЦ «Хан Шатыр» или резиденцию «Акорда». Но, скорее всего, они войдут в список памятников республиканского значения. «Пирамида» (Дворец Мира и Согласия – прим. автора) уже вошла в этот список. Дворец Независимости остался под вопросом из-за того, что идет реконструкция. Идет реконструкция и Дворца творчества «Шабыт». Сейчас я не могу сказать, какой у него будет вид. Поэтому все зависит от времени и качества», – поясняет профессор.

При этом Чекаева добавляет, что в городе не так много знаковых объектов с выраженной национальной идеей. На вопрос о том, может ли «Хан-Шатыр» стать именно таким памятником, она ответила утвердительно.

«Это большой ханский шатер. Он великий и значимый», – утверждает эксперт.

В свою очередь Алиаскар Кенжетаев считает, что в качестве одного из критериев внесения современных объектов в список памятников может рассматриваться и имя автора.

«Монумент «Байтерек» – это символ. Когда его проектировали, то хотели, чтобы он выражал национальный дух, был символом тюркского мира. «Хан Шатыр» также само по себе уникальное здание. Это единичный объект, который имеет полное право стать будущим символом. Он может показать, что в то время мы вышли на определенный технологический и профессиональный уровень, который позволил Казахстану строить такие объекты», – рассуждает Кенжетаев.

При этом, как оказалось, мировое имя – это не всегда показатель. Кенжетаев категоричен к двум другим объектам, спроектированным тем же Норманом Фостером и его командой.