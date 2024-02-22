Это здание в Астане памятник или нет?
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В Астане 43 памятника истории и культуры местного значения и три – республиканского. Предлагаем вам пройти тест на то, какие здания являются достоянием страны и города, а какие – нет.
1. Nur Alem памятник?
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Не является памятником
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Памятник республиканского значения
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Памятник городского значения
2. Мечеть Хазрет Султан является памятником?
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Памятник республиканского значения
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Не является памятником
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Является памятником местного значения
3. Является ли Хан Шатыр памятником архитектуры?
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Это памятник местного значения
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Памятник республиканского значения
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Не является памятником
4. Президентская резиденция Акорда является памятником?
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Да, республиканского значения
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Нет
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Да, местного значения
5. Является ли Байтерек памятником?
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Не является
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Памятник республиканского значения
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Памятник местного значения
6. Дворец мира и согласия является памятником?
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Не является памятником
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Памятник местного значения
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Памятник республиканского значения
7. Концертный зал Астана (бывший Дворец целинников) является памятником?
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Памятник республиканского значения
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Памятник местного значения
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Не является памятником
8. Является ли здание министерства обороны памятником?
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Нет
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Памятник республиканского значения
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Памятник местного значения
9. Какой статус у гостиницы Ишим?
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Памятник республиканского значения
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Памятник местного значения
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Не входит в списки
10. Главная мечеть Республики Казахстан является памятником?
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Это памятник местного значения
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Не является памятником
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Это памятник республиканского значения
11. Монумент Қазақ елі является памятником?
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Республиканского значения
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Местного значения
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Не является
12. Transport Tower является памятником?
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Да, местного наследия
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Нет
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Да, республиканского наследия
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В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.
В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.
После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.
Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.
Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой
Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.
ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.
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