«Инициативы вязнут как в болоте»

«Все перевелось в банальную подмену понятий, снос продолжали называть переносом, но по факту все увидели, что здание снесли. Меня пытались включить в рабочую группу по переносу, но я сказала, что в этом участвовать не буду, вы обнуляете нашу работу, снося здание. Мы настаиваем на том, что не может быть никакого переноса, что нужно было включать проект существующего терминала в в новый проект, это в принципе возможно, мы всё это несколько раз проверили с разными архитекторами и так далее. На тот момент уже у нас у всех ресурсы выгорели, мы этим кейсом два года занимались, но какой вывод мы сделали - крупные деньги решают, это понятно», - говорит Молдахметова.

При этом был и удачный пример – реконструкция Аппаратно-студийного комплекса на пересечении улиц Желтоксан и Тимирязева. Это здание не входило в охранные списки, но после начала ремонта и общественного резонанса строительная компания привлекла к работам автора здания Александра Коржемпо, а Archcode проводил мониторинг реконструкции. В итоге исторический облик сохранился.

Гражданская инициатива никому не нужна

Архитектор и активистка Эмина Кожамуратова была среди тех, кто в 2015 году пытался спасти здание Госплана, она же участвовала в долгих раундах переговоров по поводу судьбы аэропорта. Она считает, что властям не выгодно расширять список памятников по двум причинам: коммерческой и идеологической: «Здания занимают определённые территории, в которых есть интерес муниципалитета в качестве коммерческого вложения. Они спокойно могут дать кому-то разрешение на застройку той или иной территории, где находится памятник. Невыгодно еще расширять список памятников, потому что они несут с собой память. Память о прошлом периоде, память о самоидентификации, о прежних идеологиях, даже память о народном духе. Они как бы усиливают стремление любого человека к самоидентификации».

